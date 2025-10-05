ليتوانيا تعلق حركة الطيران في مطار فيلنيوس بسبب احتمال وجود بالونات في مجاله الجوي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:46 GMT
13 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"ضغوط من الوسطاء على حركة حماس للموافقة على خطة ترامب"، مصير المشاركين في أسطول الصمود بعد اعتقال إسرائيل لهم
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:04 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
10:29 GMT
30 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:39 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، ترامب يرحب بموافقة حماس على صفقة التبادل وفق الخطة الأمريكية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة آلية الزناد
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
ليتوانيا تعلق حركة الطيران في مطار فيلنيوس بسبب احتمال وجود بالونات في مجاله الجوي
ليتوانيا تعلق حركة الطيران في مطار فيلنيوس بسبب احتمال وجود بالونات في مجاله الجوي
سبوتنيك عربي
قررت ليتوانيا تعليق حركة الملاحة الجوية في مطار فيلنيوس، بسبب احتمال وجود بالونات في مجاله الجوي، وتم تحويل الرحلات إلى دول مجاورة، وفقا لما أعلنته الشركة... 05.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-05T02:12+0000
2025-10-05T02:12+0000
العالم
ليتوانيا
استهداف مطار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1c/1103113677_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bff351570d56cd0041384100fce3eeaf.jpg
وشهد قطاع الطيران الأوروبي حالة من الفوضى بشكل متكرر في الأسابيع القليلة الماضية جراء رصد طائرات مسيرة واختراقات جوية، بما في ذلك عند مطارات في كوبنهاجن وميونيخ.وأفاد المطار بأن على المسافرين متابعة التحديثات على موقعه الإلكتروني وإعلانات شركات الطيران.وأضاف على مواقع التواصل الاجتماعي، "وفقا لمعلوماتنا، اتُخذ القرار بسبب احتمال وجود سلسلة من البالونات متجهة نحو مطار فيلنيوس. ونتيجة لهذا الحادث، تأثرت الرحلات الجوية".وأضافت الشركة المشغلة أنه تم تحويل معظم الرحلات إلى لاتفيا وبولندا المجاورتين، بينما أُلغيت رحلات المغادرة. وعادت رحلة واحدة قادمة من كوبنهاجن إلى الدنمرك.وأعلنت ليتوانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، في أغسطس/آب أنها أعلنت منطقة حظر جوي بطول 90 كيلومترا بموازاة حدودها مع روسيا البيضاء، ردا على دخول طائرات مسيرة من هناك، وأن هذا سيسمح لقواتها المسلحة بالرد على أي انتهاكات.
قررت ليتوانيا تعليق حركة الملاحة الجوية في مطار فيلنيوس، بسبب احتمال وجود بالونات في مجاله الجوي، وتم تحويل الرحلات إلى دول مجاورة، وفقا لما أعلنته الشركة المشغلة للمطار.
وشهد قطاع الطيران الأوروبي حالة من الفوضى بشكل متكرر في الأسابيع القليلة الماضية جراء رصد طائرات مسيرة واختراقات جوية، بما في ذلك عند مطارات في كوبنهاجن وميونيخ.

وقال مطار فيلنيوس في بيان على موقعه الإلكتروني "تنبيه: المجال الجوي فوق مطار فيلنيوس مغلق"، وأضافت أن الإغلاق من المتوقع أن يستمر حتى الساعة 2:30 صباحا بالتوقيت المحلي (23:30 بتوقيت غرينتش).

وأفاد المطار بأن على المسافرين متابعة التحديثات على موقعه الإلكتروني وإعلانات شركات الطيران.
وأضاف على مواقع التواصل الاجتماعي، "وفقا لمعلوماتنا، اتُخذ القرار بسبب احتمال وجود سلسلة من البالونات متجهة نحو مطار فيلنيوس. ونتيجة لهذا الحادث، تأثرت الرحلات الجوية".
وأضافت الشركة المشغلة أنه تم تحويل معظم الرحلات إلى لاتفيا وبولندا المجاورتين، بينما أُلغيت رحلات المغادرة. وعادت رحلة واحدة قادمة من كوبنهاجن إلى الدنمرك.
مطار ميونيخ الدولي، ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2025
إغلاق مطار ميونيخ مجددا بعد رصد طائرات مسيرة في أجوائه
أمس, 06:13 GMT
وأعلنت ليتوانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، في أغسطس/آب أنها أعلنت منطقة حظر جوي بطول 90 كيلومترا بموازاة حدودها مع روسيا البيضاء، ردا على دخول طائرات مسيرة من هناك، وأن هذا سيسمح لقواتها المسلحة بالرد على أي انتهاكات.
