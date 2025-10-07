الجبهة الديمقراطية تدعو لتشكيل وفد فلسطيني موحد للتفاوض مع إسرائيل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:21 GMT
9 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
10:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
المصري خالد العناني ينافس المرشح الكونغولي إدوارد ماتوكو على رئاسة اليونسكو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
16:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: فرنسا في دوامة.. سقوط حكومة لوكورنو يعمق الأزمة السياسية ويُعيد الجدل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تغطية خاصة في ذكرى حرب السادس من أكتوبر 1973
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الزخم السياسي الذي كان يدعم إسرائيل ينقلب إلى دعم للحقوق الوطنية الفلسطينية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:20 GMT
10 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:30 GMT
30 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
11:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
12:37 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القضية الفلسطينية أصبحت تؤثر على التوجهات السياسية لدى الناخبين في الكثير من الدول
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
18:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
الجبهة الديمقراطية تدعو لتشكيل وفد فلسطيني موحد للتفاوض مع إسرائيل
غزة
وقال سليمان في بيان، اليوم الثلاثاء: "باسم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أدعو الأخوة رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وقيادات سائر قوى المقاومة والحركة الوطنية الفلسطينية، إلى التوافق فورا على تشكيل وفد فلسطيني موحد، تحت راية م.ت.ف وفقًا لصيغة 2014، وعلى القاعدة السياسية المتمثلة بوثيقة إعلان بكين التي وقع عليها الجميع، من أجل إدارة المفاوضات حول تطبيق خطة النقاط العشرين التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".وأشار سليمان إلى أن "خطة ترامب تطرح هذا المسار باعتباره إمكانية"، موضحًا أن "إسرائيل تسعى إلى تجزئة الخطة إلى مراحل من أجل حرق هذه الإمكانية".وأردف سليمان: "لقد دفع شعبنا ثمنًا باهظًا في معركة الصمود والتصدي لحرب الإبادة التي يشنها العدو. وشلالات الدماء المتدفقة على أرض هذه المعركة الملحمية تستصرخكم ألا تدعوها تذهب هدرًا"، وختم بيانه بالتشديد على أن "هذه مسؤولية تاريخية لن ينجو من الحساب على إهدارها أحد". وكان ترامب، قدم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحديد ملامح الحكم بعد "القضاء" على حركة حماس، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sarabic.ae/20251007/فی-ذکرى-طوفان-الأقصى-حزب-الله-يجدد-العهد-مع-شعب-فلسطین-1105729767.html
https://sarabic.ae/20251007/5-ملايين-نازح-حصيلة-حروب-إسرائيل-في-فلسطين-ولبنان-وإيران-1105723660.html
دعا الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، فهد سليمان، رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية، وقيادات سائر قوى المقاومة والحركة الوطنية، إلى تشكيل وفد فلسطيني موحد للتفاوض مع إسرائيل.
وقال سليمان في بيان، اليوم الثلاثاء: "باسم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أدعو الأخوة رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وقيادات سائر قوى المقاومة والحركة الوطنية الفلسطينية، إلى التوافق فورا على تشكيل وفد فلسطيني موحد، تحت راية م.ت.ف وفقًا لصيغة 2014، وعلى القاعدة السياسية المتمثلة بوثيقة إعلان بكين التي وقع عليها الجميع، من أجل إدارة المفاوضات حول تطبيق خطة النقاط العشرين التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
وأضاف: "هذه الخطة تربط بين ترتيبات إنهاء الحرب وبين المستقبل السياسي لقطاع غزة وصولاً إلى فتح مسار ذي مصداقية نحو حق تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة".
مراسم تشييع جنازة الأمينين العامين السابقين لـحزب الله اللبناني، حسن نصر الله وهاشم صفي الدين في المدينة الرياضية، لبنان، 23 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
فی ذکرى "طوفان الأقصى".. "حزب الله" يجدد "العهد" مع شعب فلسطین
14:41 GMT
وأشار سليمان إلى أن "خطة ترامب تطرح هذا المسار باعتباره إمكانية"، موضحًا أن "إسرائيل تسعى إلى تجزئة الخطة إلى مراحل من أجل حرق هذه الإمكانية".
وتابع: "تحويل هذه الإمكانية إلى إلتزام يسمح بقيام الدولة فعلاً هو أمر ممكن. وشرطه المباشر هو وحدة أداة التفاوض بحيث تمثل الكل الفلسطيني واعتماد استراتيجية تفاوضية موحدة منسقة مع الدول الثماني العربية والإسلامية التي ساهمت في صياغة الخطة ومستندة إلى صلابة صخرة الصمود الفلسطيني وقوة الإنتفاضة العالمية ضد حرب الإبادة وتسونامي الإعتراف الدولي بدولة فلسطين".
وأردف سليمان: "لقد دفع شعبنا ثمنًا باهظًا في معركة الصمود والتصدي لحرب الإبادة التي يشنها العدو. وشلالات الدماء المتدفقة على أرض هذه المعركة الملحمية تستصرخكم ألا تدعوها تذهب هدرًا"، وختم بيانه بالتشديد على أن "هذه مسؤولية تاريخية لن ينجو من الحساب على إهدارها أحد".
نزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
5 ملايين نازح حصيلة حروب إسرائيل في فلسطين ولبنان وإيران
12:41 GMT
وكان ترامب، قدم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحديد ملامح الحكم بعد "القضاء" على حركة حماس، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتشير أوساط متابعة إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طورها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
