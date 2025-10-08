ترامب يدعو إلى سجن عمدة شيكاغو وحاكم إلينوي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:20 GMT
10 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:30 GMT
30 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
11:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
12:37 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القضية الفلسطينية أصبحت تؤثر على التوجهات السياسية لدى الناخبين في الكثير من الدول
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:02 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:35 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:43 GMT
17 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
إعلامي: أوروبا تمر بمرحلة حساسة بالتشديد على الإعلام
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251008/ترامب-يدعو-إلى-سجن-عمدة-شيكاغو-وحاكم-إلينوي-1105760279.html
ترامب يدعو إلى سجن عمدة شيكاغو وحاكم إلينوي
ترامب يدعو إلى سجن عمدة شيكاغو وحاكم إلينوي
سبوتنيك عربي
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إلى سجن عمدة شيكاغو وحاكم إلينوي، وهما ديمقراطيان، بالتزامن مع استعداد إدارته لنشر قوات عسكرية في شوارع ثالث... 08.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-08T13:39+0000
2025-10-08T13:40+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
الأخبار
دونالد ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/17/1105185621_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5f81437b7058639e99783040afd97e99.jpg
وأفادت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الأربعاء، بأن دعوة الرئيس ترامب لسجن المعارضين البارزين لحملته على الهجرة تأتي في الوقت الذي من المقرر أن يمثل فيه منافس سياسي بارز آخر، وهو مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، أمام المحكمة.وعزت صحيفة غربية هذا الأمر إلى مواجهة تهم جنائية وُجهت إلى جيمس كومي انتقادات واسعة النطاق لاتهامه بالضعف.ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي قد اعتاد على الدعوة إلى سجن خصومه منذ دخوله المشهد السياسي في العام 2015، لكن جيمس كومي هو أول من يواجه المحاكمة.واتهم ترامب، عمدة شيكاغو براندون جونسون، وحاكم إلينوي جيه بي بريتزكر، بالتقصير في حماية ضباط الهجرة العاملين في شيكاغو، وهو ما نشره الرئيس الأمريكي على منصته للتواصل الاجتماعي.وقال ترامب، في إشارة إلى موظفي هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية: "يجب سجن عمدة شيكاغو لتقصيره في حماية ضباط الهجرة والجمارك وكذلك الحاكم بريتزكر".يذكر أن المئات من جنود الحرس الوطني في تكساس قد تجمعوا في منشأة عسكرية خارج مدينة شيكاغو، رغم اعتراضات بريتزكر وجونسون وقادة ديمقراطيين آخرين في الولاية، ويأتي هذا في الوقت الذي هدد الرئيس دونالد ترامب فيه بنشر قوات في المزيد من المدن الأمريكية أيضا.وكان البيت الأبيض قد أعلن أن ترامب أصدر، الأحد الماضي، أمرًا بنشر 300 جندي من قوات الحرس الوطني في مدينة شيكاغو.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيغيل جاكسون، في بيان، إن "الرئيس ترامب وافق على إرسال 300 عنصر من الحرس الوطني"، مضيفة أن ذلك "لحماية الموظفين الفيدراليين والمنشآت التابعة للحكومة الاتحادية".
https://sarabic.ae/20251006/تقارير-أوامر-لشرطة-شيكاغو-بعدم-التدخل-في-اشتباكات-بين-المتظاهرين-والحرس-الوطني-1105662487.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/17/1105185621_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_e029baa7693e09a4bc76999884e7ce85.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار, دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار, دونالد ترامب

ترامب يدعو إلى سجن عمدة شيكاغو وحاكم إلينوي

13:39 GMT 08.10.2025 (تم التحديث: 13:40 GMT 08.10.2025)
© AP Photo / Angelina Katsanisالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
© AP Photo / Angelina Katsanis
تابعنا عبر
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إلى سجن عمدة شيكاغو وحاكم إلينوي، وهما ديمقراطيان، بالتزامن مع استعداد إدارته لنشر قوات عسكرية في شوارع ثالث أكبر مدينة أمريكية.
وأفادت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الأربعاء، بأن دعوة الرئيس ترامب لسجن المعارضين البارزين لحملته على الهجرة تأتي في الوقت الذي من المقرر أن يمثل فيه منافس سياسي بارز آخر، وهو مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، أمام المحكمة.
الشرطة الأمريكية بعد هجوم كولورادو 2 يونيو 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2025
تقارير: أوامر لشرطة شيكاغو بعدم التدخل في اشتباكات بين المتظاهرين والحرس الوطني
6 أكتوبر, 02:00 GMT
وعزت صحيفة غربية هذا الأمر إلى مواجهة تهم جنائية وُجهت إلى جيمس كومي انتقادات واسعة النطاق لاتهامه بالضعف.
ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي قد اعتاد على الدعوة إلى سجن خصومه منذ دخوله المشهد السياسي في العام 2015، لكن جيمس كومي هو أول من يواجه المحاكمة.
واتهم ترامب، عمدة شيكاغو براندون جونسون، وحاكم إلينوي جيه بي بريتزكر، بالتقصير في حماية ضباط الهجرة العاملين في شيكاغو، وهو ما نشره الرئيس الأمريكي على منصته للتواصل الاجتماعي.
وقال ترامب، في إشارة إلى موظفي هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية: "يجب سجن عمدة شيكاغو لتقصيره في حماية ضباط الهجرة والجمارك وكذلك الحاكم بريتزكر".
يذكر أن المئات من جنود الحرس الوطني في تكساس قد تجمعوا في منشأة عسكرية خارج مدينة شيكاغو، رغم اعتراضات بريتزكر وجونسون وقادة ديمقراطيين آخرين في الولاية، ويأتي هذا في الوقت الذي هدد الرئيس دونالد ترامب فيه بنشر قوات في المزيد من المدن الأمريكية أيضا.
وكان البيت الأبيض قد أعلن أن ترامب أصدر، الأحد الماضي، أمرًا بنشر 300 جندي من قوات الحرس الوطني في مدينة شيكاغو.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيغيل جاكسون، في بيان، إن "الرئيس ترامب وافق على إرسال 300 عنصر من الحرس الوطني"، مضيفة أن ذلك "لحماية الموظفين الفيدراليين والمنشآت التابعة للحكومة الاتحادية".
