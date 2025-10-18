https://sarabic.ae/20251018/رائد-فضاء-روسي-بصدد-تنفيذ-قفزة-تاريخية-من-طبقة-الستراتوسفير-إلى-القطب-الجنوبي-1106151010.html

رائد فضاء روسي بصدد تنفيذ قفزة تاريخية من طبقة الستراتوسفير إلى القطب الجنوبي

وأفاد القنصل العام لروسيا في مدينة كيب تاون الجنوب أفريقية، روسلان غولوبوفسكي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "اجتمعنا اليوم هنا، في قلعة الرجاء الصالح، للقاء رائدي الفضاء الروسيين، وخاصة ميخائيل كورنيينكو، الذي يخطط لأداء قفزة من الستراتوسفير إلى القطب الجنوبي. بالطبع كل شيء يعتمد على الظروف الجوية، لكني آمل أن يتم ذلك في نوفمبر".وخلال فعاليات اللقاء الذي نظمته القنصلية العامة لروسيا في مدينة كيب تاون الجنوب أفريقية، سرد رائد الفضاء الروسي ميخائيل كورنيينكو والمظلي الروسي ألكسندر لينيك، تفاصيل المهمة، مشيرين إلى أنه سيتم اختبار أحدث معدات الفضاء الجوي الروسية خلال القفزة، مثل أنظمة الأكسجين المتخصصة والمظلات والملابس الحرارية.وأضافا: "استغرقت التحضيرات للمهمة، التي نظمها فرعا جمعية رواد الفضاء الروس والجمعية الجغرافية الروسية في جمهورية باشكورتوستان الروسية، من 3 إلى 4 سنوات"، وأكدا أهمية اتباع نظام غذائي خاص للتكيف مع الضغط المنخفض، مشيرين إلى أنه سيتم الحفاظ على الاتصال اللاسلكي أثناء الهبوط.وأردف: "لا تزال النقطة محددة وربما لن يكون من الممكن الهبوط بالضبط على نقطة القطب الجنوبي الجغرافية"، مضيفاً أن "الهبوط سيحتمل أن يكون بالقرب من إحدى المحطات القطبية الروسية".وأشار كورنيينكو إلى أن "القفزة التي تمت العام الماضي فوق القطب الشمالي، والتي كانت الأولى من نوعها في التاريخ، كانت مجرد مقدمة لاختبار أكثر صعوبة في القارة القطبية الجنوبية"، مؤكداً أنه "على الرغم من أن الهبوط على القطب الجنوبي مباشرة قد يكون صعبًا بسبب التضاريس المعقدة، إلا أن الفريق يسعى للاقتراب قدر الإمكان من الهدف".جدير بالذكر أن كورنيينكو ولينيك قاما في نيسان/أبريل 2024 بأداء قفزة تاريخية فوق القطب الشمالي، حيث هبطا لمدة دقيقتين ونصف بسرعة وصلت إلى 300 كم/ساعة وفي درجة حرارة بلغت -70 درجة مئوية، وتم فتح المظلات على ارتفاع 1500 متر."تحل محل ستارلينك"... روسيا تمتلك قريبا شبكتها الخاصة للاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية

