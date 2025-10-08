عربي
السيسي يدعو ترامب للحضور إلى مصر لتوقيع اتفاق إنهاء الحرب في غزة حال التوصل إليه - عاجل
الأخبار
بث مباشر
الرئيس المولدوفي السابق: الاتحاد الأوروبي يهيئ مولدوفا للحرب
الرئيس المولدوفي السابق: الاتحاد الأوروبي يهيئ مولدوفا للحرب
سبوتنيك عربي
صرح إيغور دودون، الرئيس السابق لمولدوفا، وزعيم حزب الاشتراكيين، بأن الاتحاد الأوروبي يهيئ مولدوفا للحرب، مؤكدا أن أوروبا لا تنظر لبلاده كعضو مستقبلي في... 08.10.2025, سبوتنيك عربي
مولدوفا
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
وكتب دودون على حسابه في تطبيق "تيليغرام": "تهيئ القيادة الحالية للاتحاد الأوروبي مولدوفا للحرب، ولا تنظر إلى بلدنا كعضو مستقبلي في الاتحاد الأوروبي، بل كأرض مواجهة يمكنهم نظريا استخدامها ضد خصومهم الجيوسياسيين.في وقت سابق، وافق البرلمان المولدوفي على استراتيجية الأمن القومي التي اقترحها ساندو، والتي حددت روسيا على أنها التهديد الرئيسي. وتشير الاستراتيجية إلى أن مولدوفا، رغم التزامها الدستوري بالحياد الدائم، ستعزز تعاونها الدفاعي مع دول الناتو والاتحاد الأوروبي وستزيد إنفاقها العسكري. وقد انتقدت جميع أحزاب المعارضة الإنفاق الدفاعي للبلاد، الذي بلغ ملايين الدولارات، خلال الأزمة الاقتصادية.وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الإثنين الماضي، بأن مسار تحويل مولدوفا إلى تابع لحلف شمال الأطلسي (الناتو) معاد لروسيا وقاعدة لوجستية لنظام كييف، طريقه مسدود.وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أن النظام الحالي في كيشينيوف، يستخدم أساليب بربرية تعود للعصور الوسطى لتخويف معارضيه من أجل الحفاظ على السلطة.الاستخبارات الروسية: الاتحاد الأوروبي يمارس تأثيرا مدمرا على مولدوفا الكرملين: الانتخابات في مولدوفا كانت مليئة بالانتهاكاتالاستخبارات الروسية: كيشينيوف تأمر بفتح قضايا جنائية ضد قيادة بريدنيستروفيه بحجة "الانفصال"
تابعنا عبر
صرح إيغور دودون، الرئيس السابق لمولدوفا، وزعيم حزب الاشتراكيين، بأن الاتحاد الأوروبي يهيئ مولدوفا للحرب، مؤكدا أن أوروبا لا تنظر لبلاده كعضو مستقبلي في الاتحاد، بل كأرض مواجهة.
وكتب دودون على حسابه في تطبيق "تيليغرام": "تهيئ القيادة الحالية للاتحاد الأوروبي مولدوفا للحرب، ولا تنظر إلى بلدنا كعضو مستقبلي في الاتحاد الأوروبي، بل كأرض مواجهة يمكنهم نظريا استخدامها ضد خصومهم الجيوسياسيين.

وأضاف الرئيس المولدوفي السابق، "هم بحاجة (الاتحاد الأوروبي) إلى حكومتهم الخاصة هنا، التي تسيطر عليها مايا ساندو وحزب العمل والتضامن. وهذا هو السبب في أنهم يضخون مولدوفا بالمعدات العسكرية من أجل إشعال النار في نقطة ساخنة أخرى على الخريطة، إذا لزم الأمر".

مولدوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
رئيس مولدوفا السابق: تجاهل ساندو للتعاون مع روسيا كلف البلاد خسائر فادحة
21 سبتمبر, 08:06 GMT
في وقت سابق، وافق البرلمان المولدوفي على استراتيجية الأمن القومي التي اقترحها ساندو، والتي حددت روسيا على أنها التهديد الرئيسي. وتشير الاستراتيجية إلى أن مولدوفا، رغم التزامها الدستوري بالحياد الدائم، ستعزز تعاونها الدفاعي مع دول الناتو والاتحاد الأوروبي وستزيد إنفاقها العسكري. وقد انتقدت جميع أحزاب المعارضة الإنفاق الدفاعي للبلاد، الذي بلغ ملايين الدولارات، خلال الأزمة الاقتصادية.
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الإثنين الماضي، بأن مسار تحويل مولدوفا إلى تابع لحلف شمال الأطلسي (الناتو) معاد لروسيا وقاعدة لوجستية لنظام كييف، طريقه مسدود.

وأضافت: "آمل أن يتوصل البرلمان المولدوفي الجديد والحكومة، التي ستُشكل بعد الانتخابات إلى استنتاجات صحيحة، وألا يتصرفا بطرق تقوض مصالح شعبهما ومستقبله".

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أن النظام الحالي في كيشينيوف، يستخدم أساليب بربرية تعود للعصور الوسطى لتخويف معارضيه من أجل الحفاظ على السلطة.
الاستخبارات الروسية: الاتحاد الأوروبي يمارس تأثيرا مدمرا على مولدوفا
الكرملين: الانتخابات في مولدوفا كانت مليئة بالانتهاكات
الاستخبارات الروسية: كيشينيوف تأمر بفتح قضايا جنائية ضد قيادة بريدنيستروفيه بحجة "الانفصال"
