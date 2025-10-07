جائزة "نوبل" في الطب لخلايا المناعة.. واستعادة أدمغتنا من القيادة الذاتية.. وروبوت بوجه بشري

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:21 GMT
9 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
10:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
المصري خالد العناني ينافس المرشح الكونغولي إدوارد ماتوكو على رئاسة اليونسكو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
16:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: فرنسا في دوامة.. سقوط حكومة لوكورنو يعمق الأزمة السياسية ويُعيد الجدل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تغطية خاصة في ذكرى حرب السادس من أكتوبر 1973
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الزخم السياسي الذي كان يدعم إسرائيل ينقلب إلى دعم للحقوق الوطنية الفلسطينية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:20 GMT
10 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:30 GMT
30 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
11:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
12:37 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القضية الفلسطينية أصبحت تؤثر على التوجهات السياسية لدى الناخبين في الكثير من الدول
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
18:30 GMT
29 د
جائزة نوبل في الطب لخلايا المناعة واستعادة أدمغتنا من القيادة الذاتية وروبوت بوجه بشري
جائزة "نوبل" في الطب لخلايا المناعة.. واستعادة أدمغتنا من القيادة الذاتية.. وروبوت بوجه بشري
جائزة "نوبل" في الطب لخلايا المناعة.. واستعادة أدمغتنا من القيادة الذاتية.. وروبوت بوجه بشري
سبوتنيك عربي
خلايا مناعية تعمل بمثابة حراس أمن لتنظيم آليات توازن جهاز المناعة في أجسامنا والاكتشاف يحصد "نوبل" في الطب.. ودراسة تكشف أن عقولنا تعل بنظام القيادة الذاتية... 07.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-07T13:59+0000
2025-10-07T13:59+0000
راديو
مرايا العلوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/07/1105727146_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_55d6a427ac92c3b37c8898c08bcd76d9.png
جائزة "نوبل" في الطب لخلايا المناعة.. واستعادة أدمغتنا من القيادة الذاتية.. وروبوت بوجه بشري
سبوتنيك عربي
جائزة "نوبل" في الطب لخلايا المناعة.. واستعادة أدمغتنا من القيادة الذاتية.. وروبوت بوجه بشري
حصدت أبحاث الخلايا المناعية أرفع جائزة علمية طبية، هي جائزة نوبل للطب أو "علم وظائف الأعضاء"، عن أبحاث العالمين الأمريكيين، ماري برونكو وفريد رامزديل، إلى جانب الياباني، شيمون ساكاغوتشي.تسهم هذه الأبحاث في فهم آليات التوازن المناعي في الجسم البشري، وكيفية تمييز الجهاز المناعي بين الخلايا الذاتية والعوامل الغريبة، مما يمهد الطريق أمام علاجات أكثر دقة لأمراض المناعة الذاتية والسرطان.وأوضحت حسني في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هناك 5 أنواع من الخلايا المناعية يهمنا منها الخلايا التائية، وهي نوع من أنواع كرات الدم البيضاء وهي أهم خلية تدافع في جهاز المناعة تمثل خط الدفاع الأول، عندما يدخل إليه فيروس أو بكتيريا أو سموم أو خلايا من نفس جسمنا تغيرت عن أصلها بالطفرة، وإذا لم تتمكن من التعامل مع الأمر تستعين بنوع آخر من الخلايا".وتقول الخبيرة إن "هذه الطفرات التي تحدث في خلايانا هي المسؤولة عن أمراض المناعة الذاتية والسرطا، ويدور موضوع هذا البحث عن أسباب هذه الطفرات والتي تؤدي إلى تغير خلايانا في الشكل والمضمون، فمنها من يتكاثر بسرعة كبيرة فينتج عنها السرطان، أو يتباطأ قليلا فتنتج أمراض المناعة الذاتية، وقد تناول البحث أسباب الطفرات واكتشف ما يطلق عليه حراس أمن الجهاز المناعي، وهي الخلايا التي تنظم عملية مساعدة الخلايا المناعية في مقاومة الأمراض"، مشيرة إلى أن "هذه النتائج مهمة جدا لأنها تفتح الباب للتوصل إلى علاجات لأمراض السرطانات والمناعة الذاتية".وجدت دراسة حديثة في علم النفس والصحة، أن العادات تحكم حياتنا اليومية، لكنها مع ذلك قد تكون المفتاح لتحقيق أهدافنا، إذ لا يمثل الاختيار الواعي سوى جزء بسيط مما تفعله كل يوم، والغالبية العظمى من أفعالك تمليها العادة، وهو ما يحرر الموارد العقلية لأشياء أخرى.وتقول الدراسة إن ثلثي سلوكياتنا اليومية تحدث تلقائيا، بسبب البيئات أو التوقيتات أو الإجراءات المألوفة أي أننا نعيش الكثير من الحياة على نظام القيادة الذاتية.وتشير النتائج إلى أنه بإمكاننا استعادة زمام قيادة أدمغتنا عبر تسخير العادات للصحة العامة والرفاهية الشخصية، و"إذا شرعنا في خلق عادات إيجابية، فسيمكننا الاعتماد على قيادة ذاتية داخلية لتولي زمام الأمور ومساعدتنا في الحفاظ على هذه العادات المفيدة".طور باحثون صينيون وجه روبوت نابض بالحياة، يغمز بعينه، ويرتجف، ويومئ برأسه وينظر حوله، في محاكاة مقنعة للوجه البشري الحقيقي، في مسعى لتحسين التفاعل والتواصل مع الإنسان في مختلف القطاعات بما في ذلك خدمة العملاء والترفيه.وكشفت شركة روبوتات صينية النقاب عما تصفه بأنه "وجه روبوت واقعي"، مع خطط لجعل الروبوتات البشرية أكثر تفاعلا ولتبدو أكثر طبيعية وجاذبيةوأوضح عبد الرحمن أن "الشركات التي تطور هذه الوجوه تستهدف في المقام الأول القطاعات، التي يكون فيها تعامل مباشر مع البشر مثل خدمات الاستقبال والرعاية الطبية" معتبرا أن "قطاع التعليم سيكون له النصيب الأكبر خاصة تعليم الأطفال، إذ تستهدف الشركات هذه الشريحة العمرية وستكون مقبولة لدي الأطفال".إعداد وتقديم: جيهان لطفي وصبري سراج
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
جيهان لطفي سليمان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg
جيهان لطفي سليمان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/07/1105727146_367:0:1300:700_1920x0_80_0_0_e78242d64b88ac247d457068c0aebdb4.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مرايا العلوم, аудио
مرايا العلوم, аудио

جائزة "نوبل" في الطب لخلايا المناعة.. واستعادة أدمغتنا من القيادة الذاتية.. وروبوت بوجه بشري

13:59 GMT 07.10.2025
راديو
جائزة "نوبل" في الطب لخلايا المناعة.. واستعادة أدمغتنا من القيادة الذاتية.. وروبوت بوجه بشري
- سبوتنيك عربي
جيهان لطفي سليمان
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
كل المواضيع
خلايا مناعية تعمل بمثابة حراس أمن لتنظيم آليات توازن جهاز المناعة في أجسامنا والاكتشاف يحصد "نوبل" في الطب.. ودراسة تكشف أن عقولنا تعل بنظام القيادة الذاتية فيما تسير العادات معظم أمور حياتنا، لكن الخبر السار أنه بإمكاننا استعادة أدمغتنا.. والصين تطور وجوه روبوتية بتعابير بشرية تغمز وتومئ، وتلتفت حولها لتحسين التفاعل والتواصل مع البشر.
حصدت أبحاث الخلايا المناعية أرفع جائزة علمية طبية، هي جائزة نوبل للطب أو "علم وظائف الأعضاء"، عن أبحاث العالمين الأمريكيين، ماري برونكو وفريد رامزديل، إلى جانب الياباني، شيمون ساكاغوتشي.
تسهم هذه الأبحاث في فهم آليات التوازن المناعي في الجسم البشري، وكيفية تمييز الجهاز المناعي بين الخلايا الذاتية والعوامل الغريبة، مما يمهد الطريق أمام علاجات أكثر دقة لأمراض المناعة الذاتية والسرطان.

وفي حديثها لـ"سبوتنيك"، قالت رئيسة قسم المناعة والحساسية بكلية الطب بجامعة عين شمس، الأستاذة الدكتورة سوزان حسني، إنه "يتعين لكي نفهم جهاز المناعة وتعقيداته أن نعلم أن الخلايا المناعية منها ما هو ضار وما هو غير ضار، ونسميها الخلايا المناعية الذاتية التي خلقها الله لنا، والتي نقوم كأطباء بإعطائها للمرضى لاكتساب المناعة، ونعتبرها غير ضارة لأنها تدافع عن أجسامنا، وهي موجودة في الدم خاصة كرات الدم البيضاء".

وأوضحت حسني في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هناك 5 أنواع من الخلايا المناعية يهمنا منها الخلايا التائية، وهي نوع من أنواع كرات الدم البيضاء وهي أهم خلية تدافع في جهاز المناعة تمثل خط الدفاع الأول، عندما يدخل إليه فيروس أو بكتيريا أو سموم أو خلايا من نفس جسمنا تغيرت عن أصلها بالطفرة، وإذا لم تتمكن من التعامل مع الأمر تستعين بنوع آخر من الخلايا".
وتقول الخبيرة إن "هذه الطفرات التي تحدث في خلايانا هي المسؤولة عن أمراض المناعة الذاتية والسرطا، ويدور موضوع هذا البحث عن أسباب هذه الطفرات والتي تؤدي إلى تغير خلايانا في الشكل والمضمون، فمنها من يتكاثر بسرعة كبيرة فينتج عنها السرطان، أو يتباطأ قليلا فتنتج أمراض المناعة الذاتية، وقد تناول البحث أسباب الطفرات واكتشف ما يطلق عليه حراس أمن الجهاز المناعي، وهي الخلايا التي تنظم عملية مساعدة الخلايا المناعية في مقاومة الأمراض"، مشيرة إلى أن "هذه النتائج مهمة جدا لأنها تفتح الباب للتوصل إلى علاجات لأمراض السرطانات والمناعة الذاتية".
وجدت دراسة حديثة في علم النفس والصحة، أن العادات تحكم حياتنا اليومية، لكنها مع ذلك قد تكون المفتاح لتحقيق أهدافنا، إذ لا يمثل الاختيار الواعي سوى جزء بسيط مما تفعله كل يوم، والغالبية العظمى من أفعالك تمليها العادة، وهو ما يحرر الموارد العقلية لأشياء أخرى.
وتقول الدراسة إن ثلثي سلوكياتنا اليومية تحدث تلقائيا، بسبب البيئات أو التوقيتات أو الإجراءات المألوفة أي أننا نعيش الكثير من الحياة على نظام القيادة الذاتية.
وتشير النتائج إلى أنه بإمكاننا استعادة زمام قيادة أدمغتنا عبر تسخير العادات للصحة العامة والرفاهية الشخصية، و"إذا شرعنا في خلق عادات إيجابية، فسيمكننا الاعتماد على قيادة ذاتية داخلية لتولي زمام الأمور ومساعدتنا في الحفاظ على هذه العادات المفيدة".
طور باحثون صينيون وجه روبوت نابض بالحياة، يغمز بعينه، ويرتجف، ويومئ برأسه وينظر حوله، في محاكاة مقنعة للوجه البشري الحقيقي، في مسعى لتحسين التفاعل والتواصل مع الإنسان في مختلف القطاعات بما في ذلك خدمة العملاء والترفيه.
وكشفت شركة روبوتات صينية النقاب عما تصفه بأنه "وجه روبوت واقعي"، مع خطط لجعل الروبوتات البشرية أكثر تفاعلا ولتبدو أكثر طبيعية وجاذبية

وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال المدير التنفيذي لشركة "مرسيس" للروبوتات، المهندس محمد عبد الرحمن، إن "تطوير الرؤوس الروبوتية الواقعية يهدف إلى تقريب الروبوتات من وأي عمل في مجال الروبوت يسعى أن يقترب إلى الوصول إلى الهدف الأسمى المثالي وهو الإنسان، وأحد اصعب التحديات في هذا المجال عي تعبيرات الوجه، لأن بها الكثير من التفاصيل"، مشيرا إلى أن تطوير هذه الوجوه يهدف إلى تقريب الروبوت للإنسان من خلال الاقتراب من الشبه البشري".

وأوضح عبد الرحمن أن "الشركات التي تطور هذه الوجوه تستهدف في المقام الأول القطاعات، التي يكون فيها تعامل مباشر مع البشر مثل خدمات الاستقبال والرعاية الطبية" معتبرا أن "قطاع التعليم سيكون له النصيب الأكبر خاصة تعليم الأطفال، إذ تستهدف الشركات هذه الشريحة العمرية وستكون مقبولة لدي الأطفال".
إعداد وتقديم: جيهان لطفي وصبري سراج
