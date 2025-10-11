https://sarabic.ae/20251011/إعلام-إسرائيل-لن-تشارك-في-قمة-شرم-الشيخ-للسلام-المقرر-لها-يوم-الإثنين-المقبل--عاجل---1105888349.html

إعلام: إسرائيل لن تشارك في "قمة شرم الشيخ للسلام" المقرر لها يوم الاثنين المقبل

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "إسرائيل لن تشارك في قمة شرم الشيخ للسلام المقرر عقدها يوم الاثنين المقبل"، وهو اليوم المتوقع لإطلاق سراح جميع المحتجزين... 11.10.2025, سبوتنيك عربي

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم السبت: "أعلنت الرئاسة المصرية أن يوم الاثنين المقبل، هو الموعد المحتمل لإطلاق سراح المختطفين (الإسرائيليين) الأحياء، ستقام قمة دولية في شرم الشيخ تحت اسم "قمة السلام"... ولن تشارك إسرائيل في هذه القمة". وتستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية، بعد غد الاثنين، قمة للسلام بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة، برئاسة مشتركة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والأمريكي دونالد ترامب، بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة، حسبما أعلنت الرئاسة المصرية.وأضاف البيان: "تهدف القمة إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي".وأردف البيان:"تأتي هذه القمة في ضوء رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتحقيق السلام في المنطقة، وسعيه الحثيث لإنهاء النزاعات حول العالم".وأعلنت حركة حماس أن الاتفاق يقضي "بإنهاء الحرب على غزّة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى"، داعية الأطراف الضامنة إلى إلزام حكومة إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملةً.من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، أن قواته تموضعت على خطوط الانتشار العملياتية الجديدة، باتجاه الخط الأصفر ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، مع بقائه مسيطرًا على نحو 53 بالمئة من مساحة قطاع غزة.وكان ترامب، كشف في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خطة لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

