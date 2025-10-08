https://sarabic.ae/20251008/عراقجي-الأمريكيون-سئموا-القتال-من-أجل-إسرائيل-1105745954.html

عراقجي: الأمريكيون سئموا القتال من أجل إسرائيل

عراقجي: الأمريكيون سئموا القتال من أجل إسرائيل

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الأميركيين سئموا القتال من أجل حروب إسرائيل التي لا تنتهي، مؤكدا أن الحل الوحيد هو التفاوض من أجل التسوية لأن استمرار... 08.10.2025, سبوتنيك عربي

ذكرت ذلك وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، مشيرة إلى قول عراقجي مساء الثلاثاء، إن الحروب قد تدمر المباني والآلات لكن إرادة الإيرانيين لن تهتز أبدا.وتابع: "لو اطلع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المحاضر المسجلة لجولات المفاوضات لعلم أن إيران كانت قد اقتربت من "اتفاق نووي جديد وتاريخي" في جولة المفاوضات الـ 5 مع مبعوثة ستيف ويتكوف". وقال عراقجي: "عبارة "سلاح نووي صفر" تعني وجود اتفاق بينما عبارة "تخصيب صفر" تعني عدم التوصل إلى اتفاق".وحذر عراقجي من تكرار ما حدث في العراق بسبب المعلومات الخاطئة، مشيرا إلى سقوط آلاف القتلى الأمريكيين بسببها إضافة إلى إهدار تريليونات من دولارات دافعي الضرائب.واتهم عراقجي إسرائيل بأنها تضخم التهديد الإيراني المزعوم دون الاستناد إلى وقائع بينما يرفض الأمريكيون مواصلة القتال في حروب لا تنتهي.يذكر أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصف صاروخي استمر من 13 إلى 24 يونيو/ حزيران الماضي، وتخلله قصف أمريكي لمنشآت نووية إيرانية ورد إيراني بقصف قاعدة العديد الجوية، قبل أن يتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار.

