القوات الروسية تحسن مواقعها التكتيكية على محاور العملية العسكرية الخاصة– الدفاع الروسية

القوات الروسية تحسن مواقعها التكتيكية على محاور العملية العسكرية الخاصة– الدفاع الروسية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية، حسنت تموضعها ومواقعها التكتيكية على محاور العملية العسكرية الروسية الخاصة، وكبدت نظام كييف خسائر...

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

وقالت الوزارة في بيان: "هاجم الطيران الحربي والمسير، وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، منشآت النقل والبنية التحتية للوقود والطاقة التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع تخزين الأسلحة والمعدات العسكرية، ومواقع الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 148 منطقة".وأردف البيان: "أسقطت وسائل الدفاع الجوي 95 طائرة مسيّرة ثابتة الجناحين".ودحرت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات بيساريفكا، ونوفايا سيش، وموغريتسيا، وأوليكسييفكا، وفاراتشينو في مقاطعة سومي".وعلى محور خاركوف، تم استهداف القوات المسلحة الأوكرانية في بلدات فوفشانسك ودفوريتشانسكي في مقاطعة خاركوف.وسيطرت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" على مواقع وخطوط هامة، في في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكوبيانسك في مقاطعة خاركوف.وعززت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" مواقعها التكتيكية، ودحرت وحدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات درونيفكا وإيفانوبول ويابلونيفكا وكراماتورسك وكوستيانتينيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما حسنت وحدات من مجموعة قوات "المركز" مواقعها على طول الخط الأمامي، وألحقت خسائر في أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من قرى فلاديميروفكا، ونوفونيكولايفكا، وتوريتسكوي، وديميتروف، وبيليتسكوي، وروبيجن، وسيرغييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما واصلت وحدات مجموعة قوات "الشرق" توغلها في عمق دفاعات العدو، وألحقوا خسائر بوحدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات ستيبوفوي وسوسنوفكا وفيربوف في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، ونوفونيكولاييفكا وأوسبينوفكا في مقاطعة زابوروجيه. وختمت الوزارة: "بلغت خسائر القوات الأوكرانية في منطقة نفوذ مجموعة قوات دنيبر، ما يصل إلى 65 جنديا، وسيارتين، وست محطات للحرب الإلكترونية، ومستودعين للذخيرة، ومستودع للإمدادات".ضربات روسية دقيقة تحيد نحو 100 مرتزق أجنبي عامل مع القوات الأوكرانيةمرتزقة كولومبيون يطالبون رئيس بلادهم بإعادتهم من أوكرانيا إنقاذا لحياتهم

