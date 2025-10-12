عربي
الأمين العام لـ"حزب الله": المقاومة خيار تربوي أخلاقي ثقافي سياسي
الأمين العام لـ"حزب الله": المقاومة خيار تربوي أخلاقي ثقافي سياسي
الأمين العام لـ"حزب الله": المقاومة خيار تربوي أخلاقي ثقافي سياسي
سبوتنيك عربي
صرح الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، اليوم الأحد، بأن "المقاومة خيار تربوي أخلاقي ثقافي جهادي سياسي". 12.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-12T12:37+0000
2025-10-12T12:37+0000
أخبار حزب الله
لبنان
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0c/1105901472_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d01719e1f83387387379e96eb768aebf.jpg
وجاءت كلمة قاسم، في التجمّع الكشفي "أجيال السيد" الذي أقيم في المدينة الرياضية في العاصمة اللبنانية بيروت، إحياء لذكرى مقتل الأمين العام السابق لـ"حزب الله" حسن نصرالله وخلفه هاشم صفي الدين.وقال نعيم قاسم: "المقاومة هي جهاد النفس وجهاد العدو وهي موقف وصمود وعز واستقلال وخيار الشباب والشابات والأطفال والرجال والنساء وتربية على حب الوطن".وأكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني أن "المقاومة تربية على الأصالة ومكارم الأخلاق وحب الوطن والدفاع عن الأهل الأحبة بكل أشكال الدفاع".وشدد على أن "خيارنا هو الصمود بوجه الكفر والاستكبار، والمقاومة ليست مجرد مواجهة عسكرية، بل هي نهج متكامل يقوم على جهاد النفس ومقارعة العدو، وإرادة صلبة تستمد قوتها من الإيمان والموقف والثبات والاستقلال".وفي الخامس من الشهر الجاري، صرح قاسم بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طرح الخطة في هذا التوقيت لـ"تبرئة إسرائيل من جرائمها"، وفق تعبيره، مؤكدًا أن "الخطة الأمريكية أجريت عليها تعديلات تتناسب مع مصالح إسرائيل".وأوضح قاسم أنه "يوجد يافطة كبيرة يجب أن تكون واضحة أمامنا، وهي أن إسرائيل تعمل لمشروع إسرائيل الكبرى"، مشيرًا إلى أن "ما نراه اليوم في غزة هو جزء من مشروع إسرائيل الكبرى ولا يمكن تجزئة ما يحصل في المنطقة عن هذا المشروع الإسرائيلي المدعوم من الأمريكي".وشدد الأمين العام لـ"حزب الله"، على أنه "عندما نواجه إسرائيل علينا أن نواجهها كل من موقعه، والخطة الأمريكية بشأن غزة، التي طرحها ترامب، مليئة بالأخطار".وتستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية، يوم غد الاثنين، قمة للسلام بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة، برئاسة مشتركة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والأمريكي دونالد ترامب، بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة، حسبما أعلنت الرئاسة المصرية.وجاء في بيان للرئاسة المصرية، أمس السبت: "تُعقد قمة دولية تحت عنوان "قمة شرم الشيخ للسلام" بمدينة شرم الشيخ، بعد ظهر غد الاثنين الموافق 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، برئاسة مشتركة بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة".وأعلنت حركة حماس أن الاتفاق يقضي "بإنهاء الحرب على غزّة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى"، داعية الأطراف الضامنة إلى إلزام حكومة إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملةً.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيزور الشرق الأوسط الأسبوع الجاري، في جولة تشمل إسرائيل ومصر، للمشاركة في الاحتفال بالتوقيع الرسمي على اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.وكان ترامب، كشف في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خطة لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
الأمين العام لـ"حزب الله": المقاومة خيار تربوي أخلاقي ثقافي سياسي

12:37 GMT 12.10.2025
صرح الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، اليوم الأحد، بأن "المقاومة خيار تربوي أخلاقي ثقافي جهادي سياسي".
وجاءت كلمة قاسم، في التجمّع الكشفي "أجيال السيد" الذي أقيم في المدينة الرياضية في العاصمة اللبنانية بيروت، إحياء لذكرى مقتل الأمين العام السابق لـ"حزب الله" حسن نصرالله وخلفه هاشم صفي الدين.
وقال نعيم قاسم: "المقاومة هي جهاد النفس وجهاد العدو وهي موقف وصمود وعز واستقلال وخيار الشباب والشابات والأطفال والرجال والنساء وتربية على حب الوطن".
وأكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني أن "المقاومة تربية على الأصالة ومكارم الأخلاق وحب الوطن والدفاع عن الأهل الأحبة بكل أشكال الدفاع".
وشدد على أن "خيارنا هو الصمود بوجه الكفر والاستكبار، والمقاومة ليست مجرد مواجهة عسكرية، بل هي نهج متكامل يقوم على جهاد النفس ومقارعة العدو، وإرادة صلبة تستمد قوتها من الإيمان والموقف والثبات والاستقلال".
وفي الخامس من الشهر الجاري، صرح قاسم بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طرح الخطة في هذا التوقيت لـ"تبرئة إسرائيل من جرائمها"، وفق تعبيره، مؤكدًا أن "الخطة الأمريكية أجريت عليها تعديلات تتناسب مع مصالح إسرائيل".
وأوضح قاسم أنه "يوجد يافطة كبيرة يجب أن تكون واضحة أمامنا، وهي أن إسرائيل تعمل لمشروع إسرائيل الكبرى"، مشيرًا إلى أن "ما نراه اليوم في غزة هو جزء من مشروع إسرائيل الكبرى ولا يمكن تجزئة ما يحصل في المنطقة عن هذا المشروع الإسرائيلي المدعوم من الأمريكي".
وشدد الأمين العام لـ"حزب الله"، على أنه "عندما نواجه إسرائيل علينا أن نواجهها كل من موقعه، والخطة الأمريكية بشأن غزة، التي طرحها ترامب، مليئة بالأخطار".
وتستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية، يوم غد الاثنين، قمة للسلام بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة، برئاسة مشتركة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والأمريكي دونالد ترامب، بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة، حسبما أعلنت الرئاسة المصرية.
وجاء في بيان للرئاسة المصرية، أمس السبت: "تُعقد قمة دولية تحت عنوان "قمة شرم الشيخ للسلام" بمدينة شرم الشيخ، بعد ظهر غد الاثنين الموافق 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، برئاسة مشتركة بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة".
وأعلنت حركة حماس أن الاتفاق يقضي "بإنهاء الحرب على غزّة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى"، داعية الأطراف الضامنة إلى إلزام حكومة إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملةً.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيزور الشرق الأوسط الأسبوع الجاري، في جولة تشمل إسرائيل ومصر، للمشاركة في الاحتفال بالتوقيع الرسمي على اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.
وكان ترامب، كشف في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خطة لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
