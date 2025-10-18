تقارير: اكتشاف رواسب ليثيوم ضخمة في منطقة ألتمارك بألمانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
09:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:38 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:50 GMT
10 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
16:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار بقصف خان يونس، تحركات دولية لتشكيل "قوة استقرار" في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما نشهد ضربة صاروخية مكثفة ضد روسيا سيتم تفعيل جميع آليات الرد لضمان الأمن القومي الروسي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:43 GMT
16 د
On air
09:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
09:31 GMT
30 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد صعود قياسي في الأسعار هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
ترامب يقول إن بوتين يريد إنهاء الصراع في أوكرانيا.. وحماس تحس الوسطاء على الضغط لوقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إعادة إعمار غزة.. رؤية نحو مستقبل مستدام
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251018/تقارير-اكتشاف-رواسب-ليثيوم-ضخمة-في-منطقة-ألتمارك-بألمانيا-1106162770.html
تقارير: اكتشاف رواسب ليثيوم ضخمة في منطقة ألتمارك بألمانيا
تقارير: اكتشاف رواسب ليثيوم ضخمة في منطقة ألتمارك بألمانيا
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة نبتون إنرجي اكتشافها رواسب ليثيوم ضخمة في منطقة ألتمارك بولاية ساكسونيا أنهالت الألمانية، وفقًا لما ذكرته صحيفة بيلد أمس السبت. 18.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-18T22:34+0000
2025-10-18T22:34+0000
العالم
اقتصاد
أخبار ألمانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/1a/1102075588_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_3607eb5c28d0cd8d4e101ec12f0fadeb.jpg
وأفادت الصحيفة، أن شركة نبتون إنرجي اكتشفت رواسب ليثيوم ضخمة في ألتمارك، وفقًا لبياناتها الخاصة، مما قد يُحدث نقلة نوعية في مستقبل صناعة السيارات الألمانية، حيث يُعد الليثيوم جزءًا لا يتجزأ من بطاريات السيارات الكهربائية والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.وأضافت الصحيفة، أن ألتمارك تمتلك احتياطيات من مكافئ كربونات الليثيوم تبلغ 43 مليون طن.ولفتت الصحيفة، إلى أن عملية الاستخراج لن تتم بالطريقة التقليدية، إذ من المقرر ضخ المياه الحرارية من الأعماق إلى السطح، بينما سيتم استخراج الليثيوم عبر نظام ترشيح، ثم ضخ المياه مرة أخرى.تقدر شركة IW Consult القيمة المضافة الإجمالية المحتملة للمشروع في ألمانيا بين عامي 2025 و2042، في حال تنفيذه بالكامل، بنحو 6.4 مليار يورو (7.4 مليار دولار).وأضافت الصحيفة أن المشروع لا يزال في مراحله الأولى، ولكن إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، فمن المتوقع أن يبدأ الإنتاج التجاري في عام 2033.
https://sarabic.ae/20251013/ألمانيا-تدرس-إعادة-النظر-في-قرار-تعليق-بعض-صادراتها-العسكرية-إلى-إسرائيل-1105922347.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/1a/1102075588_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_b6e306925a27441638e03d0c09605b2f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, اقتصاد, أخبار ألمانيا
العالم, اقتصاد, أخبار ألمانيا

تقارير: اكتشاف رواسب ليثيوم ضخمة في منطقة ألتمارك بألمانيا

22:34 GMT 18.10.2025
© Photo / unsplash/H&COبطاريات ليثيوم مدمجة
بطاريات ليثيوم مدمجة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2025
© Photo / unsplash/H&CO
تابعنا عبر
أعلنت شركة نبتون إنرجي اكتشافها رواسب ليثيوم ضخمة في منطقة ألتمارك بولاية ساكسونيا أنهالت الألمانية، وفقًا لما ذكرته صحيفة بيلد أمس السبت.
وأفادت الصحيفة، أن شركة نبتون إنرجي اكتشفت رواسب ليثيوم ضخمة في ألتمارك، وفقًا لبياناتها الخاصة، مما قد يُحدث نقلة نوعية في مستقبل صناعة السيارات الألمانية، حيث يُعد الليثيوم جزءًا لا يتجزأ من بطاريات السيارات الكهربائية والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.
وأضافت الصحيفة، أن ألتمارك تمتلك احتياطيات من مكافئ كربونات الليثيوم تبلغ 43 مليون طن.
ولفتت الصحيفة، إلى أن عملية الاستخراج لن تتم بالطريقة التقليدية، إذ من المقرر ضخ المياه الحرارية من الأعماق إلى السطح، بينما سيتم استخراج الليثيوم عبر نظام ترشيح، ثم ضخ المياه مرة أخرى.
المستشار الألماني فريدريش ميرتز - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
ألمانيا تدرس إعادة النظر في قرار تعليق بعض صادراتها العسكرية إلى إسرائيل
13 أكتوبر, 01:10 GMT
تقدر شركة IW Consult القيمة المضافة الإجمالية المحتملة للمشروع في ألمانيا بين عامي 2025 و2042، في حال تنفيذه بالكامل، بنحو 6.4 مليار يورو (7.4 مليار دولار).
وأضافت الصحيفة أن المشروع لا يزال في مراحله الأولى، ولكن إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، فمن المتوقع أن يبدأ الإنتاج التجاري في عام 2033.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала