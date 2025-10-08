https://sarabic.ae/20251008/الرئيس-المولدوفي-السابق-الاتحاد-الأوروبي-يهيئ-مولدوفا-للحرب-1105749610.html
صرح إيغور دودون، الرئيس السابق لمولدوفا، وزعيم حزب الاشتراكيين، بأن الاتحاد الأوروبي يهيئ مولدوفا للحرب، مؤكدا أن أوروبا لا تنظر لبلاده كعضو مستقبلي في...
صرح إيغور دودون، الرئيس السابق لمولدوفا، وزعيم حزب الاشتراكيين، بأن الاتحاد الأوروبي يهيئ مولدوفا للحرب، مؤكدا أن أوروبا لا تنظر لبلاده كعضو مستقبلي في الاتحاد، بل كأرض مواجهة.
وكتب دودون على حسابه في تطبيق "تيليغرام": "تهيئ القيادة الحالية للاتحاد الأوروبي مولدوفا للحرب، ولا تنظر إلى بلدنا كعضو مستقبلي في الاتحاد الأوروبي، بل كأرض مواجهة يمكنهم نظريا استخدامها ضد خصومهم الجيوسياسيين.
وأضاف الرئيس المولدوفي السابق، "هم بحاجة (الاتحاد الأوروبي) إلى حكومتهم الخاصة هنا، التي تسيطر عليها مايا ساندو وحزب العمل والتضامن. وهذا هو السبب في أنهم يضخون مولدوفا بالمعدات العسكرية من أجل إشعال النار في نقطة ساخنة أخرى على الخريطة، إذا لزم الأمر".
في وقت سابق، وافق البرلمان المولدوفي على استراتيجية الأمن القومي التي اقترحها ساندو، والتي حددت روسيا على أنها التهديد الرئيسي. وتشير الاستراتيجية إلى أن مولدوفا، رغم التزامها الدستوري بالحياد الدائم، ستعزز تعاونها الدفاعي مع دول الناتو والاتحاد الأوروبي وستزيد إنفاقها العسكري. وقد انتقدت جميع أحزاب المعارضة الإنفاق الدفاعي للبلاد، الذي بلغ ملايين الدولارات، خلال الأزمة الاقتصادية.
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الإثنين الماضي، بأن مسار تحويل مولدوفا إلى تابع لحلف شمال الأطلسي (الناتو) معاد لروسيا وقاعدة لوجستية لنظام كييف، طريقه مسدود.
وأضافت: "آمل أن يتوصل البرلمان المولدوفي الجديد والحكومة، التي ستُشكل بعد الانتخابات إلى استنتاجات صحيحة، وألا يتصرفا بطرق تقوض مصالح شعبهما ومستقبله".
وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أن النظام الحالي في كيشينيوف، يستخدم أساليب بربرية تعود للعصور الوسطى لتخويف معارضيه من أجل الحفاظ على السلطة.