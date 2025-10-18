"ديفاز" يعيد إلى بيروت بريق الزمن الذهبي للفن العربي
افتُتح في متحف سرسق في بيروت، أمس الجمعة، معرض "ديفاز: من أم كلثوم إلى داليدا"، احتفاءً بإرث نجمات الفن العربي اللواتي صغن ملامح مرحلة ذهبية في الموسيقى والسينما والمجتمع.
المعرض، الذي يُنظَّم بالتعاون مع معهد العالم العربي في باريس، يأتي بعد محطات ناجحة في باريس وأمستردام وعمّان، ليحط رحاله في العاصمة اللبنانية، حيث تختلط الذاكرة بالصوت والصورة والضوء.
في القاعات المضيئة بالألوان والحنين، تقف الفساتين الأصلية وحدها بلا رأسٍ ولا أطراف، معلّقة في الفراغ، كأنها أطياف تستحضر حضور الأيقونات الغائبات، ومن خلال الأزياء، والصور النادرة، والمقتنيات الشخصية، يسافر الزائر بين العقود، من عشرينيات القرن الماضي حتى سبعينياته، مستعيدا ملامح نجمات لا يمحى أثرهنّ: أم كلثوم، فيروز، وردة الجزائرية، أسمهان، داليدا، هند رستم، وصباح وغيرهنّ ممن شكّلن ذاكرة الفن العربي الحديث.
وقالت مسؤولة المجموعة الفنية في المتحف، مايا نصيف مطر لـ"سبوتنيك": "عملتُ في المتحف على إعداد السينوغرافيا والإنتاج الخاصين بهذا المعرض الذي يحمل عنوان "دِيفا"، أُقيم هذا المعرض للمرة الأولى عام 2020 في معهد العالم العربي في باريس، وها هو اليوم يصل إلى لبنان، البلد الذي تنتمي إليه أو ترتبط به العديد من الشخصيات التي يتناولها المعرض".
وأضافت: "يتناول المعرض سيرة نساءٍ تركن أثراً كبيراً في العالم العربي، ووجّهن من خلال فنّهن وموسيقاهنّ، بل وأحياناً من خلال مواقفهنّ السياسية، رسائلَ قوية ومُلهمة في زمنٍ كانت فيه منطقتنا تمرّ بظروفٍ صعبة".
وأردفت مطر: "يبدأ المعرض من عشرينيات القرن الماضي، مع البدايات الأولى للسينما والموسيقى العربية، ثم ينتقل إلى رموزٍ كبرى مثل أم كلثوم ووردة وأسمهان وفيروز، حيث تُعرض صور نادرة وأغنيات وأعمال فنية تعبّر عن مسيرتهنّ الغنية، ويختتم المعرض بمحطّة تسلّط الضوء على الفنانين الذين نشطوا في القاهرة خلال ستينيات القرن الماضي، وهي مرحلة ازدهار السينما العربية وارتباطها بما سُمّي حينها بـ"هوليوود الشرق".
وبيّنت مطر أن "المعرض يقدّم أيضًا أعمالًا لفنانين معاصرين استلهموا مسيرة هؤلاء الرموز، إنها قبل كل شيء رسالة إلى المرأة، وإلى قوة المرأة العربية التي شكّلت ركيزة أساسية في الفن والثقافة، وهي كذلك رسالة إلى الجيل الجديد، ليدرك قيمة هذا الإرث الفني الراقي، وليواصل الحفاظ عليه وتطويره نحو الأفضل".
وفي زاوية أخرى من المعرض، حيث تتدلّى فساتين فيروز بتوقيع جان بيار ديليفرو وسامية صعب، يتحدث المشرف على تركيب الأزياء، بشارة عطالله لـ"سببوتنيك" عن تجربة بصرية تستحضر الغياب بالحضور: "كانت مهمّتي مرتبطة بالتصميم الفني، ولا سيّما بتجسيد هيئة النجمات من خلال الفساتين التي ارتدينها، خلفي في هذه القاعة فساتين لفيروز، من بينها فستان ارتدته في مهرجانات بعلبك، وهو نفسه الذي ظهر على غلاف ألبوم مسرحية "أيّام فخر الدين".
وأضاف عطالله: "كان العمل يتمحور حول كيفية خلق حضور طيفيّ للفنانات، بحيث لا نرى الرأس أو اليدين أو القدمين، بل نكتفي برؤية الفستان معلّقًا في الهواء، وكأنّه يطفو وحده، هذه الفكرة اعتمدت حين أقيم المعرض للمرة الأولى، وقررنا أنا نعتمدها لأنها تُعبّر عن روح المعرض وجوهره، حيث يظهر الفستان كرمزٍ للأيقونة دون الحاجة إلى الجسد".
وتابع عطالله: "عملنا على التحضير للافتتاح بدقّة كبيرة، وأتمنى أن يزور الناس هذا المعرض، لأنه يضم أعمالاً رائعة لعدد كبير من الفنانين والمصورين ومصمّمي الأزياء والباحثين في الأرشيف، هناك لوحات، وصحف قديمة، وصور، وألبومات، وأغراض شخصية نادرة، من بينها مقتنيات لوردة الجزائرية قدّمها ابنها للمتحف، وأغراض لهند رستم وصلت من ابنتها خصيصاً للعرض".
ولفت إلى أن "المعرض لا يقتصر على عرض الفساتين والصور فحسب، بل يحمل بعدًا تاريخيا يربط بين المسار الفني والسياسي في العالم العربي، في فترات صعود النجمات وتراجعهنّ، وصعود الأنظمة وتغيّرها، ما يجعل منه تجربة ثقافية ثريّة تستحق الزيارة".
بهذا التوازن بين الضوء والظل، الحضور والغياب، يعيد معرض "دِيفَاز" قراءة تاريخ الفن العربي من منظورٍ بصريّ وإنسانيّ، حيث تتحوّل الفساتين إلى ذاكرةٍ حيّة، وتغدو القاعة مسرحًا يلتقي فيه الماضي بالحاضر في تحية خالدة للمرأة العربية وصوتها الذي لم يخفت يومًا.