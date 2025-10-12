عربي
رئيس وزراء باكستان يتعهد برد قوي على هجوم أفغانستان
رئيس وزراء باكستان يتعهد برد قوي على هجوم أفغانستان
سبوتنيك عربي
أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الأحد، بشدة "الاستفزازات الأفغانية"، متوعّداً بـ"رد قوي وفعال" بعد المواجهات الحدودية التي وقعت ليلاً بين... 12.10.2025, سبوتنيك عربي
وقال شريف، في بيان له، إنه "لن يكون هناك أي مساومة على الدفاع عن باكستان، وسيقابل كل استفزاز برد قوي وفعال"، متهماً سلطات "طالبان" الأفغانية بالسماح لـ"عناصر إرهابية" باستخدام أراضيها.يأتي ذلك فيما أعلنت باكستان، اليوم، إغلاق نقاط حدودية مع أفغانستان، عقب تبادل القوات الحدودية للدولتين إطلاق النار الكثيف خلال الليل.من جهتها، أعلنت حركة "طالبان" في أفغانستان، أنها قتلت 58 جندياً باكستانياً في عمليات حدودية الليلة الماضية، مشيرة إلى أن الوضع على الحدود أصبح طبيعيا.وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، في ساعة مبكرة اليوم، اكتمال "العملية الانتقامية" ضد باكستان بنجاح.ووفقًا للوزارة، "ردًا على الانتهاكات المتكررة للمجال الجوي الأفغاني والغارات الجوية الباكستانية، نفذت أفغانستان عملية انتقامية ضد قوات الأمن الباكستانية على طول خط دوراند". وأضاف البيان: "انتهت العملية عند منتصف الليل... وكانت ناجحة".وكانت الطائرات المسيرة والمقاتلة الباكستانية قد نفذت مطلع هذا الأسبوع عدة هجمات في أفغانستان، بما في ذلك هجوم في كابول استهدف مسلحين يعتقد أنهم وراء تصاعد الهجمات.وتتهم إسلام آباد حكام "طالبان" في أفغانستان بدعم أو على الأقل إيواء المسلحين على الرغم من التحذيرات المتكررة.
رئيس وزراء باكستان يتعهد برد قوي على هجوم أفغانستان

09:47 GMT 12.10.2025
أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الأحد، بشدة "الاستفزازات الأفغانية"، متوعّداً بـ"رد قوي وفعال" بعد المواجهات الحدودية التي وقعت ليلاً بين البلدين الجارين.
وقال شريف، في بيان له، إنه "لن يكون هناك أي مساومة على الدفاع عن باكستان، وسيقابل كل استفزاز برد قوي وفعال"، متهماً سلطات "طالبان" الأفغانية بالسماح لـ"عناصر إرهابية" باستخدام أراضيها.
يأتي ذلك فيما أعلنت باكستان، اليوم، إغلاق نقاط حدودية مع أفغانستان، عقب تبادل القوات الحدودية للدولتين إطلاق النار الكثيف خلال الليل.
الجيش الباكستاني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2025
السعودية تدعو باكستان وأفغانستان إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد الحدودي
أمس, 20:10 GMT
من جهتها، أعلنت حركة "طالبان" في أفغانستان، أنها قتلت 58 جندياً باكستانياً في عمليات حدودية الليلة الماضية، مشيرة إلى أن الوضع على الحدود أصبح طبيعيا.
وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، في ساعة مبكرة اليوم، اكتمال "العملية الانتقامية" ضد باكستان بنجاح.
ووفقًا للوزارة، "ردًا على الانتهاكات المتكررة للمجال الجوي الأفغاني والغارات الجوية الباكستانية، نفذت أفغانستان عملية انتقامية ضد قوات الأمن الباكستانية على طول خط دوراند". وأضاف البيان: "انتهت العملية عند منتصف الليل... وكانت ناجحة".
وكانت الطائرات المسيرة والمقاتلة الباكستانية قد نفذت مطلع هذا الأسبوع عدة هجمات في أفغانستان، بما في ذلك هجوم في كابول استهدف مسلحين يعتقد أنهم وراء تصاعد الهجمات.
وتتهم إسلام آباد حكام "طالبان" في أفغانستان بدعم أو على الأقل إيواء المسلحين على الرغم من التحذيرات المتكررة.
