محافظ شمال سيناء الأسبق لـ"سبوتنيك": نصر أكتوبر حطم كافة القواعد العسكرية المتعارف عليها

06.10.2025

وأكد أن الانتصار لم يكن وليد اللحظة بل نتاج سنوات من الإعداد الدقيق والتدريب وإعداد الخطط الشاملة. جاء ذلك في حوار خاص مع "سبوتنيك" بمناسبة الذكرى المجيدة لنصر أكتوبر. وإلى نص الحوار:بداية سيادة اللواء، ما هي أبرز المحطات والعمليات التي قمتم بها كأحد قادة الاستطلاع قبل انطلاق حرب أكتوبر؟يمكن القول إن المعركة الفكرية التي تم فيها توظيف الذكاء المصري لتحقيق الهدف من ملحمة أكتوبر، لكي يتم تحرير سيناء واستعادة الأرض، هي الأساس.مهمتنا كرجال استطلاع لم تكن مرتبطة فقط بيوم 6 أكتوبر، بل بالعكس، كانت المهام الرئيسية بالنسبة لنا كلها تتركز فيما قبل أكتوبر، بحيث نجحنا في أن نرصد كل أوضاع القوات الإسرائيلية في سيناء والأنشطة التي تقوم بها، وأوجدنا خريطة واضحة المعالم لكل تفاصيل قوات العدو في سيناء أمام القيادة المصرية للتخطيط الذي تم في 6 أكتوبر، حيث كانت مهمتنا قبل الحرب وأثناء الحرب وما بعدها.كانت مصر تخوض معركة شاملة لخدمة تحقيق الهدف من ملحمة أكتوبر لاستعادة الأرض وتحريرها، وقد تم إعداد المقاتل المصري ليوم 6 أكتوبر، التي استمدت قوتها من كل المراحل السابقة، منها حرب الاستنزاف وبناء الجيش، وحائط الصواريخ المصري.وهنا يجب الإشارة إلى أن خطة الدفاع الاستراتيجي كانت تتضمن العديد من المحاور،منها ما هو سياسي، وعسكري، وتكتيكي، وفكري، خاصة أن الحالة العامة وتقديرات المواقف كانت تشير إلى أن مصر غير جاهزة لخوض عملية هجومية، بل أنها تسعى فقط لبدء الحلول السلمية مع العدو، ونجحت مصر في ترسيخ هذا الشعور لدى جميع أجهزة الاستخبارات العالمية.بالحديث عن موازين القوى، كان التسليح الإسرائيلي يتفوق كما ونوعا، كيف تحققت المعادلة العسكرية على الأرض وحققت مصر النصر؟هناك مقولة استراتيجية معروفة في البعد العسكري أن القدرة لا تقاس بالسلاح فقط، ولكن بالفرد الذي يستخدم هذا السلاح، فكان الذكاء المصري في إعداد المقاتل المصري لكي يواجه كل نقاط القوة الموجودة لدى الجانب المعادي وكيف يحيدها، وكيف يستغل نقاط الضعف لديه لتحقيق الهدف.من هذا المنطلق، ورغم أن الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت لم يرغب في تزويدنا بالأسلحة الهجومية لكي لا نقوم بهذه العملية، لأنه كان هناك نوع من الوفاق بين القوتين العظميين، إلا أننا استطعنا بإمكانياتنا الدفاعية أن نشن عملية هجومية ناجحة.وهل كان لجهاز الاستطلاع دور في تحديد نقاط الضعف هذه وكيفية استغلالها؟بالتأكيد، كانت هناك مجموعات لدراسة كل هذه النقاط، سواء من جانب الاستطلاع أو الجانب العملياتي، والاثنين في لجان تشترك مع بعضها لكيفية اكتشاف نقاط الضعف والقوة، وكيفية تحييد نقاط القوة بمقترحات، ونقاط الضعف كيفية استغلالها، وذلك في كافة المراحل وليس مرحلة بعينها، وخاصة أن مصر كانت تعد لعمليات هجومية وهي لها متطلبات ومعدات غير العمليات الدفاعية،كما أن الأطراف الأخرى أطلقت على العمليات التي نفذتها مصر بأنها بمثابة إنجاز وبراعة غير مسبوقة في تحقيق الأهداف من العملية المصرية.هل كانت هناك ثقة بالقدرة على اقتحام خط بارليف…أم أنها كانت حملية حتمية مهما كانت النتائج؟ أذكر أن الخبراء السوفيت في مصر حينها، نصحوا بضرورة الحصول على القنابل الذرية التكتيكية من أجل اقتحام خط بارليف، خاصة أن التقديرات كانت تشير الممر الواحد من الساتر الترابي يحتاج إلى يومين لاتمام العملية. ولكن عندما اكتشف استخدام مضخات المياه بدلاً من المفرقعات لفتح ثغرات في الساتر الترابي، اختصر الوقت من يوم ونصف أو يومين إلى خمس أو ست ساعات فقط، وبالتالي تحققت المفاجأة، حيث فوجىء العدو بأن الأسلحة والدبابات وكافة المعدات الثقيلة أصبحت في الشرق، ومنعته من القيام بهجوم المضاد، كما خسرت إسرائيل في يوم واحد أكثر من 200 دبابة بفضل عبور القوات المصرية للجهة الشرقية.ما هو تقييمكم للمشاركة العربية في الحرب؟يمكن القول باختصار، إن المشاركة العربية في ملحمة أكتوبر كانت للمشاركة وللإحساس بأننا في نوع من التكاتف في إنجاح هذه العملية، فكانت مشاركة ليست بأعمال رئيسية يمكن أن تغير حسابات المعركة، لكنها كانت مشاركة هامة بالطبع أظهرت التلاحم والموقف العربي.هل تغير الموقف السوفيتي بعد اندلاع الحرب فيما يتعلق بإمداد مصر بالسلاح؟بالطبع الجانب السوفيتي في ذلك الوقت فوجئ بالنتائج التي تحققت، وبالتالي هذا الأمر شجعه على أن يمد مصر بأسلحة. لكن حجم الإمداد من الجانب السوفيتي لا يقارن بحجم الإمداد من جانب الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل حينها، عندما نتذكر أن حجم الجسر الجوي والبحري الأمريكي للجانب الإسرائيلي تعدى الـ 60 ألف طن، سنجد أن الجانب السوفيتي لم يمدنا في الجسر الجوي الذي تم برقم يمكن أن يصل إلى 10 آلاف طن.ما هو الموقف أو المشهد الذي لا يزال عالقاً في ذهن سيادتكم من هذه الملحمة؟البطل الحقيقي لهذه الملحمة يتجسد من خلال شخصيتين: شخصية الرئيس السادات رحمه الله عليه، وشخصية الإنسان المصري أو المقاتل المصري الذي كان البطل الحقيقي في إحراز هذه النجاحات وهذه الملحمة العظيمة التي نصادف ذكراها في التاريخ الحديث.أجرى الحوار/ محمد حميدة

