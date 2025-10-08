عراقجي: الأمريكيون سئموا القتال من أجل إسرائيل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:20 GMT
10 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:30 GMT
30 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
11:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
12:37 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القضية الفلسطينية أصبحت تؤثر على التوجهات السياسية لدى الناخبين في الكثير من الدول
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:02 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:35 GMT
20 د
نبض افريقيا
المصري خالد العناني ينافس المرشح الكونغولي إدوارد ماتوكو على رئاسة اليونسكو
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:28 GMT
17 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
16:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
ذكرت ذلك وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، مشيرة إلى قول عراقجي مساء الثلاثاء، إن الحروب قد تدمر المباني والآلات لكن إرادة الإيرانيين لن تهتز أبدا.وتابع: "لو اطلع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المحاضر المسجلة لجولات المفاوضات لعلم أن إيران كانت قد اقتربت من "اتفاق نووي جديد وتاريخي" في جولة المفاوضات الـ 5 مع مبعوثة ستيف ويتكوف". وقال عراقجي: "عبارة "سلاح نووي صفر" تعني وجود اتفاق بينما عبارة "تخصيب صفر" تعني عدم التوصل إلى اتفاق".وحذر عراقجي من تكرار ما حدث في العراق بسبب المعلومات الخاطئة، مشيرا إلى سقوط آلاف القتلى الأمريكيين بسببها إضافة إلى إهدار تريليونات من دولارات دافعي الضرائب.واتهم عراقجي إسرائيل بأنها تضخم التهديد الإيراني المزعوم دون الاستناد إلى وقائع بينما يرفض الأمريكيون مواصلة القتال في حروب لا تنتهي.يذكر أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصف صاروخي استمر من 13 إلى 24 يونيو/ حزيران الماضي، وتخلله قصف أمريكي لمنشآت نووية إيرانية ورد إيراني بقصف قاعدة العديد الجوية، قبل أن يتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار.
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الأميركيين سئموا القتال من أجل حروب إسرائيل التي لا تنتهي، مؤكدا أن الحل الوحيد هو التفاوض من أجل التسوية لأن استمرار النهج الحالي لن يؤدي إلى حل.
ذكرت ذلك وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، مشيرة إلى قول عراقجي مساء الثلاثاء، إن الحروب قد تدمر المباني والآلات لكن إرادة الإيرانيين لن تهتز أبدا.
العاصمة الإيرانية طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2025
إعلام: تجدد المواجهة بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة "محتمل للغاية"
4 أكتوبر, 14:55 GMT
وتابع: "لو اطلع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المحاضر المسجلة لجولات المفاوضات لعلم أن إيران كانت قد اقتربت من "اتفاق نووي جديد وتاريخي" في جولة المفاوضات الـ 5 مع مبعوثة ستيف ويتكوف".
وقال عراقجي: "عبارة "سلاح نووي صفر" تعني وجود اتفاق بينما عبارة "تخصيب صفر" تعني عدم التوصل إلى اتفاق".
وحذر عراقجي من تكرار ما حدث في العراق بسبب المعلومات الخاطئة، مشيرا إلى سقوط آلاف القتلى الأمريكيين بسببها إضافة إلى إهدار تريليونات من دولارات دافعي الضرائب.
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
إيران تعلق على تغيير ترامب اسم وزارة الدفاع الأمريكية إلى "وزارة الحرب"
8 سبتمبر, 08:39 GMT
واتهم عراقجي إسرائيل بأنها تضخم التهديد الإيراني المزعوم دون الاستناد إلى وقائع بينما يرفض الأمريكيون مواصلة القتال في حروب لا تنتهي.
يذكر أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصف صاروخي استمر من 13 إلى 24 يونيو/ حزيران الماضي، وتخلله قصف أمريكي لمنشآت نووية إيرانية ورد إيراني بقصف قاعدة العديد الجوية، قبل أن يتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار.
