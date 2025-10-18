https://sarabic.ae/20251018/مظاهرة-حاشدة-في-يريفان-دعما-لرجل-الأعمال-كارابتيان-المحتجز-في-أرمينيا-فيديو-1106157940.html
مظاهرة حاشدة في يريفان دعما لرجل الأعمال كارابتيان المحتجز في أرمينيا... فيديو
انطلقت في يريفان، اليوم السبت، مظاهرة حاشدة شارك فيها الآلاف دعما لرجل الأعمال سامفيل كارابيتيان، المعتقل في أرمينيا، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك". 18.10.2025
2025-10-18T15:28+0000
2025-10-18T15:28+0000
2025-10-18T15:28+0000
وقال ألكسان ألكسانيان، ممثل حركة "على طريقتنا" التي يقودها كارابتيان، في كلمته الافتتاحية: "لقد تجمع هنا أناس لم يستسلموا للوضع الراهن. نطالب بالإفراج عن السجناء السياسيين، وعن قادتنا، وعن سامفيل كارابتيان".وفي 19 يونيو/حزيران، اعتقلت محكمة في يريفان رجل الأعمال الأرميني ورئيس مجموعة شركات "تاشير"، سامفيل كارابيتيان، لمدة شهرين، بتهمة "الدعوة العلنية للاستيلاء على السلطة". رغم أن جميع الأدلة تشير إلى أن السبب الحقيقي للاعتقال هو دعمه للكنيسة الرسولية الأرمينية.وأشارت الخدمة الصحفية لمكتب سامفيل كارابيتيان، إلى أن محاولات تقديم موقف مدني على أنه تهديد للنظام تهدف إلى الترهيب وقمع المعارضة.وفي 11 أغسطس/آب، وجدت محكمة الاستئناف الجنائية الأرمينية أن الاحتجاز غير قانوني. وأكدت محامية كارابيتيان، أن قرار المحكمة أكد عدم قانونية احتجاز موكلتها وعدم أساسه.وفي 11 أغسطس/آب، بدأ سامفيل كارابيتيان وعائلته، رسميا إجراءات التحكيم الدولي ضد جمهورية أرمينيا لتحميلها المسؤولية في قضية مصادرة شركة الشبكات الكهربائية في أرمينيا.ويعتبر كارابيتيان شخصية اقتصادية مهمة استثمر مئات الملايين من الدولارات في أرمينيا لدعم اقتصاد البلاد، وهو مؤسس مؤسسة "تاشير" الخيرية، التي تعمل منذ 15 عامًا، التي من أهدافها الحفاظ على التراث الروحي، وتطوير الطب ورياضة الأطفال، وتنفيذ برامج في مجالي الثقافة والتعليم.
انطلقت في يريفان، اليوم السبت، مظاهرة حاشدة شارك فيها الآلاف دعما لرجل الأعمال سامفيل كارابيتيان، المعتقل في أرمينيا، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".
وقال ألكسان ألكسانيان، ممثل حركة "على طريقتنا" التي يقودها كارابتيان، في كلمته الافتتاحية: "لقد تجمع هنا أناس لم يستسلموا للوضع الراهن. نطالب بالإفراج عن السجناء السياسيين، وعن قادتنا، وعن سامفيل كارابتيان".
وأضاف، أن "أرمينيا لا مستقبل لها مع الحكومة الحالية، والشعب يرفضها"، مشيرا في معرض حديثه عن هجوم الحكومة على الكنيسة إلى ضرورة الاستعداد للدفاع عنها في أي لحظة.
وفي 19 يونيو/حزيران، اعتقلت محكمة في يريفان
رجل الأعمال الأرميني ورئيس مجموعة شركات "تاشير"، سامفيل كارابيتيان، لمدة شهرين، بتهمة "الدعوة العلنية للاستيلاء على السلطة". رغم أن جميع الأدلة تشير إلى أن السبب الحقيقي للاعتقال
هو دعمه للكنيسة الرسولية الأرمينية.
اتهم رئيس مجموعة شركات "تاشير" بالدعوة إلى الاستيلاء على السلطة، وبدأت تحقيقات في أعماله، وهدد بتأميم شركته "شبكات الكهرباء في أرمينيا".
وأشارت الخدمة الصحفية لمكتب سامفيل كارابيتيان، إلى أن محاولات تقديم موقف مدني على أنه تهديد للنظام تهدف إلى الترهيب وقمع المعارضة.وفي 11 أغسطس/آب، وجدت محكمة الاستئناف الجنائية الأرمينية أن الاحتجاز غير قانوني. وأكدت محامية كارابيتيان، أن قرار المحكمة أكد عدم قانونية احتجاز موكلتها وعدم أساسه.
وفي 11 أغسطس/آب، بدأ سامفيل كارابيتيان وعائلته، رسميا إجراءات التحكيم الدولي ضد جمهورية أرمينيا لتحميلها المسؤولية في قضية مصادرة شركة الشبكات الكهربائية في أرمينيا.
ويعتبر كارابيتيان شخصية اقتصادية مهمة
استثمر مئات الملايين من الدولارات في أرمينيا لدعم اقتصاد البلاد، وهو مؤسس مؤسسة "تاشير" الخيرية، التي تعمل منذ 15 عامًا، التي من أهدافها الحفاظ على التراث الروحي، وتطوير الطب ورياضة الأطفال، وتنفيذ برامج في مجالي الثقافة والتعليم.