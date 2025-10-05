https://sarabic.ae/20251005/ليتوانيا-تعلق-حركة-الطيران-في-مطار-فيلنيوس-بسبب-احتمال-وجود-بالونات-في-مجاله-الجوي-1105629934.html
ليتوانيا تعلق حركة الطيران في مطار فيلنيوس بسبب احتمال وجود بالونات في مجاله الجوي
قررت ليتوانيا تعليق حركة الملاحة الجوية في مطار فيلنيوس، بسبب احتمال وجود بالونات في مجاله الجوي، وتم تحويل الرحلات إلى دول مجاورة، وفقا لما أعلنته الشركة... 05.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-05T02:12+0000
2025-10-05T02:12+0000
2025-10-05T02:12+0000
العالم
ليتوانيا
استهداف مطار
وشهد قطاع الطيران الأوروبي حالة من الفوضى بشكل متكرر في الأسابيع القليلة الماضية جراء رصد طائرات مسيرة واختراقات جوية، بما في ذلك عند مطارات في كوبنهاجن وميونيخ.وأفاد المطار بأن على المسافرين متابعة التحديثات على موقعه الإلكتروني وإعلانات شركات الطيران.وأضاف على مواقع التواصل الاجتماعي، "وفقا لمعلوماتنا، اتُخذ القرار بسبب احتمال وجود سلسلة من البالونات متجهة نحو مطار فيلنيوس. ونتيجة لهذا الحادث، تأثرت الرحلات الجوية".وأضافت الشركة المشغلة أنه تم تحويل معظم الرحلات إلى لاتفيا وبولندا المجاورتين، بينما أُلغيت رحلات المغادرة. وعادت رحلة واحدة قادمة من كوبنهاجن إلى الدنمرك.وأعلنت ليتوانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، في أغسطس/آب أنها أعلنت منطقة حظر جوي بطول 90 كيلومترا بموازاة حدودها مع روسيا البيضاء، ردا على دخول طائرات مسيرة من هناك، وأن هذا سيسمح لقواتها المسلحة بالرد على أي انتهاكات.
الأخبار
ar_EG
العالم, ليتوانيا, استهداف مطار
قررت ليتوانيا تعليق حركة الملاحة الجوية في مطار فيلنيوس، بسبب احتمال وجود بالونات في مجاله الجوي، وتم تحويل الرحلات إلى دول مجاورة، وفقا لما أعلنته الشركة المشغلة للمطار.
وشهد قطاع الطيران الأوروبي حالة من الفوضى بشكل متكرر في الأسابيع القليلة الماضية جراء رصد طائرات مسيرة واختراقات جوية، بما في ذلك عند مطارات في كوبنهاجن وميونيخ
وقال مطار فيلنيوس في بيان على موقعه الإلكتروني "تنبيه: المجال الجوي فوق مطار فيلنيوس مغلق"، وأضافت أن الإغلاق من المتوقع أن يستمر حتى الساعة 2:30 صباحا بالتوقيت المحلي (23:30 بتوقيت غرينتش).
وأفاد المطار بأن على المسافرين متابعة التحديثات على موقعه الإلكتروني وإعلانات شركات الطيران.
وأضاف على مواقع التواصل الاجتماعي، "وفقا لمعلوماتنا، اتُخذ القرار بسبب احتمال وجود سلسلة من البالونات متجهة نحو مطار فيلنيوس. ونتيجة لهذا الحادث، تأثرت الرحلات الجوية".
وأضافت الشركة المشغلة أنه تم تحويل معظم الرحلات إلى لاتفيا وبولندا المجاورتين، بينما أُلغيت رحلات المغادرة. وعادت رحلة واحدة قادمة من كوبنهاجن إلى الدنمرك.
وأعلنت ليتوانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، في أغسطس/آب أنها أعلنت منطقة حظر جوي بطول 90 كيلومترا بموازاة حدودها مع روسيا البيضاء، ردا على دخول طائرات مسيرة من هناك، وأن هذا سيسمح لقواتها المسلحة بالرد على أي انتهاكات.