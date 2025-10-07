https://sarabic.ae/20251007/قائد-مدفع-أساس-مصري-لـسبوتنيك-صواريخ-سام-6-أخرجت-الطيران-الإسرائيلي-من-الحرب-في-الساعات-الأولى-1105734636.html

قائد مدفع أساس مصري لـ"سبوتنيك": صواريخ "سام 6" أخرجت الطيران الإسرائيلي من الحرب في الساعات الأولى

قائد مدفع أساس مصري لـ"سبوتنيك": صواريخ "سام 6" أخرجت الطيران الإسرائيلي من الحرب في الساعات الأولى

سبوتنيك عربي

أكد الرقيب رفعت منصور السيد زيدان، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة وقائد مدفع أساس بالسرية الأولى في الجيش الثالث الميداني المصري، أن الروح المعنوية العالية كانت... 07.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-07T16:58+0000

2025-10-07T16:58+0000

2025-10-07T16:58+0000

حرب أكتوبر 1973

العالم العربي

مصر

إسرائيل

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101587/41/1015874173_0:221:2224:1472_1920x0_80_0_0_9ce19e1d6a69c812bd161b9c2e49d118.jpg

وتحدث زيدان عن اللحظات التي سبقت عمليات الحرب، حيث اعتمدت القيادة المصرية السرية التامة، إذ فوجئت التشكيلات والأسلحة بساعة الصفر بعد تنفيذ الطائرات المصرية الضربة الأولى وعودتها من فوق القناة للضفة الغربية مباشرة، الأمر الذي دفع الجميع لتنفيذ الهجوم في نفس اللحظة. وكشف زيدان عن الدور الحاسم الذي لعبته صواريخ "سام 6" في تدمير الطيران الإسرائيلي وشل حركته منذ الساعات الأولى للحرب…جاء ذلك في حوار خاص مع وكالة "سبوتنيك" ، بمناسبة الذكرى 52 لنصر أكتوبر… وإلى نص الحوار.بداية بالعودة إلى الساعات الأولى لحرب أكتوبر، كيف كان دور سلاح المدفعية في حسم المعركة؟أولا، نحن لم يكن لدينا أي تخوفات من الموت، ولم نكن نشعر أننا سنموت، كنا قد مررنا بحرب الاستنزاف وقمنا بالعديد من العمليات ضد العدو، وهي حرب صعبة جداً شهدنا فيها جميع أنواع الأسلحة الإسرائيلية، ولم نكن نهابها.كما أننا كنا نشتاق لأي حرب مهما كانت مع العدو الإسرائيلي، وبالفعل انتصرنا بفضل الروح المعنوية العظيمة بين الجنود والضباط والقادة والكل، كان المدفع الذي أعمل عليه من طراز 1944 أو 1945، لكنه كان يؤدي مهمته على أعلى مستوى.كيف بدأت المعركة بالنسبة لكم؟المعركة بدأت الساعة الثانية إلا عشرة دقائق، وليست الثانية وخمسة كما يتردد، بمجرد أن شاهدنا الطيران المصري يعبر فوق رؤوسنا، أطلقنا طلقات المدافع نحو العدو دون انتظار أوامر من القادة، انطلقت جميع المدافع في نفس واحد، وكان الهدف هو تدمير العدو الذي نكد علينا سبع سنوات. ما هو الدور الذي لعبته صواريخ "سام 6" في المعركة؟كان لصواريخ "سام 6" دورها الكبير والعظيم خلال الساعات الأولى، خاصة أننا لم نكن نعلم بوجودها بجوارنا، فوجئنا بصورايخ تنطلق من الأرض وتصيب أهدافها بدقة فتسقطها أو تجبرها على الفرار وعدم القدرة على الاقتراب من القوات المصرية على الأرض. المفاجأة أننا لم نكن نعلم بوجود السلاح بجوارنا، حيث كنا نمر يوميا بجوار الجنود ولا نعرف عنهم أي شيء، ولا نرى حتى منصات الإطلاق أو أي شيء يدل على وجود قواعد صواريخ بالمنطقة.ما فعلته الصواريخ الروسية بالطائرات الإسرائيلية كان معجزة كبيرة وقصة يجب أن تروى وتدرس، فقد شكلت مظلة حماية للجنود على طول خط القناة لإتمام عملية العبور.كم عدد الطائرات التي أسقطتها هذه المنظومة تقريباً؟من الصعب إحصاء عدد الطائرات التي أسقطت خلال الساعات الأولى من الموقع الذي كنا نتواجد فيه، خاصة أننا كنا على نقطة وهناك العديد النقاط الأخرى، لكن المنطقة التي كنت أتواجد بها أسقطت نحو 20 طائرة في ظرف ساعات قليلة أو خلال اليوم الأول.ما هي أصعب المواقف التي تعرضتم لها خلال الحرب؟ من اللحظات الصعبة التي عشناها هي عملية العبور، عبر الكباري المعدة لهذه الأغراض، وهي ليست كباري ثابتة، فكانت هناك احتمالية كبيرة للسقوط من على الكباري، لكن وكأن الإرادة الإلهية كانت تحرسنا وتحول دون السقوط في القناة، كنا نعبر بالمدفع والمدرعة في الظلام على ضوء كشاف صغير، لا ترى يمينك ولا يسارك.كقائد مدفع أساس، ما هي طبيعة مهمتكم؟مدفع الأساس هو المدفع الوحيد الذي يقصف أي هدف يظهر في الضفة الشرقية، حيث أقوم بقصفه بطلقة واثنين، والثالثة تكون قد دمرت الهدف تماما، بعد ذلك تقوم جميع مدافع السرية بـ "حشد ناري"، أي أن مدافع اليمين واليسار، على مسافات بين كيو وأكثر يمينا ويسارا تكثف ضرباتها على الهدف المعادي، وتقوم بالحشد الناري وتدمر الهدف بالكامل مرة واحدة.أجرى الحوار/ محمد حميدة

https://sarabic.ae/20251006/بعد-52-عاما-من-حرب-أكتوبر-مصر-وإسرائيل-من-الأقوى-عسكريا؟-1105693538.html

https://sarabic.ae/20251005/السيسي-6-أكتوبر-كان-بداية-انطلاقة-قوية-للجيش-لاستعادة-الأرض-وتحقيق-السلام-1105657343.html

مصر

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حرب أكتوبر 1973, العالم العربي, مصر, إسرائيل, حصري