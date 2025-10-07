قائد مدفع أساس مصري لـ"سبوتنيك": صواريخ "سام 6" أخرجت الطيران الإسرائيلي من الحرب في الساعات الأولى

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
نبض افريقيا
المصري خالد العناني ينافس المرشح الكونغولي إدوارد ماتوكو على رئاسة اليونسكو
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
بلا قيود
خبير: فرنسا في دوامة.. سقوط حكومة لوكورنو يعمق الأزمة السياسية ويُعيد الجدل
ملفات ساخنة
تغطية خاصة في ذكرى حرب السادس من أكتوبر 1973
شؤون عسكرية
خبير: الزخم السياسي الذي كان يدعم إسرائيل ينقلب إلى دعم للحقوق الوطنية الفلسطينية
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
بلا قيود
خبير: القضية الفلسطينية أصبحت تؤثر على التوجهات السياسية لدى الناخبين في الكثير من الدول
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
أمساليوم
بث مباشر
قائد مدفع أساس مصري لـ"سبوتنيك": صواريخ "سام 6" أخرجت الطيران الإسرائيلي من الحرب في الساعات الأولى
قائد مدفع أساس مصري لـ"سبوتنيك": صواريخ "سام 6" أخرجت الطيران الإسرائيلي من الحرب في الساعات الأولى

حصري
أكد الرقيب رفعت منصور السيد زيدان، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة وقائد مدفع أساس بالسرية الأولى في الجيش الثالث الميداني المصري، أن الروح المعنوية العالية كانت السلاح الأقوى في مواجهة العدو، وأن الجنود كانوا يشتاقون لخوض أي حرب مهما كانت مع إسرائيل.
وتحدث زيدان عن اللحظات التي سبقت عمليات الحرب، حيث اعتمدت القيادة المصرية السرية التامة، إذ فوجئت التشكيلات والأسلحة بساعة الصفر بعد تنفيذ الطائرات المصرية الضربة الأولى وعودتها من فوق القناة للضفة الغربية مباشرة، الأمر الذي دفع الجميع لتنفيذ الهجوم في نفس اللحظة.
وكشف زيدان عن الدور الحاسم الذي لعبته صواريخ "سام 6" في تدمير الطيران الإسرائيلي وشل حركته منذ الساعات الأولى للحرب…جاء ذلك في حوار خاص مع وكالة "سبوتنيك" ، بمناسبة الذكرى 52 لنصر أكتوبر… وإلى نص الحوار.
بداية بالعودة إلى الساعات الأولى لحرب أكتوبر، كيف كان دور سلاح المدفعية في حسم المعركة؟
أولا، نحن لم يكن لدينا أي تخوفات من الموت، ولم نكن نشعر أننا سنموت، كنا قد مررنا بحرب الاستنزاف وقمنا بالعديد من العمليات ضد العدو، وهي حرب صعبة جداً شهدنا فيها جميع أنواع الأسلحة الإسرائيلية، ولم نكن نهابها.
كما أننا كنا نشتاق لأي حرب مهما كانت مع العدو الإسرائيلي، وبالفعل انتصرنا بفضل الروح المعنوية العظيمة بين الجنود والضباط والقادة والكل، كان المدفع الذي أعمل عليه من طراز 1944 أو 1945، لكنه كان يؤدي مهمته على أعلى مستوى.
كيف بدأت المعركة بالنسبة لكم؟
المعركة بدأت الساعة الثانية إلا عشرة دقائق، وليست الثانية وخمسة كما يتردد، بمجرد أن شاهدنا الطيران المصري يعبر فوق رؤوسنا، أطلقنا طلقات المدافع نحو العدو دون انتظار أوامر من القادة، انطلقت جميع المدافع في نفس واحد، وكان الهدف هو تدمير العدو الذي نكد علينا سبع سنوات.
ما هو الدور الذي لعبته صواريخ "سام 6" في المعركة؟
كان لصواريخ "سام 6" دورها الكبير والعظيم خلال الساعات الأولى، خاصة أننا لم نكن نعلم بوجودها بجوارنا، فوجئنا بصورايخ تنطلق من الأرض وتصيب أهدافها بدقة فتسقطها أو تجبرها على الفرار وعدم القدرة على الاقتراب من القوات المصرية على الأرض.
المفاجأة أننا لم نكن نعلم بوجود السلاح بجوارنا، حيث كنا نمر يوميا بجوار الجنود ولا نعرف عنهم أي شيء، ولا نرى حتى منصات الإطلاق أو أي شيء يدل على وجود قواعد صواريخ بالمنطقة.
ما فعلته الصواريخ الروسية بالطائرات الإسرائيلية كان معجزة كبيرة وقصة يجب أن تروى وتدرس، فقد شكلت مظلة حماية للجنود على طول خط القناة لإتمام عملية العبور.
كم عدد الطائرات التي أسقطتها هذه المنظومة تقريباً؟
من الصعب إحصاء عدد الطائرات التي أسقطت خلال الساعات الأولى من الموقع الذي كنا نتواجد فيه، خاصة أننا كنا على نقطة وهناك العديد النقاط الأخرى، لكن المنطقة التي كنت أتواجد بها أسقطت نحو 20 طائرة في ظرف ساعات قليلة أو خلال اليوم الأول.
ما هي أصعب المواقف التي تعرضتم لها خلال الحرب؟
من اللحظات الصعبة التي عشناها هي عملية العبور، عبر الكباري المعدة لهذه الأغراض، وهي ليست كباري ثابتة، فكانت هناك احتمالية كبيرة للسقوط من على الكباري، لكن وكأن الإرادة الإلهية كانت تحرسنا وتحول دون السقوط في القناة، كنا نعبر بالمدفع والمدرعة في الظلام على ضوء كشاف صغير، لا ترى يمينك ولا يسارك.
كقائد مدفع أساس، ما هي طبيعة مهمتكم؟
مدفع الأساس هو المدفع الوحيد الذي يقصف أي هدف يظهر في الضفة الشرقية، حيث أقوم بقصفه بطلقة واثنين، والثالثة تكون قد دمرت الهدف تماما، بعد ذلك تقوم جميع مدافع السرية بـ "حشد ناري"، أي أن مدافع اليمين واليسار، على مسافات بين كيو وأكثر يمينا ويسارا تكثف ضرباتها على الهدف المعادي، وتقوم بالحشد الناري وتدمر الهدف بالكامل مرة واحدة.
أجرى الحوار/ محمد حميدة
