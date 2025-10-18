https://sarabic.ae/20251018/ديفاز-يعيد-إلى-بيروت-بريق-الزمن-الذهبي-للفن-العربي-1106147955.html

"ديفاز" يعيد إلى بيروت بريق الزمن الذهبي للفن العربي

افتُتح في متحف سرسق في بيروت، أمس الجمعة، معرض "ديفاز: من أم كلثوم إلى داليدا"، احتفاءً بإرث نجمات الفن العربي اللواتي صغن ملامح مرحلة ذهبية في الموسيقى... 18.10.2025, سبوتنيك عربي

المعرض، الذي يُنظَّم بالتعاون مع معهد العالم العربي في باريس، يأتي بعد محطات ناجحة في باريس وأمستردام وعمّان، ليحط رحاله في العاصمة اللبنانية، حيث تختلط الذاكرة بالصوت والصورة والضوء.وقالت مسؤولة المجموعة الفنية في المتحف، مايا نصيف مطر لـ"سبوتنيك": "عملتُ في المتحف على إعداد السينوغرافيا والإنتاج الخاصين بهذا المعرض الذي يحمل عنوان "دِيفا"، أُقيم هذا المعرض للمرة الأولى عام 2020 في معهد العالم العربي في باريس، وها هو اليوم يصل إلى لبنان، البلد الذي تنتمي إليه أو ترتبط به العديد من الشخصيات التي يتناولها المعرض".وأردفت مطر: "يبدأ المعرض من عشرينيات القرن الماضي، مع البدايات الأولى للسينما والموسيقى العربية، ثم ينتقل إلى رموزٍ كبرى مثل أم كلثوم ووردة وأسمهان وفيروز، حيث تُعرض صور نادرة وأغنيات وأعمال فنية تعبّر عن مسيرتهنّ الغنية، ويختتم المعرض بمحطّة تسلّط الضوء على الفنانين الذين نشطوا في القاهرة خلال ستينيات القرن الماضي، وهي مرحلة ازدهار السينما العربية وارتباطها بما سُمّي حينها بـ"هوليوود الشرق".وفي زاوية أخرى من المعرض، حيث تتدلّى فساتين فيروز بتوقيع جان بيار ديليفرو وسامية صعب، يتحدث المشرف على تركيب الأزياء، بشارة عطالله لـ"سببوتنيك" عن تجربة بصرية تستحضر الغياب بالحضور: "كانت مهمّتي مرتبطة بالتصميم الفني، ولا سيّما بتجسيد هيئة النجمات من خلال الفساتين التي ارتدينها، خلفي في هذه القاعة فساتين لفيروز، من بينها فستان ارتدته في مهرجانات بعلبك، وهو نفسه الذي ظهر على غلاف ألبوم مسرحية "أيّام فخر الدين".وتابع عطالله: "عملنا على التحضير للافتتاح بدقّة كبيرة، وأتمنى أن يزور الناس هذا المعرض، لأنه يضم أعمالاً رائعة لعدد كبير من الفنانين والمصورين ومصمّمي الأزياء والباحثين في الأرشيف، هناك لوحات، وصحف قديمة، وصور، وألبومات، وأغراض شخصية نادرة، من بينها مقتنيات لوردة الجزائرية قدّمها ابنها للمتحف، وأغراض لهند رستم وصلت من ابنتها خصيصاً للعرض".بهذا التوازن بين الضوء والظل، الحضور والغياب، يعيد معرض "دِيفَاز" قراءة تاريخ الفن العربي من منظورٍ بصريّ وإنسانيّ، حيث تتحوّل الفساتين إلى ذاكرةٍ حيّة، وتغدو القاعة مسرحًا يلتقي فيه الماضي بالحاضر في تحية خالدة للمرأة العربية وصوتها الذي لم يخفت يومًا.

