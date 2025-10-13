عربي
في الذكرى الثانية لاستهداف الصحافيين.. مطالب بتحقيق دولي
في الذكرى الثانية لاستهداف الصحافيين.. مطالب بتحقيق دولي
في أجواء مشحونة بالغضب والمطالبة بالعدالة، أحيا "اتحاد الصحافيين والصحافيات في لبنان" الذكرى السنوية الثانية لاستهداف وقتل الصحافيين في جنوب لبنان، وذلك خلال... 13.10.2025, سبوتنيك عربي
وجدد المشاركون في المؤتمر مطالبتهم بفتح تحقيق دولي شفاف ومستقل في "جرائم الحرب" التي ارتكبتها إسرائيل بحق الصحافيين، ومحاسبة المسؤولين عنها. و ألقت رئيسة اتحاد الصحافيين والصحافيات، ألسي مفرج، كلمة انتقدت فيها "الصمت الدولي والإهمال الرسمي اللبناني" في متابعة القضية، مشيرة إلى أن الصحافيين "قتلوا مرتين، مرة بسلاح العدو الإسرائيلي، ومرة أخرى بالصمت الدولي.وكشفت عن وجود 12 تحقيقا وتقريرا صادرا عن مؤسسات ومنظمات دولية وأممية، خلصت جميعها إلى أن إسرائيل استهدفت الصحافيين في "جريمة حرب موصوفة". وشهد المؤتمر حضوراً لافتاً لممثلين عن منظمات دولية بارزة مثل "هيومن رايتس ووتش"، "منظمة العفو الدولية"، "مراسلون بلا حدود"، و"لجنة حماية الصحافيين". وفي ختام المؤتمر، عُرضت فيديوهات توثق الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحافيين، وتضمنت كلمات مساندة من هذه المنظمات التي تتابع مسار العدالة. وأكد المشاركون على أن "الحق لايموت ما دام وراءه مطالب"، مشددين على استمرارهم في رفع الصوت والمطالبة بالعدالة والمحاسبة للزملاء الشهداء، حتى لا يفلت مرتكبو هذه الجرائم من العقاب.الرئيس اللبناني: لا بد من التفاوض مع إسرائيل لحل المشاكل العالقةلبنان يتخذ خطوات عملية لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن بشأن الهجوم الإسرائيلي على المصيلح
في الذكرى الثانية لاستهداف الصحافيين.. مطالب بتحقيق دولي

حصري
في أجواء مشحونة بالغضب والمطالبة بالعدالة، أحيا "اتحاد الصحافيين والصحافيات في لبنان" الذكرى السنوية الثانية لاستهداف وقتل الصحافيين في جنوب لبنان، وذلك خلال مؤتمر صحافي حمل عنوان"تحقيق العدالة يحمي الصحافيين والصحافيات"، وشارك فيه أهالي الصحافيين الشهداء، وممثلون عن منظمات حقوقية دولية، وشخصيات إعلامية وحقوقية.
وجدد المشاركون في المؤتمر مطالبتهم بفتح تحقيق دولي شفاف ومستقل في "جرائم الحرب" التي ارتكبتها إسرائيل بحق الصحافيين، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وقد استشهد في هذه الاعتداءات كل من عصام عبد الله، فرح عمر، ربيع معماري، محمد رضا، وسام قاسم، وغسان نجار، بالإضافة إلى إصابة عدد آخر من زملائهم أثناء تأديتهم لواجبهم المهني.

و ألقت رئيسة اتحاد الصحافيين والصحافيات، ألسي مفرج، كلمة انتقدت فيها "الصمت الدولي والإهمال الرسمي اللبناني" في متابعة القضية، مشيرة إلى أن الصحافيين "قتلوا مرتين، مرة بسلاح العدو الإسرائيلي، ومرة أخرى بالصمت الدولي.
وكشفت عن وجود 12 تحقيقا وتقريرا صادرا عن مؤسسات ومنظمات دولية وأممية، خلصت جميعها إلى أن إسرائيل استهدفت الصحافيين في "جريمة حرب موصوفة".

ورحبت مفرج بقرار الحكومة اللبنانية الأخير بتكليف وزارة العدل بدراسة الإجراءات اللازمة لمقاضاة إسرائيل، معلنةً أن الاتحاد سيتوجه قريباً إلى الوزارة لرفع مطالب واضحة, وتشمل هذه المطالب إجراء تحقيقات داخلية جدية وشفافة، وإعلان صلاحية المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة على الأراضي اللبنانية منذ 7 أكتوبر 2023.

وشهد المؤتمر حضوراً لافتاً لممثلين عن منظمات دولية بارزة مثل "هيومن رايتس ووتش"، "منظمة العفو الدولية"، "مراسلون بلا حدود"، و"لجنة حماية الصحافيين".
وفي ختام المؤتمر، عُرضت فيديوهات توثق الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحافيين، وتضمنت كلمات مساندة من هذه المنظمات التي تتابع مسار العدالة.
وأكد المشاركون على أن "الحق لايموت ما دام وراءه مطالب"، مشددين على استمرارهم في رفع الصوت والمطالبة بالعدالة والمحاسبة للزملاء الشهداء، حتى لا يفلت مرتكبو هذه الجرائم من العقاب.
