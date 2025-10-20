عربي
الخارجية الإيرانية: 15 وثيقة لوكالة الطاقة الذرية تؤكد تنفيذ طهران لالتزاماتها

08:28 GMT 20.10.2025
© x.comالمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
© x.com
تابعنا عبر
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن "إيران منعت تفعيل آلية عودة العقوبات، مشيرةً إلى أن الصين وروسيا عارضتا خطوة الدول الأوروبية الثلاث.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، اإسماعيل بقائي، إن بلاده "تعتبر قرار مجلس الأمن رقم 2231 منتهيا وعلى الأمم المتحدة التصرف وفقا لذلك"، موضحا أن "القرار 2231 يؤكد حق إيران في تخصيب اليورانيوم".
وأضاف بقائي أن "15 وثيقة لوكالة الطاقة الذرية تؤكد تنفيذ طهران لالتزاماتها"، مشددا على ضرورة أن إظهار الترويكا الأوروبية إرادة حقيقية في مفاوضات الملف النووي.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2025
نتنياهو: الحرب مع إيران لم تنته بعد
أمس, 09:38 GMT
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية رسميًا، السبت الماضي، انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن رقم 2231 الصادر في تموز/ يوليو 2015، والذي كان يفرض قيودًا على برنامجها النووي.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإيرانية: "يجب إزالة الملف النووي الإيراني من جدول أعمال مجلس الأمن ومعاملته كما يعامل أي برنامج نووي لدولة غير حائزة على السلاح النووي وعضو في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية".
وأضاف البيان أن "الغاية الأساسية من إدراج الملف النووي كانت التأكد من سلمية البرنامج النووي ومنع تحويله لأغراض عسكرية، وهذه الغاية تحققت بالكامل"، مشيرًا إلى أن إيران التزمت "بالتعهدات الإضافية ضمن الاتفاق النووي بينما بقيت تحت العقوبات الجائرة"، وأن "الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، ألمانيا، فرنسا) والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هي التي نقضت التزاماتها".
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2025
عراقجي: "آلية الزناد" لم تفعل وفقا لرؤية إيران وروسيا والصين
أمس, 08:33 GMT
وأوضح البيان أن "التحركات غير القانونية للترويكا الأوروبية لإعادة فرض قرارات مجلس الأمن السابقة جاءت بدافع الانصياع للولايات المتحدة التي انسحبت أحاديًا من الاتفاق عام 2018"، مؤكدًا أن تلك المحاولات "لا تؤثر على الترتيبات القانونية للقرار 2231، ولا على موعد انتهاء صلاحيته".
ولفت البيان إلى أن "ست دول أعضاء في مجلس الأمن، بما فيها عضوان دائمان، رفضت التحركات غير القانونية، وأرسلت إيران مع الصين وروسيا رسائل مشتركة إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتأكيد هذا الموقف".
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أكد في تغريدة، أن قرار مجلس الأمن رقم 2231 يجب اعتباره منتهيًا اعتبارًا من 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بما يعني رفع كل القيود على البرنامج النووي الإيراني.
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يزور محطة كورسك للطاقة النووية في مقاطعة كرورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2025
غروسي يدعو إلى استئناف الحوار الدبلوماسي مع إيران
أمس, 21:21 GMT
وصدر قرار مجلس الأمن رقم 2231، في 20 يوليو/ تموز 2015، ضمن اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) لضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني ومنع انحرافه لأغراض عسكرية، وحدد فترة زمنية مدتها عشر سنوات لتنفيذ القيود والآليات ذات الصلة.
وحاولت الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، تفعيل آلية حل النزاعات (الزناد) بهدف إعادة فرض قرارات مجلس الأمن السابقة على إيران، بدعوى عدم التزام إيران ببعض الالتزامات، وهو ما رفضته إيران تمامًا واعتبرته خطوة غير قانونية ولا تأثير لها على انتهاء القرار 2231.
