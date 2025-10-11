عربي
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251011/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-التكتيكية-على-محاور-العملية-العسكرية-الخاصة--الدفاع-الروسية--1105869748.html
القوات الروسية تحسن مواقعها التكتيكية على محاور العملية العسكرية الخاصة– الدفاع الروسية
القوات الروسية تحسن مواقعها التكتيكية على محاور العملية العسكرية الخاصة– الدفاع الروسية
القوات الروسية تحسن مواقعها التكتيكية على محاور العملية العسكرية الخاصة– الدفاع الروسية

09:54 GMT 11.10.2025 (تم التحديث: 10:14 GMT 11.10.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية، حسنت تموضعها ومواقعها التكتيكية على محاور العملية العسكرية الروسية الخاصة، وكبدت نظام كييف خسائر جسيمة في العتاد والجنود، بما في ذلك مواقع استراتيجية، إضافة لإسقاط 95 طائرة مسيرة.
وقالت الوزارة في بيان: "هاجم الطيران الحربي والمسير، وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، منشآت النقل والبنية التحتية للوقود والطاقة التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع تخزين الأسلحة والمعدات العسكرية، ومواقع الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 148 منطقة".
وأردف البيان: "أسقطت وسائل الدفاع الجوي 95 طائرة مسيّرة ثابتة الجناحين".
ودحرت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات بيساريفكا، ونوفايا سيش، وموغريتسيا، وأوليكسييفكا، وفاراتشينو في مقاطعة سومي".
وعلى محور خاركوف، تم استهداف القوات المسلحة الأوكرانية في بلدات فوفشانسك ودفوريتشانسكي في مقاطعة خاركوف.
يستعد مشغلو الطائرات المسيرة لمجموعة قوات ستنتر (المركز) لإطلاق طائرة بدون طيار أورلان-30 في اتجاه أفدييفكا، بمنطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر معدات عسكرية أوكرانية على محور كراسنوأرميسك
06:27 GMT
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 165 جنديا، ودبابة، ومركبة قتالية مدرعة، و13 سيارة، كما دمر مستودع ذخيرة وأربعة مستودعات إمداد.
وسيطرت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" على مواقع وخطوط هامة، في في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكوبيانسك في مقاطعة خاركوف.

وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 210 عسكريين، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، و24 مركبة، ومدفعين، وعشر محطات حرب إلكترونية، كما دُمرت أربعة مستودعات ذخيرة.

وعززت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" مواقعها التكتيكية، ودحرت وحدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات درونيفكا وإيفانوبول ويابلونيفكا وكراماتورسك وكوستيانتينيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
طائرة مسيرة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طائرة روسية دون طيار تستهدف منصة دفاع جوي أوكرانية... فيديو
05:58 GMT
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 170 جنديًا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، و13سيارة، ومدفع، ومحطة بطاريات مضادة، ومحطة حرب إلكترونية. كما دمرت ثلاثة مستودعات ذخيرة.
كما حسنت وحدات من مجموعة قوات "المركز" مواقعها على طول الخط الأمامي، وألحقت خسائر في أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من قرى فلاديميروفكا، ونوفونيكولايفكا، وتوريتسكوي، وديميتروف، وبيليتسكوي، وروبيجن، وسيرغييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وتكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة، حيث خسرت أكثر من 525 جنديا، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وخمس سيارات، ومدفعا.

جندي من مجموعة قوات المركز أثناء الخدمة القتالية لطاقم بوك-إم2 في اتجاه محور كراسنوآرميسكويه في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يدمر 42 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليلة الماضية- وزارة الدفاع
04:41 GMT
كما واصلت وحدات مجموعة قوات "الشرق" توغلها في عمق دفاعات العدو، وألحقوا خسائر بوحدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات ستيبوفوي وسوسنوفكا وفيربوف في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، ونوفونيكولاييفكا وأوسبينوفكا في مقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر العدو أكثر من 360 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و17 سيارة، ومدفعا، ومحطتي حرب إلكترونية، كما تم تدمير مستودعين للإمدادات.
وختمت الوزارة: "بلغت خسائر القوات الأوكرانية في منطقة نفوذ مجموعة قوات دنيبر، ما يصل إلى 65 جنديا، وسيارتين، وست محطات للحرب الإلكترونية، ومستودعين للذخيرة، ومستودع للإمدادات".
ضربات روسية دقيقة تحيد نحو 100 مرتزق أجنبي عامل مع القوات الأوكرانية
مرتزقة كولومبيون يطالبون رئيس بلادهم بإعادتهم من أوكرانيا إنقاذا لحياتهم
