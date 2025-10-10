https://sarabic.ae/20251010/المدفعية-الروسية-تدمر-مواقع-محصنة-للقوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-خاركوف--الدفاع-الروسية-1105820314.html
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن وحدات طاقم المدفعية التابعة لمجموعة قوات "الغرب" دمرت منطقة محصنة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف. 10.10.2025, سبوتنيك عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/04/1105603416_0:163:3064:1887_1920x0_80_0_0_fbb9fc497d4ccb33269318fe2d00948c.jpg
وقالت وزارة الدفاع الروسية: "طواقم مدافع "بيون" التابعة لمجموعة قوات "الغرب" دمرت منطقة محصنة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف في اتجاه كوبيانسك".بعد نشر السلاح بسرعة وإقامة نقاط مراقبة جوية، أطلقنا سلسلة من الطلقات مع تعديلات على الأهداف. ووفقًا لبيانات الاستطلاع الجوي، أُصيبت جميع الأهداف بأقل انحرافات، حسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود
روسيا
وقالت وزارة الدفاع الروسية: "طواقم مدافع "بيون" التابعة لمجموعة قوات "الغرب" دمرت منطقة محصنة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف في اتجاه كوبيانسك".
وأشارت إلى أنه بعد تلقي البيانات من الاستطلاع الجوي، انتقلت أطقم "بيون" إلى المنطقة المقرر تنفيذ المهام القتالية منها.
بعد نشر السلاح بسرعة وإقامة نقاط مراقبة جوية، أطلقنا سلسلة من الطلقات مع تعديلات على الأهداف. ووفقًا لبيانات الاستطلاع الجوي، أُصيبت جميع الأهداف بأقل انحرافات، حسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.