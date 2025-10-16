عربي
الكرملين: بوتين وترامب يجريان محادثة هاتفية الآن
أمساليوم
بث مباشر
خبير أمني لـ"سبوتنيك": مصر استعادت موقعها كـ"بوابة القرار" في الشرق الأوسط
خبير أمني لـ"سبوتنيك": مصر استعادت موقعها كـ"بوابة القرار" في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
قال الخبير في مقاومة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات، العقيد حاتم صابر، إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يحمل انعكاسات استراتيجية هامة، في مقدمتها تهدئة شاملة... 16.10.2025, سبوتنيك عربي
وأضاف الخبير الأمني في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن "الاتفاق جاء بغطاء عربي كامل، مما يعيد الملف الفلسطيني إلى الحاضنة العربية بدلاً من الانفراد الإسرائيلي أو الغربي، كما أن عودة المبادرات العربية بقيادة مصر تعيد الثقة في قدرة المنطقة على إدارة أزماتها بنفسها، وتفتح الباب أمام ملف إعادة الإعمار".وأوضح أن مصر نجحت إلى حد كبير في إعادة هيكلة موازين القوى في المنطقة، حيث استعادت القاهرة موقعها المركزي كـ"بوابة للقرار" وليس مجرد وسيط، بينما فقدت إسرائيل احتكار المبادرة السياسية بعد أن فرضت مصر إطاراً إقليمياً يجمع كل الأطراف.وتابع صابر، قائلاً: "المعادلة الجديدة مصرية–عربية–أمريكية تقل فيها مساحة النفوذ الأحادي لأي طرف خارجي كإيران أو تركيا، وقد أعادت القاهرة تعريف الأمن الإقليمي ليصبح أمناً جماعياً عربياً يوازن المصالح ويمنع التصعيد".وأشار الخبير الأمني إلى أن قيادة مصر للخطة إلى جانب الجهود العربية تؤكد على قيادتها الإقليمية التي نجحت في توحيد الرؤى، وتكامل الأدوار حيث تولت مصر الجانب الأمني والسياسي فيما ساهمت دول الخليج في الدعم الاقتصادي، مما يمنح الاتفاق شرعية عربية جماعية. وأضاف: "القاهرة تشرف ميدانياً على مسار التهدئة والمعابر وإعادة الإعمار، وهي رسالة واضحة للعالم بأن القرار العربي يمكن أن يكون فاعلاً وموحداً عندما تتصدره مصر".وحول جدية واشنطن في تنفيذ الضمانات، يوضح صابر، أن الولايات المتحدة جادة جزئياً، لكن أولويتها هي الاستقرار لا العدالة، أي منع تجدد القتال أكثر من حل جذري للصراع".واستطرد، قائلاً: "الضغوط الداخلية الأمريكية تدفع واشنطن للظهور بمظهر الراعي للسلام دون صدام مع إسرائيل، والتزاماتها محدودة زمنياً، فهي تركز على تنفيذ وقف النار وتبادل الأسرى بينما تترك القضايا السياسية الكبرى للمرحلة التالية".وتابع: "الضمان الحقيقي على الأرض هو مصري–عربي، فواشنطن قد تضمن دبلوماسياً لكن القاهرة هي من تراقب وتضغط وتصحح المسار. الجدية الأمريكية مرهونة بسلوك إسرائيل، فإذا استمرت الأخيرة في المماطلة أو الخروقات، فسيظهر مدى التزام واشنطن بوضوح".واستضافت مصر، الاثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتشير تقديرات إلى أن الحرب تسببت في مقتل نحو 70 ألف فلسطيني ونحو 170 ألف مصاب.وبناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في شرم الشيخ أطلقت حماس الأسرى الإسرائيليين الأحياء مقابل نحو ألفي أسير فلسطيني تم إطلاق سراحهم، وجرى تبادل جثث القتلى مع إسرائيل لكن لا تزال هناك جثث لم يتم تسلمها حتى الآن بسبب صعوبة الوصول إليها.
خبير أمني لـ"سبوتنيك": مصر استعادت موقعها كـ"بوابة القرار" في الشرق الأوسط

14:58 GMT 16.10.2025
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
حصري
قال الخبير في مقاومة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات، العقيد حاتم صابر، إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يحمل انعكاسات استراتيجية هامة، في مقدمتها تهدئة شاملة للميدان تفتح الباب أمام مسار سياسي جديد، وتحمي الأمن القومي المصري عبر تقليل الضغوط على الحدود الشمالية الشرقية.
وأضاف الخبير الأمني في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن "الاتفاق جاء بغطاء عربي كامل، مما يعيد الملف الفلسطيني إلى الحاضنة العربية بدلاً من الانفراد الإسرائيلي أو الغربي، كما أن عودة المبادرات العربية بقيادة مصر تعيد الثقة في قدرة المنطقة على إدارة أزماتها بنفسها، وتفتح الباب أمام ملف إعادة الإعمار".
وأوضح أن مصر نجحت إلى حد كبير في إعادة هيكلة موازين القوى في المنطقة، حيث استعادت القاهرة موقعها المركزي كـ"بوابة للقرار" وليس مجرد وسيط، بينما فقدت إسرائيل احتكار المبادرة السياسية بعد أن فرضت مصر إطاراً إقليمياً يجمع كل الأطراف.
وتابع صابر، قائلاً: "المعادلة الجديدة مصرية–عربية–أمريكية تقل فيها مساحة النفوذ الأحادي لأي طرف خارجي كإيران أو تركيا، وقد أعادت القاهرة تعريف الأمن الإقليمي ليصبح أمناً جماعياً عربياً يوازن المصالح ويمنع التصعيد".
وأشار الخبير الأمني إلى أن قيادة مصر للخطة إلى جانب الجهود العربية تؤكد على قيادتها الإقليمية التي نجحت في توحيد الرؤى، وتكامل الأدوار حيث تولت مصر الجانب الأمني والسياسي فيما ساهمت دول الخليج في الدعم الاقتصادي، مما يمنح الاتفاق شرعية عربية جماعية. وأضاف: "القاهرة تشرف ميدانياً على مسار التهدئة والمعابر وإعادة الإعمار، وهي رسالة واضحة للعالم بأن القرار العربي يمكن أن يكون فاعلاً وموحداً عندما تتصدره مصر".
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
أمير قطر: سعداء بما أسفرت عنه قمة شرم الشيخ للسلام من نتائج إيجابية
13 أكتوبر, 20:14 GMT
وحول جدية واشنطن في تنفيذ الضمانات، يوضح صابر، أن الولايات المتحدة جادة جزئياً، لكن أولويتها هي الاستقرار لا العدالة، أي منع تجدد القتال أكثر من حل جذري للصراع".
واستطرد، قائلاً: "الضغوط الداخلية الأمريكية تدفع واشنطن للظهور بمظهر الراعي للسلام دون صدام مع إسرائيل، والتزاماتها محدودة زمنياً، فهي تركز على تنفيذ وقف النار وتبادل الأسرى بينما تترك القضايا السياسية الكبرى للمرحلة التالية".
وتابع: "الضمان الحقيقي على الأرض هو مصري–عربي، فواشنطن قد تضمن دبلوماسياً لكن القاهرة هي من تراقب وتضغط وتصحح المسار. الجدية الأمريكية مرهونة بسلوك إسرائيل، فإذا استمرت الأخيرة في المماطلة أو الخروقات، فسيظهر مدى التزام واشنطن بوضوح".
واستضافت مصر، الاثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.
وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتشير تقديرات إلى أن الحرب تسببت في مقتل نحو 70 ألف فلسطيني ونحو 170 ألف مصاب.
وبناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في شرم الشيخ أطلقت حماس الأسرى الإسرائيليين الأحياء مقابل نحو ألفي أسير فلسطيني تم إطلاق سراحهم، وجرى تبادل جثث القتلى مع إسرائيل لكن لا تزال هناك جثث لم يتم تسلمها حتى الآن بسبب صعوبة الوصول إليها.
