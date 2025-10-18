https://sarabic.ae/20251018/تقارير-اكتشاف-رواسب-ليثيوم-ضخمة-في-منطقة-ألتمارك-بألمانيا-1106162770.html

تقارير: اكتشاف رواسب ليثيوم ضخمة في منطقة ألتمارك بألمانيا

تقارير: اكتشاف رواسب ليثيوم ضخمة في منطقة ألتمارك بألمانيا

أعلنت شركة نبتون إنرجي اكتشافها رواسب ليثيوم ضخمة في منطقة ألتمارك بولاية ساكسونيا أنهالت الألمانية، وفقًا لما ذكرته صحيفة بيلد أمس السبت. 18.10.2025, سبوتنيك عربي

وأفادت الصحيفة، أن شركة نبتون إنرجي اكتشفت رواسب ليثيوم ضخمة في ألتمارك، وفقًا لبياناتها الخاصة، مما قد يُحدث نقلة نوعية في مستقبل صناعة السيارات الألمانية، حيث يُعد الليثيوم جزءًا لا يتجزأ من بطاريات السيارات الكهربائية والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.وأضافت الصحيفة، أن ألتمارك تمتلك احتياطيات من مكافئ كربونات الليثيوم تبلغ 43 مليون طن.ولفتت الصحيفة، إلى أن عملية الاستخراج لن تتم بالطريقة التقليدية، إذ من المقرر ضخ المياه الحرارية من الأعماق إلى السطح، بينما سيتم استخراج الليثيوم عبر نظام ترشيح، ثم ضخ المياه مرة أخرى.تقدر شركة IW Consult القيمة المضافة الإجمالية المحتملة للمشروع في ألمانيا بين عامي 2025 و2042، في حال تنفيذه بالكامل، بنحو 6.4 مليار يورو (7.4 مليار دولار).وأضافت الصحيفة أن المشروع لا يزال في مراحله الأولى، ولكن إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، فمن المتوقع أن يبدأ الإنتاج التجاري في عام 2033.

