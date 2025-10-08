https://sarabic.ae/20251008/ترامب-يدعو-إلى-سجن-عمدة-شيكاغو-وحاكم-إلينوي-1105760279.html
ترامب يدعو إلى سجن عمدة شيكاغو وحاكم إلينوي
ترامب يدعو إلى سجن عمدة شيكاغو وحاكم إلينوي
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إلى سجن عمدة شيكاغو وحاكم إلينوي، وهما ديمقراطيان، بالتزامن مع استعداد إدارته لنشر قوات عسكرية في شوارع ثالث... 08.10.2025, سبوتنيك عربي
وأفادت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الأربعاء، بأن دعوة الرئيس ترامب لسجن المعارضين البارزين لحملته على الهجرة تأتي في الوقت الذي من المقرر أن يمثل فيه منافس سياسي بارز آخر، وهو مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، أمام المحكمة.وعزت صحيفة غربية هذا الأمر إلى مواجهة تهم جنائية وُجهت إلى جيمس كومي انتقادات واسعة النطاق لاتهامه بالضعف.ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي قد اعتاد على الدعوة إلى سجن خصومه منذ دخوله المشهد السياسي في العام 2015، لكن جيمس كومي هو أول من يواجه المحاكمة.واتهم ترامب، عمدة شيكاغو براندون جونسون، وحاكم إلينوي جيه بي بريتزكر، بالتقصير في حماية ضباط الهجرة العاملين في شيكاغو، وهو ما نشره الرئيس الأمريكي على منصته للتواصل الاجتماعي.وقال ترامب، في إشارة إلى موظفي هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية: "يجب سجن عمدة شيكاغو لتقصيره في حماية ضباط الهجرة والجمارك وكذلك الحاكم بريتزكر".يذكر أن المئات من جنود الحرس الوطني في تكساس قد تجمعوا في منشأة عسكرية خارج مدينة شيكاغو، رغم اعتراضات بريتزكر وجونسون وقادة ديمقراطيين آخرين في الولاية، ويأتي هذا في الوقت الذي هدد الرئيس دونالد ترامب فيه بنشر قوات في المزيد من المدن الأمريكية أيضا.وكان البيت الأبيض قد أعلن أن ترامب أصدر، الأحد الماضي، أمرًا بنشر 300 جندي من قوات الحرس الوطني في مدينة شيكاغو.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيغيل جاكسون، في بيان، إن "الرئيس ترامب وافق على إرسال 300 عنصر من الحرس الوطني"، مضيفة أن ذلك "لحماية الموظفين الفيدراليين والمنشآت التابعة للحكومة الاتحادية".
