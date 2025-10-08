متخصص في الشأن الروسي: المشروع الأوروبي على أعتاب إما انهيار كامل وإما عملية إصلاح

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:20 GMT
10 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:30 GMT
30 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
11:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
12:37 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القضية الفلسطينية أصبحت تؤثر على التوجهات السياسية لدى الناخبين في الكثير من الدول
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:02 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:35 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:43 GMT
17 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
16:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251008/متخصص-في-الشأن-الروسي-المشروع-الأوروبي-على-أعتاب-إما-انهيار-كامل-وإما-عملية-إصلاح-1105758362.html
متخصص في الشأن الروسي: المشروع الأوروبي على أعتاب إما انهيار كامل وإما عملية إصلاح
متخصص في الشأن الروسي: المشروع الأوروبي على أعتاب إما انهيار كامل وإما عملية إصلاح
سبوتنيك عربي
أفاد الباحث في الشؤون الدولية والروسية، الدكتور بشارة صليبا، بأن المشروع الأوروبي يقف على حافة انهيار تام أو عملية إصلاح شاملة، مشيرا إلى أن الجيش الروسي حرر... 08.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-08T12:26+0000
2025-10-08T12:26+0000
حصري
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/15/1093999980_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_88b38daf4930888168f8cce76b08c871.jpg
أفاد الباحث في الشؤون الدولية والروسية، الدكتور بشارة صليبا، بأن المشروع الأوروبي يقف على حافة انهيار تام أو عملية إصلاح شاملة، مشيرا إلى أن الجيش الروسي حرر... 08.10.2025, سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20251007/بوتين-العدو-يتراجع-على-طول-خط-التماس-القتالي-بأكمله--عاجل-1105737071.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/15/1093999980_55:0:2786:2048_1920x0_80_0_0_756e59208f1391e36f5b7f3e7409d9cb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
حصري, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

متخصص في الشأن الروسي: المشروع الأوروبي على أعتاب إما انهيار كامل وإما عملية إصلاح

12:26 GMT 08.10.2025
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورعسكري من فوج البنادق الآلية التابع للحرس الـ 1430 التابع للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عسكري من فوج البنادق الآلية التابع للحرس الـ 1430 التابع للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
أفاد الباحث في الشؤون الدولية والروسية، الدكتور بشارة صليبا، بأن المشروع الأوروبي يقف على حافة انهيار تام أو عملية إصلاح شاملة، مشيرا إلى أن الجيش الروسي حرر أكثر من ربع أوكرانيا مع تقدمات استراتيجية مهمة، وأن روسيا تمتلك زمام المبادرة في الأزمة.
ورأى صليبا في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "العملية الخاصة في أوكرانيا هادئة ونافذة والرغبة فيها تطويع نظام كييف للعودة إلى رشده لكن هذا لم يحصل"، معتبرًا أن "الموضوع ليس فقط تحرير المقاطعات الأربعة بما فيها القرم بل قد تطال العملية أراضي أكثر".

وأضاف أن "الرئيس بوتين كرر أكثر من مرة أنه كلما تأخر قبول القيادة المتهورة في كييف عملية حل دبلوماسي وسياسي للأزمة، كلما خسرت أراضي أكثر".

وشدد صليبا أن "زمام المبادرة على المستوى الاستراتيجي هو بيد الروس، لكن الموضوع أن الرؤوس الحامية في أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية لا يجادلون أن تحسم روسيا الأزمة لأن الموضوع تجارة"، قائلا: "هذه النخب تحاول ولو باللحظة الأخيرة الحصول على بعض المكتسبات من خلال الصناعات العسكرية وبيعها".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: العدو يتراجع على طول خط التماس القتالي بأكمله
أمس, 18:08 GMT
ولفت صليبا إلى أن "المجمع الصناعي الروسي يصنع كل معداته ومتطلباته من الأسلحة، أما في أوروبا يريدون شراء الأسلحة من الأمريكي لإرسالها لأوكرانيا"، معتبرا أن "المشروع الأوروبي على أعتاب إما انهيار كامل وإما عملية إصلاح".

ولفت صليبا إلى أن "ترامب يشترط قبل أن يبيع صواريخ "توماهوك" معرفة إلى أين ستتوجه وبأي مدى وفعالية".

وفي ما يتعلق بقرار سحب الثقة من رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين"، قال صليبا إن "المفوضية الأوروبية مشروع همجي ووهمي وهش"، سائلا: "كيف يمكن لهذه المرأة المشبوهة سياسا أن تقود أوروبا"، معتبرا أنه "لا يمكن تغيير فون دير لاين والتصويت سيسقط"، وقال: "قد يبدو للعيان أنها ستبقى إلى الأبد لكنها تنهار وتتآكل".
بوتين: روسيا مستعدة لإجراء تجارب نووية إذا لزم الأمر
بوتين: سذج من توقعوا علاقات جيدة مع الغرب بعد انهيار الاتحاد السوفييتي
