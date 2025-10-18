https://sarabic.ae/20251018/مظاهرة-حاشدة-في-يريفان-دعما-لرجل-الأعمال-كارابتيان-المحتجز-في-أرمينيا-فيديو-1106157940.html

مظاهرة حاشدة في يريفان دعما لرجل الأعمال كارابتيان المحتجز في أرمينيا... فيديو

مظاهرة حاشدة في يريفان دعما لرجل الأعمال كارابتيان المحتجز في أرمينيا... فيديو

سبوتنيك عربي

انطلقت في يريفان، اليوم السبت، مظاهرة حاشدة شارك فيها الآلاف دعما لرجل الأعمال سامفيل كارابيتيان، المعتقل في أرمينيا، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك". 18.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-18T15:28+0000

2025-10-18T15:28+0000

2025-10-18T15:28+0000

أرمينيا

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/12/1106157279_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_cdc30c9e4e5fcc53955bf4d65c56e946.jpg

وقال ألكسان ألكسانيان، ممثل حركة "على طريقتنا" التي يقودها كارابتيان، في كلمته الافتتاحية: "لقد تجمع هنا أناس لم يستسلموا للوضع الراهن. نطالب بالإفراج عن السجناء السياسيين، وعن قادتنا، وعن سامفيل كارابتيان".وفي 19 يونيو/حزيران، اعتقلت محكمة في يريفان رجل الأعمال الأرميني ورئيس مجموعة شركات "تاشير"، سامفيل كارابيتيان، لمدة شهرين، بتهمة "الدعوة العلنية للاستيلاء على السلطة". رغم أن جميع الأدلة تشير إلى أن السبب الحقيقي للاعتقال هو دعمه للكنيسة الرسولية الأرمينية.وأشارت الخدمة الصحفية لمكتب سامفيل كارابيتيان، إلى أن محاولات تقديم موقف مدني على أنه تهديد للنظام تهدف إلى الترهيب وقمع المعارضة.وفي 11 أغسطس/آب، وجدت محكمة الاستئناف الجنائية الأرمينية أن الاحتجاز غير قانوني. وأكدت محامية كارابيتيان، أن قرار المحكمة أكد عدم قانونية احتجاز موكلتها وعدم أساسه.وفي 11 أغسطس/آب، بدأ سامفيل كارابيتيان وعائلته، رسميا إجراءات التحكيم الدولي ضد جمهورية أرمينيا لتحميلها المسؤولية في قضية مصادرة شركة الشبكات الكهربائية في أرمينيا.ويعتبر كارابيتيان شخصية اقتصادية مهمة استثمر مئات الملايين من الدولارات في أرمينيا لدعم اقتصاد البلاد، وهو مؤسس مؤسسة "تاشير" الخيرية، التي تعمل منذ 15 عامًا، التي من أهدافها الحفاظ على التراث الروحي، وتطوير الطب ورياضة الأطفال، وتنفيذ برامج في مجالي الثقافة والتعليم.

https://sarabic.ae/20250908/محكمة-الاستئناف-الأرمنية-تترك-رجل-الأعمال-كارابيتيان-قيد-الاعتقال---1104630742.html

https://sarabic.ae/20250828/باشينيان-موقفي-هو-موقف-الحكومة-الأرمينية-ولا-مكان-لآراء-مغايرة-1104234995.html

أرمينيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أرمينيا, العالم, أخبار العالم الآن