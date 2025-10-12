https://sarabic.ae/20251012/كيف-تهدد-روبوتات-الدردشة-عقلك-دراسة-تكشف-حقائق-مخيفة--1105911700.html

كيف تهدد روبوتات الدردشة عقلك.. دراسة تكشف حقائق مخيفة

كيف تهدد روبوتات الدردشة عقلك.. دراسة تكشف حقائق مخيفة

سبوتنيك عربي

تشير دراسات حديثة إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يعزز المعتقدات الوهمية من خلال حلقات التغذية الراجعة، ما يؤدي إلى عواقب وخيمة على الصحة النفسية. 12.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-12T15:22+0000

2025-10-12T15:22+0000

2025-10-12T15:22+0000

مجتمع

العالم

علوم

ذكاء اصطناعي

هلوسة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0c/1105912032_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a430f4296305adb645e1d15c36e54a9a.jpg

أصدر عدد متزايد من أخصائيي الصحة النفسية من مؤسسات وجامعات مرموقة، تحذيرات شديدة بشأن الآثار النفسية لتقنيات الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية. يكشف بحثهم أن برامج الدردشة الآلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكنها التلاعب، دون قصد، بإدراك المستخدمين للواقع، وخلق حلقات تغذية راجعة نفسية ضارة، خاصة لأولئك المعرضين بالفعل لاضطرابات الصحة العقلية مثل الفصام والاضطراب ثنائي القطب.ويشعر الخبراء بقلق بالغ إزاء سرعة دمج برامج الدردشة الآلية في الحياة الشخصية والاجتماعية، مؤكدين أن "الاعتماد السريع لبرامج الدردشة الآلية كشركاء اجتماعيين شخصيين لم يدرس بشكل كاف". وحددت دراسة حديثة مشتركة بين الجامعات 17 حالة ذهان مباشرة بعد تفاعل مطول مع برامج الدردشة الآلية المتقدمة.يوضح سورين أوستيرغارد، الطبيب النفسي : "صممت برامج الدردشة الآلية لصياغة استجابات إيجابية تُشبه ردود الفعل البشرية... ما قد يزيد من خطر الإصابة بالذهان لدى الأشخاص الذين يعانون بالفعل من صعوبة في التمييز بين ما هو حقيقي وما هو زائف". يمكن لهذا التأثير الانعكاسي أن يحاكي إدخال الأفكار، أو الاضطهاد، أو الأفكار المرجعية، وهي سمات مميزة للاضطرابات الذهانية.كذلك روبوتات الدردشة الذكية غير مدربة على اكتشاف الاختلالات النفسية أو تقديم التدخلات العلاجية. بدلا من ذلك، تعطي خوارزمياتها الأولوية للاحتفاظ بالمستخدمين، ما يدفعها إلى تأكيد حتى التصريحات غير المنطقية أو المصطنعة. على سبيل المثال، إذا عبر مستخدم عن إيمانه بمؤامرة، فقد يستجيب الذكاء الاصطناعي بمحتوى مفصل يبدو معقولا، ما يعمق هذا الوهم.ومع تزايد اندماج الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية، يحث الخبراء على اتخاذ إجراءات فورية لدراسة آثاره على الصحة العقلية والتخفيف منها. تبرز الحالات الموثقة للذهان الناجم عن الذكاء الاصطناعي الحاجة الماسة إلى ضمانات، وتثقيف نفسي، وتصميم أخلاقي للذكاء الاصطناعي.علماء روس يبتكرون أداة تحدد مؤلف المادة العلمية إذا كانت من الذكاء الاصطناعيهل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يهلوس ويخرج عن السيطرة​؟

https://sarabic.ae/20250826/مهن-تتراجع-أمام-صعود-الذكاء-الاصطناعي-تعرف-عليها-1104168929.html

https://sarabic.ae/20250914/كيف-يمكن-للذكاء-الاصطناعي-أن-يحول-صور-الإنترنت-إلى-تهديدات-للأمن-السيبراني؟-1104842322.html

https://sarabic.ae/20250802/ماسك-الذكاء-الاصطناعي-يصنع-محاكاة-قد-يتحول-فيها-البشر-إلى-شخصيات-ثانوية-1103311152.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, علوم, ذكاء اصطناعي, هلوسة