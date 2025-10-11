https://sarabic.ae/20251011/بلجيكا-تفكر-بنشر-الجيش-في-بروكسل-بسبب-تدهور-الأوضاع-الأمنية-1105875961.html
بلجيكا تفكر بنشر الجيش في بروكسل بسبب تدهور الأوضاع الأمنية
بلجيكا تفكر بنشر الجيش في بروكسل بسبب تدهور الأوضاع الأمنية
صرح وزير الدفاع البلجيكي، ثيو فرانكن، بأنه من الممكن نشر الجيش في شوارع بروكسل بحلول نهاية العام.
وقال في مقابلة مع صحيفة "لوسوار": "أنا منفتح دائما على تحسين الوضع الأمني في بروكسل. لقد أصبح الوضع حرجا، أمنيا وسياسيا واجتماعيا. وعلى عكس ما قد تسمعونه، أشعر بقلق بالغ إزاء تدهور حالة عاصمتنا".وأوضح وزير الدفاع: "مع ذلك، عندما يتقدم وزير الداخلية كينتن بطلب إليّ، يصبح الأمر من مسؤولية وزارة الدفاع، التي يُفترض بها حماية الوطن. هل من الممكن نشر الجيش في الشوارع بحلول نهاية العام؟ لم أوافق، ولم أرفض أيضا، خلافًا لما قد تكون وسائل الإعلام قد نشرته".وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قال وزير الداخلية البلجيكي، برنارد كوينتين، إن الجيش قد يبدأ في تسيير دوريات في شوارع بروكسل بحلول نهاية عام 2025 وسط ارتفاع مستويات الجريمة المنظمة في البلاد.
وقال في مقابلة مع صحيفة "لوسوار": "أنا منفتح دائما على تحسين الوضع الأمني في بروكسل. لقد أصبح الوضع حرجا، أمنيا وسياسيا واجتماعيا. وعلى عكس ما قد تسمعونه، أشعر بقلق بالغ إزاء تدهور حالة عاصمتنا".
وأضاف فرانكن أن قضايا سلامة الشوارع تقع على عاتق الشرطة، لا الجيش.
وأوضح وزير الدفاع: "مع ذلك، عندما يتقدم وزير الداخلية كينتن بطلب إليّ، يصبح الأمر من مسؤولية وزارة الدفاع، التي يُفترض بها حماية الوطن. هل من الممكن نشر الجيش في الشوارع بحلول نهاية العام؟ لم أوافق، ولم أرفض أيضا، خلافًا لما قد تكون وسائل الإعلام قد نشرته".
وأكد أن أولويته هي ضمان الحماية القانونية للعسكريين وضمان قيامهم بمهام مفيدة.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قال وزير الداخلية البلجيكي، برنارد كوينتين، إن الجيش قد يبدأ في تسيير دوريات في شوارع بروكسل بحلول نهاية عام 2025 وسط ارتفاع مستويات الجريمة المنظمة في البلاد.