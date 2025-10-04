https://sarabic.ae/20251004/القوات-الأوكرانية-تنحسب-بشكل-كامل-من-مقرات-لواءين-في-كراسني-ليمان--الأمن-الروسي-1105609725.html

القوات الأوكرانية تنحسب بشكل كامل من مقرات لواءين في كراسني ليمان- الأمن الروسي

القوات الأوكرانية تنحسب بشكل كامل من مقرات لواءين في كراسني ليمان- الأمن الروسي

أفادت قوات الأمن الروسية، اليوم السبت، بأن مقرات لواءين من القوات المسلحة الأوكرانية انسحبت بشكل كامل من كراسني ليمان بجمهورية دونيتسك الشعبية إلى المناطق... 04.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال ممثل لقوات الأمن الروسية لوكالة "سبوتنيك": "بدأت مقرات اللواءين الآليين المنفصلين 53 و60 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، بالتحرك إلى المناطق الخلفية، بعد أن أدرك العدو أنه لا يستطيع السيطرة على كراسني ليمان".وقالت الدفاع الروسية في بيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، بالتقدم في عمق دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 450 جنديا، ودبابتين ومركبات قتالية وعدد من المدافع الميدانية ومحطة حرب إلكترونية".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يحرر 3 بلدات جديدة في إطار العملية العسكرية الخاصة- الدفاع الروسيةالقوات الروسية تحسن تموضعها التكتيكي على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة- الدفاع الروسية

