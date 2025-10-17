طائرة أردنية تتعرض لخلل فني أثناء هبوطها بمطار حلب الدولي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
09:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:12 GMT
31 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
حصاد الأسبوع
خبير: إفريقيا هي منطقة ذات أولوية في السياسة الخارجية الروسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
09:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:38 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:50 GMT
10 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
16:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251017/طائرة-أردنية-تتعرض-لخلل-فني-أثناء-هبوطها-بمطار-حلب-الدولي-1106124891.html
طائرة أردنية تتعرض لخلل فني أثناء هبوطها بمطار حلب الدولي
طائرة أردنية تتعرض لخلل فني أثناء هبوطها بمطار حلب الدولي
سبوتنيك عربي
تعرضت طائرة مدنية أردنية لخلل فني أثناء هبوطها بمطار حلب الدولي في سوريا، لكنها تمكنت من إخلاء الركاب دون أي خسائر عقب الهبوط مباشرة. 17.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-17T13:32+0000
2025-10-17T13:32+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار الأردن
أخبار سوريا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102134/95/1021349514_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_7622ff83bfc766e9d3968bf930583439.jpg
ذكرت ذلك قناة "المملكة" الأردنية، اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن الطائرة كانت متجهة من عمان إلى حلب وعلى متنها 77 مسافرا، وأن الخلل الفني حدث قبيل الهبوط مباشرة.وبحسب القناة، فإن شركة الخطوط الملكية الأردنية أوضحت أن الخلل وقع بأحد محركات الطائرة، مشيرة إلى أن أنها أرسلت فريقا هندسيا متخصصا من الملكية الأردنية إلى مطار حلب لمعاينة الطائرة وإجراء الصيانة اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تمهيدا لإعادتها بأمان.وأعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن استئناف رحلاتها من مطار عمان إلى مطار حلب الدولي، منذ مايو/أيار الماضي، بمعدل 3 رحلات أسبوعيا، وذلك بعد توقف استمر 14 عاما.
https://sarabic.ae/20250801/أول-طائرة-للخطوط-التركية-تهبط-في-مطار-حلب-بعد-13-عاما-1103267290.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102134/95/1021349514_90:0:981:668_1920x0_80_0_0_d61e02f4167b3bef8ffc7e7bb43fe87a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم

طائرة أردنية تتعرض لخلل فني أثناء هبوطها بمطار حلب الدولي

13:32 GMT 17.10.2025
© Sputnik . nour molhem مطار حلب الدولي يعود للعمل
مطار حلب الدولي يعود للعمل - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
© Sputnik . nour molhem
تابعنا عبر
تعرضت طائرة مدنية أردنية لخلل فني أثناء هبوطها بمطار حلب الدولي في سوريا، لكنها تمكنت من إخلاء الركاب دون أي خسائر عقب الهبوط مباشرة.
ذكرت ذلك قناة "المملكة" الأردنية، اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن الطائرة كانت متجهة من عمان إلى حلب وعلى متنها 77 مسافرا، وأن الخلل الفني حدث قبيل الهبوط مباشرة.
مطار حلب الدولي يعود للعمل - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
أول طائرة للخطوط التركية تهبط في مطار حلب بعد 13 عاما
1 أغسطس, 10:51 GMT
وبحسب القناة، فإن شركة الخطوط الملكية الأردنية أوضحت أن الخلل وقع بأحد محركات الطائرة، مشيرة إلى أن أنها أرسلت فريقا هندسيا متخصصا من الملكية الأردنية إلى مطار حلب لمعاينة الطائرة وإجراء الصيانة اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تمهيدا لإعادتها بأمان.
وأعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن استئناف رحلاتها من مطار عمان إلى مطار حلب الدولي، منذ مايو/أيار الماضي، بمعدل 3 رحلات أسبوعيا، وذلك بعد توقف استمر 14 عاما.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала