https://sarabic.ae/20251004/القوات-الأوكرانية-تنحسب-بشكل-كامل-من-مقرات-لواءين-في-كراسني-ليمان--الأمن-الروسي-1105609725.html
القوات الأوكرانية تنحسب بشكل كامل من مقرات لواءين في كراسني ليمان- الأمن الروسي
القوات الأوكرانية تنحسب بشكل كامل من مقرات لواءين في كراسني ليمان- الأمن الروسي
سبوتنيك عربي
أفادت قوات الأمن الروسية، اليوم السبت، بأن مقرات لواءين من القوات المسلحة الأوكرانية انسحبت بشكل كامل من كراسني ليمان بجمهورية دونيتسك الشعبية إلى المناطق... 04.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-04T12:40+0000
2025-10-04T12:40+0000
2025-10-04T12:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072778378_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_eb6a8057baa7b65b0cf72278050140fa.jpg
وقال ممثل لقوات الأمن الروسية لوكالة "سبوتنيك": "بدأت مقرات اللواءين الآليين المنفصلين 53 و60 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، بالتحرك إلى المناطق الخلفية، بعد أن أدرك العدو أنه لا يستطيع السيطرة على كراسني ليمان".وقالت الدفاع الروسية في بيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، بالتقدم في عمق دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 450 جنديا، ودبابتين ومركبات قتالية وعدد من المدافع الميدانية ومحطة حرب إلكترونية".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يحرر 3 بلدات جديدة في إطار العملية العسكرية الخاصة- الدفاع الروسيةالقوات الروسية تحسن تموضعها التكتيكي على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة- الدفاع الروسية
https://sarabic.ae/20251004/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-التكتيكي-على-محاور-عدة-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة--الدفاع-الروسية-1105606763.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072778378_286:0:1726:1080_1920x0_80_0_0_c72db0fcfd409193dc2c790483c2c13a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
القوات الأوكرانية تنحسب بشكل كامل من مقرات لواءين في كراسني ليمان- الأمن الروسي
حصري
أفادت قوات الأمن الروسية، اليوم السبت، بأن مقرات لواءين من القوات المسلحة الأوكرانية انسحبت بشكل كامل من كراسني ليمان بجمهورية دونيتسك الشعبية إلى المناطق الخلفية.
وقال ممثل لقوات الأمن الروسية لوكالة "سبوتنيك": "بدأت مقرات اللواءين الآليين المنفصلين 53 و60 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، بالتحرك إلى المناطق الخلفية، بعد أن أدرك العدو أنه لا يستطيع السيطرة على كراسني ليمان".
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية حسنت مواقعها التكتيكية واتخذت مواقع أكثر فائدة على محاور عدة من محاور منطقة العملية العسكرية الخاصة، وكبدت قوات نظام كييف خسائر جسيمة في العديد والعتاد.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، بالتقدم في عمق دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 450 جنديا، ودبابتين ومركبات قتالية وعدد من المدافع الميدانية ومحطة حرب إلكترونية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.