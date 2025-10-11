https://sarabic.ae/20251011/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-التكتيكية-على-محاور-العملية-العسكرية-الخاصة--الدفاع-الروسية--1105869748.html
القوات الروسية تحسن مواقعها التكتيكية على محاور العملية العسكرية الخاصة– الدفاع الروسية
القوات الروسية تحسن مواقعها التكتيكية على محاور العملية العسكرية الخاصة– الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية، حسنت تموضعها ومواقعها التكتيكية على محاور العملية العسكرية الروسية الخاصة، وكبدت نظام كييف خسائر... 11.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-11T09:54+0000
2025-10-11T09:54+0000
2025-10-11T10:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086119404_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4ce1387c4b7fc7184be1eec6a840b290.jpg
وقالت الوزارة في بيان: "هاجم الطيران الحربي والمسير، وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، منشآت النقل والبنية التحتية للوقود والطاقة التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع تخزين الأسلحة والمعدات العسكرية، ومواقع الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 148 منطقة".وأردف البيان: "أسقطت وسائل الدفاع الجوي 95 طائرة مسيّرة ثابتة الجناحين".ودحرت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات بيساريفكا، ونوفايا سيش، وموغريتسيا، وأوليكسييفكا، وفاراتشينو في مقاطعة سومي".وعلى محور خاركوف، تم استهداف القوات المسلحة الأوكرانية في بلدات فوفشانسك ودفوريتشانسكي في مقاطعة خاركوف.وسيطرت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" على مواقع وخطوط هامة، في في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكوبيانسك في مقاطعة خاركوف.وعززت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" مواقعها التكتيكية، ودحرت وحدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات درونيفكا وإيفانوبول ويابلونيفكا وكراماتورسك وكوستيانتينيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما حسنت وحدات من مجموعة قوات "المركز" مواقعها على طول الخط الأمامي، وألحقت خسائر في أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من قرى فلاديميروفكا، ونوفونيكولايفكا، وتوريتسكوي، وديميتروف، وبيليتسكوي، وروبيجن، وسيرغييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما واصلت وحدات مجموعة قوات "الشرق" توغلها في عمق دفاعات العدو، وألحقوا خسائر بوحدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات ستيبوفوي وسوسنوفكا وفيربوف في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، ونوفونيكولاييفكا وأوسبينوفكا في مقاطعة زابوروجيه. وختمت الوزارة: "بلغت خسائر القوات الأوكرانية في منطقة نفوذ مجموعة قوات دنيبر، ما يصل إلى 65 جنديا، وسيارتين، وست محطات للحرب الإلكترونية، ومستودعين للذخيرة، ومستودع للإمدادات".ضربات روسية دقيقة تحيد نحو 100 مرتزق أجنبي عامل مع القوات الأوكرانيةمرتزقة كولومبيون يطالبون رئيس بلادهم بإعادتهم من أوكرانيا إنقاذا لحياتهم
https://sarabic.ae/20251011/القوات-الروسية-تدمر-معدات-عسكرية-أوكرانية-على-محور-كراسنوأرميسك-1105863531.html
https://sarabic.ae/20251011/طائرة-روسية-دون-طيار-تستهدف-منصة-دفاع-جوي-أوكرانية-1105862765.html
https://sarabic.ae/20251011/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-42-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليلة-الماضية--وزارة-الدفاع-1105861599.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086119404_125:0:2854:2047_1920x0_80_0_0_337e7a1972cc7129efd9ccb477a64e6a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم
القوات الروسية تحسن مواقعها التكتيكية على محاور العملية العسكرية الخاصة– الدفاع الروسية
09:54 GMT 11.10.2025 (تم التحديث: 10:14 GMT 11.10.2025)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية، حسنت تموضعها ومواقعها التكتيكية على محاور العملية العسكرية الروسية الخاصة، وكبدت نظام كييف خسائر جسيمة في العتاد والجنود، بما في ذلك مواقع استراتيجية، إضافة لإسقاط 95 طائرة مسيرة.
وقالت الوزارة في بيان: "هاجم الطيران الحربي والمسير، وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، منشآت النقل والبنية التحتية للوقود والطاقة التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع تخزين الأسلحة والمعدات العسكرية، ومواقع الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 148 منطقة".
وأردف البيان: "أسقطت وسائل الدفاع الجوي 95 طائرة مسيّرة ثابتة الجناحين".
ودحرت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات بيساريفكا، ونوفايا سيش، وموغريتسيا، وأوليكسييفكا، وفاراتشينو في مقاطعة سومي".
وعلى محور خاركوف، تم استهداف القوات المسلحة الأوكرانية في بلدات فوفشانسك ودفوريتشانسكي في مقاطعة خاركوف.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 165 جنديا، ودبابة، ومركبة قتالية مدرعة، و13 سيارة، كما دمر مستودع ذخيرة وأربعة مستودعات إمداد.
وسيطرت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" على مواقع وخطوط هامة، في في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكوبيانسك في مقاطعة خاركوف.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 210 عسكريين، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، و24 مركبة، ومدفعين، وعشر محطات حرب إلكترونية، كما دُمرت أربعة مستودعات ذخيرة.
وعززت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" مواقعها التكتيكية، ودحرت وحدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات درونيفكا وإيفانوبول ويابلونيفكا وكراماتورسك وكوستيانتينيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 170 جنديًا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، و13سيارة، ومدفع، ومحطة بطاريات مضادة، ومحطة حرب إلكترونية. كما دمرت ثلاثة مستودعات ذخيرة.
كما حسنت وحدات من مجموعة قوات "المركز" مواقعها على طول الخط الأمامي، وألحقت خسائر في أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من قرى فلاديميروفكا، ونوفونيكولايفكا، وتوريتسكوي، وديميتروف، وبيليتسكوي، وروبيجن، وسيرغييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة، حيث خسرت أكثر من 525 جنديا، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وخمس سيارات، ومدفعا.
كما واصلت وحدات مجموعة قوات "الشرق" توغلها في عمق دفاعات العدو، وألحقوا خسائر بوحدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات ستيبوفوي وسوسنوفكا وفيربوف في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، ونوفونيكولاييفكا وأوسبينوفكا في مقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر العدو أكثر من 360 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و17 سيارة، ومدفعا، ومحطتي حرب إلكترونية، كما تم تدمير مستودعين للإمدادات.
وختمت الوزارة: "بلغت خسائر القوات الأوكرانية في منطقة نفوذ مجموعة قوات دنيبر، ما يصل إلى 65 جنديا، وسيارتين، وست محطات للحرب الإلكترونية، ومستودعين للذخيرة، ومستودع للإمدادات".