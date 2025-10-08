https://sarabic.ae/20251008/متخصص-في-الشأن-الروسي-المشروع-الأوروبي-على-أعتاب-إما-انهيار-كامل-وإما-عملية-إصلاح-1105758362.html
متخصص في الشأن الروسي: المشروع الأوروبي على أعتاب إما انهيار كامل وإما عملية إصلاح
ورأى صليبا في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "العملية الخاصة في أوكرانيا هادئة ونافذة والرغبة فيها تطويع نظام كييف للعودة إلى رشده لكن هذا لم يحصل"، معتبرًا أن "الموضوع ليس فقط تحرير المقاطعات الأربعة بما فيها القرم بل قد تطال العملية أراضي أكثر".وشدد صليبا أن "زمام المبادرة على المستوى الاستراتيجي هو بيد الروس، لكن الموضوع أن الرؤوس الحامية في أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية لا يجادلون أن تحسم روسيا الأزمة لأن الموضوع تجارة"، قائلا: "هذه النخب تحاول ولو باللحظة الأخيرة الحصول على بعض المكتسبات من خلال الصناعات العسكرية وبيعها".ولفت صليبا إلى أن "المجمع الصناعي الروسي يصنع كل معداته ومتطلباته من الأسلحة، أما في أوروبا يريدون شراء الأسلحة من الأمريكي لإرسالها لأوكرانيا"، معتبرا أن "المشروع الأوروبي على أعتاب إما انهيار كامل وإما عملية إصلاح".وفي ما يتعلق بقرار سحب الثقة من رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين"، قال صليبا إن "المفوضية الأوروبية مشروع همجي ووهمي وهش"، سائلا: "كيف يمكن لهذه المرأة المشبوهة سياسا أن تقود أوروبا"، معتبرا أنه "لا يمكن تغيير فون دير لاين والتصويت سيسقط"، وقال: "قد يبدو للعيان أنها ستبقى إلى الأبد لكنها تنهار وتتآكل".بوتين: روسيا مستعدة لإجراء تجارب نووية إذا لزم الأمربوتين: سذج من توقعوا علاقات جيدة مع الغرب بعد انهيار الاتحاد السوفييتي
ورأى صليبا في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "العملية الخاصة في أوكرانيا هادئة ونافذة والرغبة فيها تطويع نظام كييف للعودة إلى رشده لكن هذا لم يحصل"، معتبرًا أن "الموضوع ليس فقط تحرير المقاطعات الأربعة بما فيها القرم بل قد تطال العملية أراضي أكثر".
وأضاف أن "الرئيس بوتين كرر أكثر من مرة أنه كلما تأخر قبول القيادة المتهورة في كييف عملية حل دبلوماسي وسياسي للأزمة، كلما خسرت أراضي أكثر".
وشدد صليبا أن "زمام المبادرة على المستوى الاستراتيجي هو بيد الروس
، لكن الموضوع أن الرؤوس الحامية في أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية لا يجادلون أن تحسم روسيا الأزمة لأن الموضوع تجارة"، قائلا: "هذه النخب تحاول ولو باللحظة الأخيرة الحصول على بعض المكتسبات من خلال الصناعات العسكرية وبيعها".
ولفت صليبا إلى أن "المجمع الصناعي الروسي يصنع كل معداته ومتطلباته من الأسلحة، أما في أوروبا يريدون شراء الأسلحة من الأمريكي لإرسالها لأوكرانيا"، معتبرا أن "المشروع الأوروبي على أعتاب إما انهيار كامل وإما عملية إصلاح".
ولفت صليبا إلى أن "ترامب يشترط قبل أن يبيع صواريخ "توماهوك" معرفة إلى أين ستتوجه وبأي مدى وفعالية".
وفي ما يتعلق بقرار سحب الثقة من رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين"، قال صليبا إن "المفوضية الأوروبية مشروع همجي ووهمي وهش"، سائلا: "كيف يمكن لهذه المرأة المشبوهة سياسا أن تقود أوروبا"، معتبرا أنه "لا يمكن تغيير فون دير لاين والتصويت سيسقط"، وقال: "قد يبدو للعيان أنها ستبقى إلى الأبد لكنها تنهار وتتآكل".