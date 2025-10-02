https://sarabic.ae/20251002/الكرملين-الانتخابات-في-مولدوفا-كانت-مليئة-بالانتهاكات-1105529658.html
وقال بيسكوف للصحفيين: "كما أظهرت الانتخابات، والتي كانت بالطبع مليئة بالعديد من الانتهاكات والغرائب، فإن نصف المولدوفيين، إن لم يكن أكثرهم، يؤيدون بناء علاقات جيدة مع روسيا". وأضاف: "بالطبع، نرغب في أن تحافظ مولدوفا على مسارها نحو بناء علاقات جيدة مع بلدنا".وأكد بيسكوف أن موسكو توقعت أن تتلاشى المشاعر المعادية لروسيا في مولدوفا لتتبنى نهجًا أكثر براغماتية، لكن ذلك لم يحدث بعد.وأشار بيسكوف إلى أن موسكو لا يسعها إلا أن تأسف لموقف رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، من وجود القوات الروسية في بريدنيستروفيه. وأوضح: "لا يسع المرء إلا أن يأسف لموقف السيدة ساندو".وحصل حزب "العمل والتضامن" على 50.2% من الأصوات، بينما حصلت أحزاب المعارضة، بما فيها الكتلة الوطنية، على 49.8%. وقد حقق الحزب الحاكم ميزةً بفضل الجالية المولدوفية في أوروبا، بينما فازت المعارضة في الانتخابات محليًا.وسيعتمد التوزيع النهائي للمقاعد البرلمانية على مراجعة جميع الشكاوى وطلبات إعادة فرز الأصوات. ومن الواضح بالفعل أن حزب "العمل والتضامن" سيفوز بأغلبية مقاعد البرلمان المؤلف من 101 مقعد، ما يعني أن مولدوفا ستتمتع مرة أخرى بهيئة تشريعية خاضعة لسيطرة الرئاسة على مدى السنوات الأربع المقبلة.
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن الانتخابات في مولدوفا كانت "مليئة بالانتهاكات والغرائب"، مشيرا إلى أن موسكو ترغب في أن تحافظ مولدوفا على مسارها نحو تحسين العلاقات مع روسيا.
وقال بيسكوف للصحفيين: "كما أظهرت الانتخابات، والتي كانت بالطبع مليئة بالعديد من الانتهاكات والغرائب، فإن نصف المولدوفيين، إن لم يكن أكثرهم، يؤيدون بناء علاقات جيدة مع روسيا". وأضاف: "بالطبع، نرغب في أن تحافظ مولدوفا على مسارها نحو بناء علاقات جيدة مع بلدنا".
وأكد بيسكوف أن موسكو توقعت أن تتلاشى المشاعر المعادية لروسيا في مولدوفا لتتبنى نهجًا أكثر براغماتية، لكن ذلك لم يحدث بعد.
وتابع: "بالطبع، ما زلنا نتمنى أن تلتزم مولدوفا بسياسة بناء علاقات جيدة مع بلدنا... وبالطبع، ما زلنا نتوقع أن تتلاشى هذه المشاعر المعادية لروسيا، إن صح التعبير، لتتبنى نهجًا أكثر براغماتية. لكن للأسف، لا يوجد أساس يذكر لذلك في الوقت الحالي".
وأشار بيسكوف إلى أن موسكو لا يسعها إلا أن تأسف لموقف رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، من وجود القوات الروسية في بريدنيستروفيه
. وأوضح: "لا يسع المرء إلا أن يأسف لموقف السيدة ساندو".
وفي الانتخابات البرلمانية التي جرت في مولدوفا، في 28 سبتمبر/أيلول، قسّمت الأصوات بالتساوي تقريبًا بين حزب "العمل والتضامن" الحاكم، الموالي للغرب، بزعامة الرئيسة مايا ساندو، والمعارضة التي تدعو إلى تحسين العلاقات مع روسيا، والممثلة بعدة أحزاب.
وحصل حزب "العمل والتضامن" على 50.2% من الأصوات، بينما حصلت أحزاب المعارضة، بما فيها الكتلة الوطنية، على 49.8%. وقد حقق الحزب الحاكم ميزةً بفضل الجالية المولدوفية
في أوروبا، بينما فازت المعارضة في الانتخابات محليًا.
وسيعتمد التوزيع النهائي للمقاعد البرلمانية على مراجعة جميع الشكاوى وطلبات إعادة فرز الأصوات.
ومن الواضح بالفعل أن حزب "العمل والتضامن" سيفوز بأغلبية مقاعد البرلمان المؤلف من 101 مقعد، ما يعني أن مولدوفا ستتمتع مرة أخرى بهيئة تشريعية خاضعة لسيطرة الرئاسة على مدى السنوات الأربع المقبلة.