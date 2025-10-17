https://sarabic.ae/20251017/طائرة-أردنية-تتعرض-لخلل-فني-أثناء-هبوطها-بمطار-حلب-الدولي-1106124891.html

طائرة أردنية تتعرض لخلل فني أثناء هبوطها بمطار حلب الدولي

تعرضت طائرة مدنية أردنية لخلل فني أثناء هبوطها بمطار حلب الدولي في سوريا، لكنها تمكنت من إخلاء الركاب دون أي خسائر عقب الهبوط مباشرة. 17.10.2025, سبوتنيك عربي

ذكرت ذلك قناة "المملكة" الأردنية، اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن الطائرة كانت متجهة من عمان إلى حلب وعلى متنها 77 مسافرا، وأن الخلل الفني حدث قبيل الهبوط مباشرة.وبحسب القناة، فإن شركة الخطوط الملكية الأردنية أوضحت أن الخلل وقع بأحد محركات الطائرة، مشيرة إلى أن أنها أرسلت فريقا هندسيا متخصصا من الملكية الأردنية إلى مطار حلب لمعاينة الطائرة وإجراء الصيانة اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تمهيدا لإعادتها بأمان.وأعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن استئناف رحلاتها من مطار عمان إلى مطار حلب الدولي، منذ مايو/أيار الماضي، بمعدل 3 رحلات أسبوعيا، وذلك بعد توقف استمر 14 عاما.

