https://sarabic.ae/20251009/القوات-الروسية-تدمر-زوارق-أوكرانية-في-نهر-دنيبر-1105780124.html
القوات الروسية تدمر زوارق أوكرانية في نهر دنيبر
القوات الروسية تدمر زوارق أوكرانية في نهر دنيبر
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" الذي راقب العملية أن وحدة طائرات مسيرة هجومية تابعة لقوات الاستطلاع المظلية الروسية "دنيبر" دمرت زورق إنزال تابعًا لمسلحي نظام كييف... 09.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-09T05:24+0000
2025-10-09T05:24+0000
2025-10-09T05:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/1d/1081506827_0:35:862:520_1920x0_80_0_0_97895834255a1f7be6e289eb8c7c0a11.png
وقال قائد وحدة المظليين في دنيبر، الذي يحمل رمز "كيب": "طواقمنا تعمل بنشاط، على مدار الساعة، وتضرب أهدافًا مختلفة، بما في ذلك المشاة والمعدات والقوارب ومعدات الاتصالات والملاجئ المختلفة... كما تم تدمير مركبات وشاحنة عسكرية".توجّه طاقم الطائرة إلى الشاطئ، وأعدّ نقطة إقلاع، تم تحديد موقع القارب.وقامت طواقم وحدات المسيرات الروسية بالتغلب على تشويش الحرب الإلكترونية للعدو، حيث اقترب المُشغّل من الهدف، ودمّر الزورق المسير القوات المسلحة الأوكرانية. وبحسب لقطات مراقبة موضوعية وفيديو مأخوذ من طائرة هليكوبتر هجومية، فقد تم تدمير زورق العدو بنجاح.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود
https://sarabic.ae/20251008/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-نوفوغريغوروفكا-في-مقاطعة-زابوريجه--الدفاع-الروسية-1105750251.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/1d/1081506827_91:0:784:520_1920x0_80_0_0_36f1b5be119d924f811e41f3adeab26f.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تدمر زوارق أوكرانية في نهر دنيبر
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" الذي راقب العملية أن وحدة طائرات مسيرة هجومية تابعة لقوات الاستطلاع المظلية الروسية "دنيبر" دمرت زورق إنزال تابعًا لمسلحي نظام كييف تم رصده في النهر.
وقال قائد وحدة المظليين في دنيبر، الذي يحمل رمز "كيب": "طواقمنا تعمل بنشاط، على مدار الساعة، وتضرب أهدافًا مختلفة، بما في ذلك المشاة والمعدات والقوارب ومعدات الاتصالات والملاجئ المختلفة... كما تم تدمير مركبات وشاحنة عسكرية".
ورصد مُشغّل طائرات الاستطلاع زورقا مسيرا تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية في نهر دنيبر، مُعدّا لعبور المياه. نُقلت معلومات القارب المُكتشف على الفور إلى طاقم طائرة الهجوم دون طيار التابعة لوحدة الاستطلاع التابعة للقوات المحمولة جوًا.
توجّه طاقم الطائرة إلى الشاطئ، وأعدّ نقطة إقلاع، تم تحديد موقع القارب.
وقامت طواقم وحدات المسيرات الروسية بالتغلب على تشويش الحرب الإلكترونية للعدو، حيث اقترب المُشغّل من الهدف، ودمّر الزورق المسير القوات المسلحة الأوكرانية. وبحسب لقطات مراقبة موضوعية وفيديو مأخوذ من طائرة هليكوبتر هجومية، فقد تم تدمير زورق العدو بنجاح.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.