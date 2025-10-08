https://sarabic.ae/20251008/ترامب-يدعو-إلى-سجن-عمدة-شيكاغو-وحاكم-إلينوي-1105760279.html

ترامب يدعو إلى سجن عمدة شيكاغو وحاكم إلينوي

ترامب يدعو إلى سجن عمدة شيكاغو وحاكم إلينوي

سبوتنيك عربي

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إلى سجن عمدة شيكاغو وحاكم إلينوي، وهما ديمقراطيان، بالتزامن مع استعداد إدارته لنشر قوات عسكرية في شوارع ثالث... 08.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-08T13:39+0000

2025-10-08T13:39+0000

2025-10-08T13:40+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

الأخبار

دونالد ترامب

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/17/1105185621_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5f81437b7058639e99783040afd97e99.jpg

وأفادت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الأربعاء، بأن دعوة الرئيس ترامب لسجن المعارضين البارزين لحملته على الهجرة تأتي في الوقت الذي من المقرر أن يمثل فيه منافس سياسي بارز آخر، وهو مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، أمام المحكمة.وعزت صحيفة غربية هذا الأمر إلى مواجهة تهم جنائية وُجهت إلى جيمس كومي انتقادات واسعة النطاق لاتهامه بالضعف.ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي قد اعتاد على الدعوة إلى سجن خصومه منذ دخوله المشهد السياسي في العام 2015، لكن جيمس كومي هو أول من يواجه المحاكمة.واتهم ترامب، عمدة شيكاغو براندون جونسون، وحاكم إلينوي جيه بي بريتزكر، بالتقصير في حماية ضباط الهجرة العاملين في شيكاغو، وهو ما نشره الرئيس الأمريكي على منصته للتواصل الاجتماعي.وقال ترامب، في إشارة إلى موظفي هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية: "يجب سجن عمدة شيكاغو لتقصيره في حماية ضباط الهجرة والجمارك وكذلك الحاكم بريتزكر".يذكر أن المئات من جنود الحرس الوطني في تكساس قد تجمعوا في منشأة عسكرية خارج مدينة شيكاغو، رغم اعتراضات بريتزكر وجونسون وقادة ديمقراطيين آخرين في الولاية، ويأتي هذا في الوقت الذي هدد الرئيس دونالد ترامب فيه بنشر قوات في المزيد من المدن الأمريكية أيضا.وكان البيت الأبيض قد أعلن أن ترامب أصدر، الأحد الماضي، أمرًا بنشر 300 جندي من قوات الحرس الوطني في مدينة شيكاغو.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيغيل جاكسون، في بيان، إن "الرئيس ترامب وافق على إرسال 300 عنصر من الحرس الوطني"، مضيفة أن ذلك "لحماية الموظفين الفيدراليين والمنشآت التابعة للحكومة الاتحادية".

https://sarabic.ae/20251006/تقارير-أوامر-لشرطة-شيكاغو-بعدم-التدخل-في-اشتباكات-بين-المتظاهرين-والحرس-الوطني-1105662487.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار, دونالد ترامب