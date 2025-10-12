عربي
القوات الروسية تستهدف منشآت عسكرية أوكرانية وتحسن مواقعها على جبهات القتال- وزارة الدفاع
أمساليوم
بث مباشر
جنرال إسرائيلي: نتنياهو لن يحقق في نهاية المطاف هدفه بهزيمة "حماس" بالكامل
جنرال إسرائيلي: نتنياهو لن يحقق في نهاية المطاف هدفه بهزيمة "حماس" بالكامل
أوضح جنرال إسرائيلي في الاحتياط، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لن يحقق في نهاية المطاف هدفه بهزيمة حركة "حماس" بالكامل. 12.10.2025, سبوتنيك عربي
وكتب الجنرال احتياط، إسحاق بريك، مقالا في صحيفة "معاريف"، اليوم الأحد، أوضح من خلاله أنه "لو استمرت الحرب وفق نيات نتنياهو لوصلت إسرائيل إلى طريق مسدود".وذكر بريك أن "هدف نتنياهو لم يصمد على أرض الواقع واستمرار الحرب سيفقد إسرائيل علاقاتها مع العالم، والضغط العسكري للجيش الإسرائيلي لم يكن السبب الذي دفع حماس إلى إبرام الاتفاق، ما دفع نتنياهو إلى هذه الخطوة كان الحفاظ على بقائه السياسي والشخصي، وليس أمن الدولة".وأشار الجنرال الإسرائيلي إلى أن "نتنياهو لم يحقق هدفه الرئيسي المعلن وهو انهيار حماس تماما".وتستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية، يوم غد الاثنين، قمة للسلام بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة، برئاسة مشتركة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والأمريكي دونالد ترامب، بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة، حسبما أعلنت الرئاسة المصرية.وجاء في بيان للرئاسة المصرية، أمس السبت: "تُعقد قمة دولية تحت عنوان "قمة شرم الشيخ للسلام" بمدينة شرم الشيخ، بعد ظهر غد الاثنين الموافق 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، برئاسة مشتركة بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، حيز التنفيذ، ظهر الجمعة الماضي، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية الأسبوع الماضي، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وأعلنت حركة حماس أن الاتفاق يقضي "بإنهاء الحرب على غزّة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى"، داعية الأطراف الضامنة إلى إلزام حكومة إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملةً.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيزور الشرق الأوسط الأسبوع الجاري، في جولة تشمل إسرائيل ومصر، للمشاركة في الاحتفال بالتوقيع الرسمي على اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.وكان ترامب، كشف في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خطة لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
جنرال إسرائيلي: نتنياهو لن يحقق في نهاية المطاف هدفه بهزيمة "حماس" بالكامل

09:22 GMT 12.10.2025
أوضح جنرال إسرائيلي في الاحتياط، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لن يحقق في نهاية المطاف هدفه بهزيمة حركة "حماس" بالكامل.
وكتب الجنرال احتياط، إسحاق بريك، مقالا في صحيفة "معاريف"، اليوم الأحد، أوضح من خلاله أنه "لو استمرت الحرب وفق نيات نتنياهو لوصلت إسرائيل إلى طريق مسدود".
وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2025
كاتس يكشف عن "التحدي الأكبر" لإسرائيل بعد إعادة محتجزيها لدى "حماس"
06:40 GMT
وذكر بريك أن "هدف نتنياهو لم يصمد على أرض الواقع واستمرار الحرب سيفقد إسرائيل علاقاتها مع العالم، والضغط العسكري للجيش الإسرائيلي لم يكن السبب الذي دفع حماس إلى إبرام الاتفاق، ما دفع نتنياهو إلى هذه الخطوة كان الحفاظ على بقائه السياسي والشخصي، وليس أمن الدولة".
وأشار الجنرال الإسرائيلي إلى أن "نتنياهو لم يحقق هدفه الرئيسي المعلن وهو انهيار حماس تماما".
وتستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية، يوم غد الاثنين، قمة للسلام بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة، برئاسة مشتركة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والأمريكي دونالد ترامب، بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة، حسبما أعلنت الرئاسة المصرية.
وجاء في بيان للرئاسة المصرية، أمس السبت: "تُعقد قمة دولية تحت عنوان "قمة شرم الشيخ للسلام" بمدينة شرم الشيخ، بعد ظهر غد الاثنين الموافق 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، برئاسة مشتركة بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة".
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، حيز التنفيذ، ظهر الجمعة الماضي، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية الأسبوع الماضي، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
عضو المكتب السياسي لـ أنصار الله اليمنية، حزام الأسد - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2025
عضو المكتب السياسي لـ"أنصار الله": سنوقف الهجمات على إسرائيل في حال التزمت باتفاق غزة
09:03 GMT
وأعلنت حركة حماس أن الاتفاق يقضي "بإنهاء الحرب على غزّة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى"، داعية الأطراف الضامنة إلى إلزام حكومة إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملةً.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيزور الشرق الأوسط الأسبوع الجاري، في جولة تشمل إسرائيل ومصر، للمشاركة في الاحتفال بالتوقيع الرسمي على اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.
وكان ترامب، كشف في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خطة لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
