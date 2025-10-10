https://sarabic.ae/20251010/المتحدث-باسم-الـأونروا-يتحدث-لـسبوتنيك-عن-خطط-توزيع-المساعدات-في-غزة-وبدء-العملية-التعليمية-1105852033.html

المتحدث باسم الـ"أونروا" يتحدث لـ"سبوتنيك" عن خطط توزيع المساعدات في غزة وبدء العملية التعليمية

المتحدث باسم الـ"أونروا" يتحدث لـ"سبوتنيك" عن خطط توزيع المساعدات في غزة وبدء العملية التعليمية

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الـ"أونروا"، الدكتور عدنان أبو حسنة، اليوم الجمعة، بأن عمليات إدخال المساعدات لم تتم بعد بالكميات، التي... 10.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-10T17:16+0000

2025-10-10T17:16+0000

2025-10-10T17:16+0000

حصري

منظمة الأونروا

الأخبار

غزة

أخبار فلسطين اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/02/1088475548_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_14e2dde2ab84fe2223967f609708e1a3.jpg

وأضاف أبو حسنة، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "نأمل أن يكون هناك إدخال مساعدات بدءًا من الغد، ضمن الاتفاق بين الأطراف التي وقّعت على اتفاق شرم الشيخ في مصر".وأوضح أن "الأونروا لديها خطط جاهزة، إذ هناك 6 آلاف شاحنة تتبع الوكالة تنتظر على أبواب قطاع غزة للدخول، وفي حال النجاح في تمريرها سيتم توزيعها على سكان قطاع غزة".ويرى أبو حسنة أن "الأونروا بإمكانها توزيع المواد الغذائية والإنسانية، التي ستدخل إلى القطاع بعملية منتظمة ومحترفة تماما، كما استطاعت من قبل في الوصول إلى 2 مليون فلسطيني في غزة".وأشار إلى أن "الأونروا تملك الكوادر والقدرات اللوجيستية والخبرات والأسماء للقيام بذلك"، مضيفًا: "قادرون على تنفيذ هذه العمليات بصورة تشمل كامل مناطق قطاع غزة، التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي".وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه بدأت 72 ساعة وفي نهايتها سيطلق سراح الأسرى والرهائن الإسرائيليين من حركة "حماس" المحتجزين في قطاع غزة.وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع حركة حماس حيز التنفيذ.وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان له، ظهر اليوم الجمعة، أن اتفاق وقف إطلاق النار مع الحركة الفلسطينية في غزة، دخل حيز التنفيذ عند الساعة 12:00 (بالتوقيت المحلي).وأوضح الجيش في بيانه أنه "ابتداء من الساعة 12:00 تمركزت قوات الجيش الإسرائيلي في أحدث خطوط الانتشار، وفقا لخطوط اتفاق وقف إطلاق النار وعودة المختطفين". وأفاد بأن "قوات الجيش الإسرائيلي تنتشر في القيادة الجنوبية في المنطقة، وستواصل عملها للقضاء على أي تهديد فوري".وفي السياق ذاته، أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، أن الحكومة صادقت على مقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة وإعادة المحتجزين، وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش صوّتا ضد المقترح.وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة "حماس" على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.وقال ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشال": "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبًا جدًا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه، في أولى خطوات تحقيق سلام قوي ودائم وأبدي. وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة".من جانبها، أعلنت "حماس" التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعيةً الرئيس ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sarabic.ae/20251007/الأونروا-بعد-مرور-عامين-على-حرب-غزة-جميع-سكان-القطاع-تقريبا-نزحوا-1105708028.html

https://sarabic.ae/20251004/مفوض-الأونروا-يدعو-لرفع-الحظر-الإسرائيلي-عن-الوكالة-1105618414.html

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, منظمة الأونروا, الأخبار, غزة, أخبار فلسطين اليوم