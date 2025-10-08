https://sarabic.ae/20251008/إعلام-أمريكي-ويتكوف-لن-يغادر-مصر-قبل-التوصل-إلى-اتفاق-بين-إسرائيل-وحماس-1105751448.html
إعلام أمريكي: ويتكوف لن يغادر مصر قبل التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل و"حماس"
قال مسؤولان أمريكيان، إن "المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاره جاريد كوشنر، لن يغادرا مصر دون اتفاق على
ونقل موقع "أكسيوس" عن المسؤولين الأمريكيين قولهم إنهم "متفائلون بوجود فرص للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة هذا الأسبوع"، مضيفين في الوقت ذاته أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قام بعمل ممتاز والضغط العسكري كان حاسما لجعل حماس أكثر براغماتية".وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق اليوم، أنه "تجرى الآن مفاوضات في شرم الشيخ بين الفلسطينيين والإسرائيليين لإنهاء الحرب في قطاع غزة.وقال السيسي، خلال كلمة له ف أكاديمية الشرطة: إن "هناك جهود مصرية مستمرة تبذل من أجل وقف الحرب في غزة"، موجها التحية والتقدير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إرادته الحقيقية لإنهاء الحرب في غزة خلال المفاوضات الحالية.وأضاف السيسي أن "هناك مبعوثين أمريكيين قادمين للمشاركة في مفاوضات شرم الشيخ بإرادة حقيقية لإنهاء الحرب في غزة"، داعيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحضور إلى مصر لتوقيع اتفاق إنهاء الحرب في غزة حال التوصل إليه.وشدد الرئيس المصري، على "ضرورة أن ننتهز الفرصة للوصول إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب في غزة خلال جولة المفاوضات في شرم الشيخ".وتجري في العاصمة المصرية، منذ الإثنين الماضي، مفاوضات غير مباشرة بين وفدي حركة حماس وإسرائيل، بمشاركة وسطاء من مصر وقطر وتركيا، في إطار الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي لوضع حد للحرب المستمرة في قطاع غزة منذ عامين، وإطلاق سراح الرهائن، وبدء مرحلة إعادة الإعمار.وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.
قال مسؤولان أمريكيان، إن "المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاره جاريد كوشنر، لن يغادرا مصر دون اتفاق على إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب في غزة".
ونقل موقع "أكسيوس" عن المسؤولين الأمريكيين قولهم إنهم "متفائلون بوجود فرص للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة هذا الأسبوع"، مضيفين في الوقت ذاته أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قام بعمل ممتاز والضغط العسكري كان حاسما لجعل حماس أكثر براغماتية".
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق اليوم، أنه "تجرى الآن مفاوضات في شرم الشيخ بين الفلسطينيين والإسرائيليين لإنهاء الحرب في قطاع غزة.
وقال السيسي، خلال كلمة له ف أكاديمية الشرطة: إن "هناك جهود مصرية مستمرة
تبذل من أجل وقف الحرب في غزة"، موجها التحية والتقدير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إرادته الحقيقية لإنهاء الحرب في غزة خلال المفاوضات الحالية.
وأضاف السيسي أن "هناك مبعوثين أمريكيين قادمين للمشاركة في مفاوضات شرم الشيخ بإرادة حقيقية لإنهاء الحرب في غزة"، داعيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحضور إلى مصر لتوقيع اتفاق إنهاء الحرب في غزة حال التوصل إليه.
وشدد الرئيس المصري، على "ضرورة أن ننتهز الفرصة للوصول إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب في غزة خلال جولة المفاوضات في شرم الشيخ".
وتجري في العاصمة المصرية، منذ الإثنين الماضي، مفاوضات غير مباشرة بين وفدي حركة حماس وإسرائيل، بمشاركة وسطاء من مصر وقطر وتركيا، في إطار الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي لوضع حد للحرب المستمرة في قطاع غزة منذ عامين، وإطلاق سراح الرهائن، وبدء مرحلة إعادة الإعمار.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.