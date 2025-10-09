القوات الروسية تدمر زوارق أوكرانية في نهر دنيبر

عربي
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء الاستعدادات لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
بلا قيود
إعلامي: أوروبا تمر بمرحلة حساسة بالتشديد على الإعلام
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تدمر زوارق أوكرانية في نهر دنيبر
القوات الروسية تدمر زوارق أوكرانية في نهر دنيبر
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" الذي راقب العملية أن وحدة طائرات مسيرة هجومية تابعة لقوات الاستطلاع المظلية الروسية "دنيبر" دمرت زورق إنزال تابعًا لمسلحي نظام كييف... 09.10.2025, سبوتنيك عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
وقال قائد وحدة المظليين في دنيبر، الذي يحمل رمز "كيب": "طواقمنا تعمل بنشاط، على مدار الساعة، وتضرب أهدافًا مختلفة، بما في ذلك المشاة والمعدات والقوارب ومعدات الاتصالات والملاجئ المختلفة... كما تم تدمير مركبات وشاحنة عسكرية".توجّه طاقم الطائرة إلى الشاطئ، وأعدّ نقطة إقلاع، تم تحديد موقع القارب.وقامت طواقم وحدات المسيرات الروسية بالتغلب على تشويش الحرب الإلكترونية للعدو، حيث اقترب المُشغّل من الهدف، ودمّر الزورق المسير القوات المسلحة الأوكرانية. وبحسب لقطات مراقبة موضوعية وفيديو مأخوذ من طائرة هليكوبتر هجومية، فقد تم تدمير زورق العدو بنجاح.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود
https://sarabic.ae/20251008/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-نوفوغريغوروفكا-في-مقاطعة-زابوريجه--الدفاع-الروسية-1105750251.html
القوات الروسية تدمر زوارق أوكرانية في نهر دنيبر

05:24 GMT 09.10.2025
© Photo / Russian Ministry of Defenceقوات روسية تدمر مركز مراقبة أوكرانيعلى ضفة نهر دنيبر
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" الذي راقب العملية أن وحدة طائرات مسيرة هجومية تابعة لقوات الاستطلاع المظلية الروسية "دنيبر" دمرت زورق إنزال تابعًا لمسلحي نظام كييف تم رصده في النهر.
وقال قائد وحدة المظليين في دنيبر، الذي يحمل رمز "كيب": "طواقمنا تعمل بنشاط، على مدار الساعة، وتضرب أهدافًا مختلفة، بما في ذلك المشاة والمعدات والقوارب ومعدات الاتصالات والملاجئ المختلفة... كما تم تدمير مركبات وشاحنة عسكرية".

ورصد مُشغّل طائرات الاستطلاع زورقا مسيرا تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية في نهر دنيبر، مُعدّا لعبور المياه. نُقلت معلومات القارب المُكتشف على الفور إلى طاقم طائرة الهجوم دون طيار التابعة لوحدة الاستطلاع التابعة للقوات المحمولة جوًا.

توجّه طاقم الطائرة إلى الشاطئ، وأعدّ نقطة إقلاع، تم تحديد موقع القارب.
وقامت طواقم وحدات المسيرات الروسية بالتغلب على تشويش الحرب الإلكترونية للعدو، حيث اقترب المُشغّل من الهدف، ودمّر الزورق المسير القوات المسلحة الأوكرانية. وبحسب لقطات مراقبة موضوعية وفيديو مأخوذ من طائرة هليكوبتر هجومية، فقد تم تدمير زورق العدو بنجاح.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدة نوفوغريغوروفكا في مقاطعة زابوروجيه- الدفاع الروسية
أمس, 09:08 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود
