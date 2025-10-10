https://sarabic.ae/20251010/مشروع-الربط-الكهربائي-مع-إيطاليا-فرصة-استراتيجية-لتونس-أم-تبعية-جديدة-لأوروبا-1105830981.html

مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا.. فرصة استراتيجية لتونس أم تبعية جديدة لأوروبا؟

مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا.. فرصة استراتيجية لتونس أم تبعية جديدة لأوروبا؟

يتجدد الجدل في تونس حول مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا المعروف باسم "إليمد"، بين من يعتبره خطوة استراتيجية ستجعل البلاد مركزا إقليميا للطاقة النظيفة وتفتح...

ويهدف مشروع "إليمد"، وهو مشروع ربط كهربائي بحري بين تونس وإيطاليا عبر كابل تحت البحر بقدرة 600 ميغاواط وطول يقارب 200 كيلومتر، إلى تبادل الطاقة بين الضفتين الجنوبية والشمالية للمتوسط. ويمتد الكابل من منطقة "الملاعبي" التابعة لمحافظة نابل (شمال تونس)، إلى بارتانا في صقلية، على أن يُستكمل بحلول سنة 2028.وفي عام 2023، أُعلن رسميا عن الانطلاق الفعلي للمشروع بكلفة إجمالية قدرت بـ 10114 مليون يورو، موزّعة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمبلغ 528.4 مليون يورو، ونظيرتها الإيطالية شركة "تيرنا" بمبلغ 432 مليون يورو.مكسب لتونسوفي هذا الصدد، قال الخبير الدولي في الطاقة، عز الدين خلف الله، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "مشروع "إيلمد" يعد جسرا للطاقة بين تونس وإيطاليا، حيث يربط النظام الكهربائي الأوروبي بنظام شمال أفريقيا، في إطار شراكة تجمع بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز ونظيرتها الإيطالية "تيرنا" اللتين تديران شبكتي الكهرباء في البلدين".وأوضح أن "الخط الكهربائي سيصل محطة "بارتانا" في صقلية، وهي محطة تحول التيار المسترسل إلى تيار متردد ليضخ بعد ذلك في الشبكات الكهربائية سواء في تونس أو في إيطاليا".وتابع خلف الله: "هذا المشروع يحمل الكثير من المزايا لتونس، إذ يمكنها من تجنب استثمارات ضخمة في إنتاج الكهرباء، ويساعدها على تقليص استهلاك الغاز الطبيعي في هذا المجال، بما يقلل من تبعيتها لهذا الوقود الذي تستورد أكثر من 70 في المئة من حاجاتها منه، وهو ما يكلّف البلاد نفقات مرتفعة في شكل شراءات وأتاوات".وأضاف: "كما سيسهم هذا المشروع في تعزيز أمن المنظومة الكهربائية التونسية التي تعد اليوم شبه معزولة، إذ سيُخرجها هذا الربط مع إيطاليا وأوروبا من عزلتها، ويمكنها من دمج الطاقات المتجددة بشكل أفضل داخل الشبكة الوطنية".وحول مدى تقدم المشروع، أوضح خلف الله أن "الانتهاء منه مبرمج لعام 2028"، مشيرا إلى أن "آخر مرحلة تم استكمالها تمثلت في اختيار الشركة المكلّفة بإنجاز الكابل البحري الرابط بين تونس وإيطاليا، وهي شركة "بريسميان" الإيطالية المتخصّصة في هذا المجال".تبعية أوروباعلى الطرف المقابل، يرى عضو الجامعة العامة للكهرباء والغاز، إلياس بن عمار، أن "مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا لا يمثل مكسبا استراتيجيا لتونس كما يروج له، بل ينذر بنقل البلاد من دائرة التبعية الطاقية للجزائر إلى تبعية جديدة لأوروبا".ويضيف: "المتطلبات الإيطالية تغيرت بعد الثورة، إذ باتت روما تبحث عن سبل جديدة للاستفادة من الثروات الطبيعية في بلدان شمال أفريقيا، خاصة بعد فرض ضرائب أوروبية مشددة على انبعاثات الكربون"، وتابع: "هذه الفكرة ليست جديدة، بل هي حلم قديم بدأ منذ سنوات الألفين".ويرى ابن عمار أن "التحولات السياسية التي عرفتها تونس بعد الثورة، وصعود حكومات ذات توجهات ليبرالية، ساهمت في إعادة صياغة المشروع ليصبح في ظاهره تبادلا للطاقة بين الضفتين، لكنه في جوهره يفتح الباب أمام هيمنة السوق الأوروبية على القرار الطاقي الوطني".تونس مجرد وسيطوأضاف ابن عمار: "الاستثمارات الأجنبية التي ستقام في تونس لإنشاء محطات إنتاج الطاقة ستكون موجهة أساسا للتصدير، بدعم من قانون الطاقات المتجددة لعام 2015، الذي ينص على أن نظام التصدير نظام خاص ومنفصل عن السوق المحلية، ما يسمح لأي مستثمر بإنشاء محطة وتوجيه إنتاجها بالكامل نحو الخارج".وبيّن أن "دور الشركة سيتقلص إلى "الوساطة فحسب" في عملية تصدير الطاقة، باعتبار أن أغلب مشاريع الطاقات المتجددة ستكون بيد مستثمرين أجانب"، وهو ما يعني، بحسب تعبيره، أن "الشركة التي كانت مفخرة للتونسيين طيلة ستين عاما، ووفرت كهرباء بأسعار معقولة وحققت نسبا عالية من الاكتفاء الطاقي، تتحول اليوم إلى مجرد وسيط بين المنتجين الخواص والأسواق الأوروبية".وختم ابن عمار: "1300 مليون دينار التي ستستثمرها الشركة في المشروع، والمجمعة من أموال دافعي الضرائب، كان يمكن أن تُوجه نحو إنشاء محطات لإنتاج 600 ميغاواط من الطاقة الشمسية، ما كان سيسمح لتونس بتحقيق تقدم ملموس في مسار الانتقال الطاقي، بدل الدخول في تبعية جديدة لأوروبا"، على حد تعبيره.

