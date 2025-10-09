https://sarabic.ae/20251009/القوات-الروسية-تنفذ-ضربة-مشتركة-ضد-منشآت-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني--الدفاع-الروسية-1105791558.html
القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني- الدفاع الروسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية شنت ضربة مشتركة ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.
وقالت الدفاع في بيان: "استمرت قوات مجموعة "الشرق" في التقدم إلى عمق دفاعات العدو، مستهدفةً تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه، وبلغت خسائر العدو أكثر من 325 جنديا ودبابتين ومركبة قتالية مدرعة وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية".وبحسب البيان: "حسنت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الوضع على طول خط المواجهة، مستهدفةً القوات الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية، ما يصل إلى 125 جنديا ومركبات قتالية مدرعة ومدافع ميدانية، وتدمير محطتين حرب إلكترونية، وخمسة مستودعات للذخيرة والعتاد".وأضافت الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من مجموعة "المركز" التقدم في عمق دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 520 جنديا، ومركبات قتالية، وعددا من المدافع الميدانية".وأشار البيان إلى أن "الطائرات التشغيلية والتكتيكية والمركبات الجوية دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، استهدفت مرافق الموانئ والهياكل الأساسية للطاقة ومرافق تخزين الوقود التي تدعم أنشطة القوات المسلحة لأوكرانيا ومواقع تخزين وإطلاق المركبات الجوية غير المأهولة بعيدة المدى، ومراكز ومنشآت البنية التحتية للنقل المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية، وكذلك المواقع المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية شنت ضربة مشتركة ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.
وقالت الدفاع في بيان: "استمرت قوات مجموعة "الشرق" في التقدم إلى عمق دفاعات العدو، مستهدفةً تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه، وبلغت خسائر العدو أكثر من 325 جنديا ودبابتين ومركبة قتالية مدرعة وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية".
وبحسب البيان: "حسنت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الوضع على طول خط المواجهة، مستهدفةً القوات الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية، ما يصل إلى 125 جنديا ومركبات قتالية مدرعة ومدافع ميدانية، وتدمير محطتين حرب إلكترونية، وخمسة مستودعات للذخيرة والعتاد".
وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 195 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، بالإضافة إلى 7 مستودعات للذخيرة والعتاد".
وأضافت الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من مجموعة "المركز" التقدم في عمق دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 520 جنديا، ومركبات قتالية، وعددا من المدافع الميدانية".
وأشار البيان إلى أن "الطائرات التشغيلية والتكتيكية والمركبات الجوية دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، استهدفت مرافق الموانئ والهياكل الأساسية للطاقة ومرافق تخزين الوقود التي تدعم أنشطة القوات المسلحة لأوكرانيا ومواقع تخزين وإطلاق المركبات الجوية غير المأهولة بعيدة المدى، ومراكز ومنشآت البنية التحتية للنقل المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية، وكذلك المواقع المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة".
وبحسب البيان فإن "أنظمة الدفاع الجوي أعترضت وأسقطت صاروخين "هيمارس" و4 قنابل موجهة، و112 مسيرة أوكرانية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.