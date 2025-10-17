https://sarabic.ae/20251017/بوتين-آر-تي-وجدت-لنفسها-مكانا-في-الفضاء-الإعلامي-فاق-التوقعات-1106101555.html
بوتين: "آر تي" وجدت لنفسها مكانا في الفضاء الإعلامي فاق التوقعات
بوتين: "آر تي" وجدت لنفسها مكانا في الفضاء الإعلامي فاق التوقعات
وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التهنئة لشبكة قنوات "آر تي" التلفزيونية الروسية، اليوم الجمعة، بعيدها تأسيسها الـ20، مفصحًا عن أن فكرة إطلاق القناة عندما...
وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التهنئة لشبكة قنوات "آر تي" التلفزيونية الروسية، اليوم الجمعة، بعيدها تأسيسها الـ20، مفصحًا عن أن فكرة إطلاق القناة عندما ولدت، لم يكن يتوقع أنها ستحظى بهذا الزخم، لكنها وجدت لنفسها مكانة خاصة.
وقال بوتين في رسالة التهنئة لـ"آر تي": "بصراحة، عندما طُرحت فكرة إنشاء قناة "آر تي"، لم أكن أتوقع أن تصل إلى هذا المستوى من الانتشار والجودة، وأن تواصل تطورها بهذا الشكل اللافت. أهنئكم على هذا الإنجاز".
وأضاف: "رغم كل الضغوط التي يتعرض لها صحفيو "آر تي"، ورغم الحظر والعقوبات والقيود الإدارية والمالية، فإنكم ما زلتم تعبّرون عن آرائكم بصراحة واستقلالية، وهذا غالبا لا يتماشى مع ما يعرف بـ"التيار الإعلامي السائد"، لكن في الحقيقة، هذا هو جوهر المسألة".
وأصدر الاتحاد الأوروبي، في 25 فبراير/ شباط 2022، حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا من بينها حظر بث وتوزيع كل ما يتعلق بوكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي" باللغة العربية.
وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي أن "المجلس باشر إجراءات تعليق تراخيص البث لوسائل إعلام إضافية هما قناة "آر تي" (RT) بالعربية، ووكالة "سبوتنيك" باللغة عربية".
ويتزايد الاهتمام ببرامج "آر تي" على المستوى الدولي، إذ كانت تقارير إعلامية قد أشارت في الآونة الأخيرة إلى أن برنامج القناة الجديد "ثمن الإمبراطورية"، الذي يقدمه رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الهندي شاشي ثارور، أصبح محور اهتمام وسائل الإعلام في الهند.