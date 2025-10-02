الكرملين: الانتخابات في مولدوفا كانت مليئة بالانتهاكات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:36 GMT
23 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
11:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: موسكو قادرة على طرح قضايا مجلس الأمن المهملة بدراسة وعمق
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
16:33 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
الكرملين: الانتخابات في مولدوفا كانت مليئة بالانتهاكات

09:00 GMT 02.10.2025 (تم التحديث: 09:04 GMT 02.10.2025)
© Sputnik . Evgeny Biyatovمبنى الكرملين
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
تابعنا عبر
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن الانتخابات في مولدوفا كانت "مليئة بالانتهاكات والغرائب"، مشيرا إلى أن موسكو ترغب في أن تحافظ مولدوفا على مسارها نحو تحسين العلاقات مع روسيا.
وقال بيسكوف للصحفيين: "كما أظهرت الانتخابات، والتي كانت بالطبع مليئة بالعديد من الانتهاكات والغرائب، فإن نصف المولدوفيين، إن لم يكن أكثرهم، يؤيدون بناء علاقات جيدة مع روسيا". وأضاف: "بالطبع، نرغب في أن تحافظ مولدوفا على مسارها نحو بناء علاقات جيدة مع بلدنا".
وأكد بيسكوف أن موسكو توقعت أن تتلاشى المشاعر المعادية لروسيا في مولدوفا لتتبنى نهجًا أكثر براغماتية، لكن ذلك لم يحدث بعد.
وتابع: "بالطبع، ما زلنا نتمنى أن تلتزم مولدوفا بسياسة بناء علاقات جيدة مع بلدنا... وبالطبع، ما زلنا نتوقع أن تتلاشى هذه المشاعر المعادية لروسيا، إن صح التعبير، لتتبنى نهجًا أكثر براغماتية. لكن للأسف، لا يوجد أساس يذكر لذلك في الوقت الحالي".
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
موسكو: مسار تحويل مولدوفا إلى تابع للناتو ومعادية لروسيا وقاعدة لنظام كييف طريقه مسدود
29 سبتمبر, 18:33 GMT
وأشار بيسكوف إلى أن موسكو لا يسعها إلا أن تأسف لموقف رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، من وجود القوات الروسية في بريدنيستروفيه. وأوضح: "لا يسع المرء إلا أن يأسف لموقف السيدة ساندو".
وفي الانتخابات البرلمانية التي جرت في مولدوفا، في 28 سبتمبر/أيلول، قسّمت الأصوات بالتساوي تقريبًا بين حزب "العمل والتضامن" الحاكم، الموالي للغرب، بزعامة الرئيسة مايا ساندو، والمعارضة التي تدعو إلى تحسين العلاقات مع روسيا، والممثلة بعدة أحزاب.
الانتخابات البرلمانية في مولدوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
شراء أصوات وإقصاء المعارضة... كيف تم قمع صوت الناس في مولدوفا
29 سبتمبر, 12:30 GMT
وحصل حزب "العمل والتضامن" على 50.2% من الأصوات، بينما حصلت أحزاب المعارضة، بما فيها الكتلة الوطنية، على 49.8%. وقد حقق الحزب الحاكم ميزةً بفضل الجالية المولدوفية في أوروبا، بينما فازت المعارضة في الانتخابات محليًا.
وسيعتمد التوزيع النهائي للمقاعد البرلمانية على مراجعة جميع الشكاوى وطلبات إعادة فرز الأصوات. ومن الواضح بالفعل أن حزب "العمل والتضامن" سيفوز بأغلبية مقاعد البرلمان المؤلف من 101 مقعد، ما يعني أن مولدوفا ستتمتع مرة أخرى بهيئة تشريعية خاضعة لسيطرة الرئاسة على مدى السنوات الأربع المقبلة.
جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية تعلن عن وضع حرج في المنطقة بعد توقف إمدادات الغاز
الاستخبارات الروسية: كيشينيوف تأمر بفتح قضايا جنائية ضد قيادة بريدنيستروفيه بحجة "الانفصال"
