https://sarabic.ae/20251020/الخارجية-الإيرانية-15-وثيقة-لوكالة-الطاقة-الذرية-تؤكد-تنفيذ-طهران-لالتزاماتها-1106195644.html

الخارجية الإيرانية: 15 وثيقة لوكالة الطاقة الذرية تؤكد تنفيذ طهران لالتزاماتها

الخارجية الإيرانية: 15 وثيقة لوكالة الطاقة الذرية تؤكد تنفيذ طهران لالتزاماتها

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن "إيران منعت تفعيل آلية عودة العقوبات، مشيرةً إلى أن الصين وروسيا عارضتا خطوة الدول الأوروبية الثلاث. 20.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-20T08:28+0000

2025-10-20T08:28+0000

2025-10-20T08:28+0000

إيران

أخبار إيران

الاتفاق النووي الإيراني

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الصين

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099433803_0:7:856:488_1920x0_80_0_0_2ab2ff5e8009af879706277203bfe184.jpg

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، اإسماعيل بقائي، إن بلاده "تعتبر قرار مجلس الأمن رقم 2231 منتهيا وعلى الأمم المتحدة التصرف وفقا لذلك"، موضحا أن "القرار 2231 يؤكد حق إيران في تخصيب اليورانيوم".وأضاف بقائي أن "15 وثيقة لوكالة الطاقة الذرية تؤكد تنفيذ طهران لالتزاماتها"، مشددا على ضرورة أن إظهار الترويكا الأوروبية إرادة حقيقية في مفاوضات الملف النووي.وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية رسميًا، السبت الماضي، انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن رقم 2231 الصادر في تموز/ يوليو 2015، والذي كان يفرض قيودًا على برنامجها النووي.وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإيرانية: "يجب إزالة الملف النووي الإيراني من جدول أعمال مجلس الأمن ومعاملته كما يعامل أي برنامج نووي لدولة غير حائزة على السلاح النووي وعضو في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية".وأضاف البيان أن "الغاية الأساسية من إدراج الملف النووي كانت التأكد من سلمية البرنامج النووي ومنع تحويله لأغراض عسكرية، وهذه الغاية تحققت بالكامل"، مشيرًا إلى أن إيران التزمت "بالتعهدات الإضافية ضمن الاتفاق النووي بينما بقيت تحت العقوبات الجائرة"، وأن "الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، ألمانيا، فرنسا) والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هي التي نقضت التزاماتها".وأوضح البيان أن "التحركات غير القانونية للترويكا الأوروبية لإعادة فرض قرارات مجلس الأمن السابقة جاءت بدافع الانصياع للولايات المتحدة التي انسحبت أحاديًا من الاتفاق عام 2018"، مؤكدًا أن تلك المحاولات "لا تؤثر على الترتيبات القانونية للقرار 2231، ولا على موعد انتهاء صلاحيته".ولفت البيان إلى أن "ست دول أعضاء في مجلس الأمن، بما فيها عضوان دائمان، رفضت التحركات غير القانونية، وأرسلت إيران مع الصين وروسيا رسائل مشتركة إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتأكيد هذا الموقف".وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أكد في تغريدة، أن قرار مجلس الأمن رقم 2231 يجب اعتباره منتهيًا اعتبارًا من 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بما يعني رفع كل القيود على البرنامج النووي الإيراني.وصدر قرار مجلس الأمن رقم 2231، في 20 يوليو/ تموز 2015، ضمن اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) لضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني ومنع انحرافه لأغراض عسكرية، وحدد فترة زمنية مدتها عشر سنوات لتنفيذ القيود والآليات ذات الصلة.وحاولت الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، تفعيل آلية حل النزاعات (الزناد) بهدف إعادة فرض قرارات مجلس الأمن السابقة على إيران، بدعوى عدم التزام إيران ببعض الالتزامات، وهو ما رفضته إيران تمامًا واعتبرته خطوة غير قانونية ولا تأثير لها على انتهاء القرار 2231.

https://sarabic.ae/20251019/نتنياهو-الحرب-مع-إيران-لم-تنته-بعد-1106171331.html

https://sarabic.ae/20251019/عراقجي-آلية-الزناد-لم-تفعل-وفقا-لرؤية-إيران-وروسيا-والصين-1106169196.html

https://sarabic.ae/20251019/غروسي-يدعو-إلى-استئناف-الحوار-الدبلوماسي-مع-إيران-1106190602.html

إيران

أخبار إيران

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, أخبار العالم الآن, العالم