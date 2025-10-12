https://sarabic.ae/20251012/الشرطة-16-شخصا-في-عداد-المفقودين-بعد-انفجار-في-مصنع-ذخائر-بولاية-تينيسي-الأمريكية-فيديو-1105891146.html
الشرطة: 16 شخصا في عداد المفقودين بعد انفجار في مصنع ذخائر بولاية تينيسي الأمريكية.. فيديو
صرح كريس ديفيس، قائد شرطة مقاطعة همفريز، بأنه يفترض أن ستة عشر شخصا في عداد المفقودين بعد انفجار وقع يوم الجمعة في ولاية تينيسي الأمريكية في مصنع "أكيوريت... 12.10.2025, سبوتنيك عربي
أعلن ديفيس يوم الجمعة، أن عدة أشخاص قُتلوا وفُقد 19 آخرون نتيجة الانفجار الذي وقع في المصنع، والذي خلّف عبوات ناسفة مُشكّلة، والتي لُوحظت، من بين أشياء أخرى، في أسلحة القوات الأوكرانية.وقال ديفيس خلال مؤتمر صحفي مساء السبت: "اتصلنا بجميع العائلات الست عشرة التي نعتقد أنها كانت جزءًا من هذه المأساة".وأجاب قائد الشرطة بالإيجاب عندما سُئل عما إذا كان يُمكن افتراض وفاة الأشخاص الستة عشر.
صرح كريس ديفيس، قائد شرطة مقاطعة همفريز، بأنه يفترض أن ستة عشر شخصا في عداد المفقودين بعد انفجار وقع يوم الجمعة في ولاية تينيسي الأمريكية في مصنع "أكيوريت إينرجي سيستمز"، الذي يُصنّع المتفجرات.
أعلن ديفيس يوم الجمعة، أن عدة أشخاص قُتلوا
وفُقد 19 آخرون نتيجة الانفجار الذي وقع في المصنع، والذي خلّف عبوات ناسفة مُشكّلة، والتي لُوحظت، من بين أشياء أخرى، في أسلحة القوات الأوكرانية.
وقال ديفيس خلال مؤتمر صحفي مساء السبت: "اتصلنا بجميع العائلات الست عشرة التي نعتقد أنها كانت جزءًا من هذه المأساة".
وأجاب قائد الشرطة بالإيجاب عندما سُئل عما إذا كان يُمكن افتراض وفاة الأشخاص الستة عشر.