الجبهة الديمقراطية تدعو لتشكيل وفد فلسطيني موحد للتفاوض مع إسرائيل

دعا الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، فهد سليمان، رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية، وقيادات سائر قوى المقاومة والحركة الوطنية، إلى تشكيل وفد فلسطيني... 07.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال سليمان في بيان، اليوم الثلاثاء: "باسم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أدعو الأخوة رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وقيادات سائر قوى المقاومة والحركة الوطنية الفلسطينية، إلى التوافق فورا على تشكيل وفد فلسطيني موحد، تحت راية م.ت.ف وفقًا لصيغة 2014، وعلى القاعدة السياسية المتمثلة بوثيقة إعلان بكين التي وقع عليها الجميع، من أجل إدارة المفاوضات حول تطبيق خطة النقاط العشرين التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".وأشار سليمان إلى أن "خطة ترامب تطرح هذا المسار باعتباره إمكانية"، موضحًا أن "إسرائيل تسعى إلى تجزئة الخطة إلى مراحل من أجل حرق هذه الإمكانية".وأردف سليمان: "لقد دفع شعبنا ثمنًا باهظًا في معركة الصمود والتصدي لحرب الإبادة التي يشنها العدو. وشلالات الدماء المتدفقة على أرض هذه المعركة الملحمية تستصرخكم ألا تدعوها تذهب هدرًا"، وختم بيانه بالتشديد على أن "هذه مسؤولية تاريخية لن ينجو من الحساب على إهدارها أحد". وكان ترامب، قدم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحديد ملامح الحكم بعد "القضاء" على حركة حماس، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

