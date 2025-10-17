بوتين: "آر تي" وجدت لنفسها مكانا في الفضاء الإعلامي فاق التوقعات

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
09:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:12 GMT
31 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
حصاد الأسبوع
خبير: إفريقيا هي منطقة ذات أولوية في السياسة الخارجية الروسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
09:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:38 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:50 GMT
10 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
16:30 GMT
30 د
أمساليوم
بوتين: "آر تي" وجدت لنفسها مكانا في الفضاء الإعلامي فاق التوقعات
وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التهنئة لشبكة قنوات "آر تي" التلفزيونية الروسية، اليوم الجمعة، بعيدها تأسيسها الـ20، مفصحًا عن أن فكرة إطلاق القناة عندما... 17.10.2025
وقال بوتين في رسالة التهنئة لـ"آر تي": "بصراحة، عندما طُرحت فكرة إنشاء قناة "آر تي"، لم أكن أتوقع أن تصل إلى هذا المستوى من الانتشار والجودة، وأن تواصل تطورها بهذا الشكل اللافت. أهنئكم على هذا الإنجاز".وأضاف: "رغم كل الضغوط التي يتعرض لها صحفيو "آر تي"، ورغم الحظر والعقوبات والقيود الإدارية والمالية، فإنكم ما زلتم تعبّرون عن آرائكم بصراحة واستقلالية، وهذا غالبا لا يتماشى مع ما يعرف بـ"التيار الإعلامي السائد"، لكن في الحقيقة، هذا هو جوهر المسألة".وأصدر الاتحاد الأوروبي، في 25 فبراير/ شباط 2022، حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا من بينها حظر بث وتوزيع كل ما يتعلق بوكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي" باللغة العربية.ويتزايد الاهتمام ببرامج "آر تي" على المستوى الدولي، إذ كانت تقارير إعلامية قد أشارت في الآونة الأخيرة إلى أن برنامج القناة الجديد "ثمن الإمبراطورية"، الذي يقدمه رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الهندي شاشي ثارور، أصبح محور اهتمام وسائل الإعلام في الهند.بوتين يكشف سبب حظر الغرب وسائل الإعلام الروسية
بوتين: "آر تي" وجدت لنفسها مكانا في الفضاء الإعلامي فاق التوقعات

وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التهنئة لشبكة قنوات "آر تي" التلفزيونية الروسية، اليوم الجمعة، بعيدها تأسيسها الـ20، مفصحًا عن أن فكرة إطلاق القناة عندما ولدت، لم يكن يتوقع أنها ستحظى بهذا الزخم، لكنها وجدت لنفسها مكانة خاصة.
وقال بوتين في رسالة التهنئة لـ"آر تي": "بصراحة، عندما طُرحت فكرة إنشاء قناة "آر تي"، لم أكن أتوقع أن تصل إلى هذا المستوى من الانتشار والجودة، وأن تواصل تطورها بهذا الشكل اللافت. أهنئكم على هذا الإنجاز".
وأضاف: "رغم كل الضغوط التي يتعرض لها صحفيو "آر تي"، ورغم الحظر والعقوبات والقيود الإدارية والمالية، فإنكم ما زلتم تعبّرون عن آرائكم بصراحة واستقلالية، وهذا غالبا لا يتماشى مع ما يعرف بـ"التيار الإعلامي السائد"، لكن في الحقيقة، هذا هو جوهر المسألة".
المراسل الحربي إيفان زوييف - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
الأمم المتحدة: مقتل المراسل الحربي زوييف يسلط الضوء على المخاطر التي تواجه الصحفيين
00:36 GMT
وأصدر الاتحاد الأوروبي، في 25 فبراير/ شباط 2022، حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا من بينها حظر بث وتوزيع كل ما يتعلق بوكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي" باللغة العربية.

وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي أن "المجلس باشر إجراءات تعليق تراخيص البث لوسائل إعلام إضافية هما قناة "آر تي" (RT) بالعربية، ووكالة "سبوتنيك" باللغة عربية".

ويتزايد الاهتمام ببرامج "آر تي" على المستوى الدولي، إذ كانت تقارير إعلامية قد أشارت في الآونة الأخيرة إلى أن برنامج القناة الجديد "ثمن الإمبراطورية"، الذي يقدمه رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الهندي شاشي ثارور، أصبح محور اهتمام وسائل الإعلام في الهند.
بوتين يكشف سبب حظر الغرب وسائل الإعلام الروسية
