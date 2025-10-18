رائد فضاء روسي بصدد تنفيذ قفزة تاريخية من طبقة الستراتوسفير إلى القطب الجنوبي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
09:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:38 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:50 GMT
10 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
16:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار بقصف خان يونس، تحركات دولية لتشكيل "قوة استقرار" في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما نشهد ضربة صاروخية مكثفة ضد روسيا سيتم تفعيل جميع آليات الرد لضمان الأمن القومي الروسي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:43 GMT
16 د
On air
09:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
09:31 GMT
30 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد صعود قياسي في الأسعار هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251018/رائد-فضاء-روسي-بصدد-تنفيذ-قفزة-تاريخية-من-طبقة-الستراتوسفير-إلى-القطب-الجنوبي-1106151010.html
رائد فضاء روسي بصدد تنفيذ قفزة تاريخية من طبقة الستراتوسفير إلى القطب الجنوبي
رائد فضاء روسي بصدد تنفيذ قفزة تاريخية من طبقة الستراتوسفير إلى القطب الجنوبي
سبوتنيك عربي
صرح رائد الفضاء الروسي، ميخائيل كورنيينكو، أنه يخطط لتنفيذ قفزة تاريخية من طبقة الستراتوسفير، إحدى طبقات الغلاف الجوي للأرض، إلى القطب الجنوبي، في تشرين... 18.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-18T11:56+0000
2025-10-18T11:56+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/12/1081142869_0:134:3164:1914_1920x0_80_0_0_34167938248c58c42c2a9bed857ec3c0.jpg
وأفاد القنصل العام لروسيا في مدينة كيب تاون الجنوب أفريقية، روسلان غولوبوفسكي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "اجتمعنا اليوم هنا، في قلعة الرجاء الصالح، للقاء رائدي الفضاء الروسيين، وخاصة ميخائيل كورنيينكو، الذي يخطط لأداء قفزة من الستراتوسفير إلى القطب الجنوبي. بالطبع كل شيء يعتمد على الظروف الجوية، لكني آمل أن يتم ذلك في نوفمبر".وخلال فعاليات اللقاء الذي نظمته القنصلية العامة لروسيا في مدينة كيب تاون الجنوب أفريقية، سرد رائد الفضاء الروسي ميخائيل كورنيينكو والمظلي الروسي ألكسندر لينيك، تفاصيل المهمة، مشيرين إلى أنه سيتم اختبار أحدث معدات الفضاء الجوي الروسية خلال القفزة، مثل أنظمة الأكسجين المتخصصة والمظلات والملابس الحرارية.وأضافا: "استغرقت التحضيرات للمهمة، التي نظمها فرعا جمعية رواد الفضاء الروس والجمعية الجغرافية الروسية في جمهورية باشكورتوستان الروسية، من 3 إلى 4 سنوات"، وأكدا أهمية اتباع نظام غذائي خاص للتكيف مع الضغط المنخفض، مشيرين إلى أنه سيتم الحفاظ على الاتصال اللاسلكي أثناء الهبوط.وأردف: "لا تزال النقطة محددة وربما لن يكون من الممكن الهبوط بالضبط على نقطة القطب الجنوبي الجغرافية"، مضيفاً أن "الهبوط سيحتمل أن يكون بالقرب من إحدى المحطات القطبية الروسية".وأشار كورنيينكو إلى أن "القفزة التي تمت العام الماضي فوق القطب الشمالي، والتي كانت الأولى من نوعها في التاريخ، كانت مجرد مقدمة لاختبار أكثر صعوبة في القارة القطبية الجنوبية"، مؤكداً أنه "على الرغم من أن الهبوط على القطب الجنوبي مباشرة قد يكون صعبًا بسبب التضاريس المعقدة، إلا أن الفريق يسعى للاقتراب قدر الإمكان من الهدف".جدير بالذكر أن كورنيينكو ولينيك قاما في نيسان/أبريل 2024 بأداء قفزة تاريخية فوق القطب الشمالي، حيث هبطا لمدة دقيقتين ونصف بسرعة وصلت إلى 300 كم/ساعة وفي درجة حرارة بلغت -70 درجة مئوية، وتم فتح المظلات على ارتفاع 1500 متر."تحل محل ستارلينك"... روسيا تمتلك قريبا شبكتها الخاصة للاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية
https://sarabic.ae/20250901/قادة-منظمة-شنغهاي-يوقعون-اتفاقا-مع-روسكوسموس--1104386964.html
https://sarabic.ae/20250913/بوتين-وعمدة-موسكو-ورئيس-روسكوسموس-يفتتحون-المركز-الوطني-الفضائي-الجديد-بالعاصمة-الروسية-1104811814.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/12/1081142869_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_3e09b5d2cd1897a6d0c317541c5767a9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

رائد فضاء روسي بصدد تنفيذ قفزة تاريخية من طبقة الستراتوسفير إلى القطب الجنوبي

11:56 GMT 18.10.2025
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصورمركبة الفضاء "سويوز إم إس-24" التي انطلقت من محطة بايكانور الفضائية إلى الفضاء وعلى متنها رائدي الفضاء الروسيين، أوليغ كونونينكو، ونيكولاي تشوب، بالإضافة إلى رائد الفضاء من وكالة "ناسا"، لورال أوهارا
مركبة الفضاء سويوز إم إس-24 التي انطلقت من محطة بايكانور الفضائية إلى الفضاء وعلى متنها رائدي الفضاء الروسيين، أوليغ كونونينكو، ونيكولاي تشوب، بالإضافة إلى رائد الفضاء من وكالة ناسا، لورال أوهارا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2025
© Sputnik . Alexey Filippov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح رائد الفضاء الروسي، ميخائيل كورنيينكو، أنه يخطط لتنفيذ قفزة تاريخية من طبقة الستراتوسفير، إحدى طبقات الغلاف الجوي للأرض، إلى القطب الجنوبي، في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وأفاد القنصل العام لروسيا في مدينة كيب تاون الجنوب أفريقية، روسلان غولوبوفسكي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "اجتمعنا اليوم هنا، في قلعة الرجاء الصالح، للقاء رائدي الفضاء الروسيين، وخاصة ميخائيل كورنيينكو، الذي يخطط لأداء قفزة من الستراتوسفير إلى القطب الجنوبي. بالطبع كل شيء يعتمد على الظروف الجوية، لكني آمل أن يتم ذلك في نوفمبر".
وخلال فعاليات اللقاء الذي نظمته القنصلية العامة لروسيا في مدينة كيب تاون الجنوب أفريقية، سرد رائد الفضاء الروسي ميخائيل كورنيينكو والمظلي الروسي ألكسندر لينيك، تفاصيل المهمة، مشيرين إلى أنه سيتم اختبار أحدث معدات الفضاء الجوي الروسية خلال القفزة، مثل أنظمة الأكسجين المتخصصة والمظلات والملابس الحرارية.
قمة منظمة شنغهاي للتعاون - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
قادة منظمة شنغهاي يوقعون اتفاقا مع "روسكوسموس"
1 سبتمبر, 16:53 GMT
وأكدا أن هذه التقنيات تتحمّل الظروف القاسية من درجات حرارة منخفضة تصل إلى -90 درجة مئوية وضغط جوي يقارب 200 ملم زئبق.
وأضافا: "استغرقت التحضيرات للمهمة، التي نظمها فرعا جمعية رواد الفضاء الروس والجمعية الجغرافية الروسية في جمهورية باشكورتوستان الروسية، من 3 إلى 4 سنوات"، وأكدا أهمية اتباع نظام غذائي خاص للتكيف مع الضغط المنخفض، مشيرين إلى أنه سيتم الحفاظ على الاتصال اللاسلكي أثناء الهبوط.

وكشف رائد الفضاء الروسي ميخائيل كورنيينكو، في تصريحات لـ"سبوتنيك" على هامش اللقاء: "في العام الماضي، قمنا بذلك في القطب الشمالي. هذا العام، نحن نخطط للقيام بذلك في القارة القطبية الجنوبية".

صورة جماعية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع عمال فيقاعدة فوستوشني الفضائية في ورشة تجميع مركبات الإطلاق. في الصف الأول، الثالث من اليسار: أوليغ سكريبوتشكا، المتخصص الرائد في مركز يو إيه غاغارين للبحوث والتدريب، حصل على وسام الاستحقاق للوطن، الدرجة الثالثة، الرابعة من اليسار: رائد فضاء يختبر يو. . مركز غاغارين للتدريب على البحث والاختبار غاغارين سيرغي بروكوبييف، مُنح لقب بطل الاتحاد الروسي واللقب الفخري لرائد فضاء طيار من روسيا الاتحادية، السادس من اليسار: المدرب - رائد الفضاء - ألكسندر سكفورتسوف من غاغارين للأبحاث والاختبار. مركز التدريب الحاصل على وسام الاستحقاق للوطن من الدرجة الثالثة. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2025
بوتين وعمدة موسكو ورئيس "روسكوسموس" يفتتحون المركز الوطني الفضائي الجديد بالعاصمة الروسية
13 سبتمبر, 13:23 GMT
وأردف: "لا تزال النقطة محددة وربما لن يكون من الممكن الهبوط بالضبط على نقطة القطب الجنوبي الجغرافية"، مضيفاً أن "الهبوط سيحتمل أن يكون بالقرب من إحدى المحطات القطبية الروسية".
وأشار كورنيينكو إلى أن "القفزة التي تمت العام الماضي فوق القطب الشمالي، والتي كانت الأولى من نوعها في التاريخ، كانت مجرد مقدمة لاختبار أكثر صعوبة في القارة القطبية الجنوبية"، مؤكداً أنه "على الرغم من أن الهبوط على القطب الجنوبي مباشرة قد يكون صعبًا بسبب التضاريس المعقدة، إلا أن الفريق يسعى للاقتراب قدر الإمكان من الهدف".
جدير بالذكر أن كورنيينكو ولينيك قاما في نيسان/أبريل 2024 بأداء قفزة تاريخية فوق القطب الشمالي، حيث هبطا لمدة دقيقتين ونصف بسرعة وصلت إلى 300 كم/ساعة وفي درجة حرارة بلغت -70 درجة مئوية، وتم فتح المظلات على ارتفاع 1500 متر.
"تحل محل ستارلينك"... روسيا تمتلك قريبا شبكتها الخاصة للاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала