أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن الجيش الروسي حرر بلدة لينينو في جمهورية دونتيسك الشعبية. 20.10.2025, سبوتنيك عربي
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة الأعمال الهجومية النشطة، قامت وحدات من مجموعة قوات "المركز" بتحرير بلدة لينينو في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبحسب البيان: "حسنت وحدات مجموعة قوات "الجنوب" الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية، ما يصل إلى 220 عسكريا، ومركبات قتالية مدرعة ومدافع ميدانية، وتدمير محطتين للحرب الإلكترونية ومستودع للذخيرة".وأضافت زارة الدفاع الروسية، في بيانها: "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 200عسكريا،ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، بالإضافة إلى 3 مستودعات للذخيرة".وأشار إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 3 قنابل جوية موجهة و129 مسيرة أوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية."سو-34" تستهدف معقلا محصنا للقوات المسلحة الأوكرانية بضربة دقيقة- الدفاع الروسية
القوات الروسية تحرر بلدة لينينو في جمهورية دونتيسك الشعبية- الدفاع الروسية
09:36 GMT 20.10.2025 (تم التحديث: 09:53 GMT 20.10.2025)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن الجيش الروسي حرر بلدة لينينو في جمهورية دونتيسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة الأعمال الهجومية النشطة، قامت وحدات من مجموعة قوات "المركز" بتحرير بلدة لينينو في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأشار البيان إلى أن "الطائرات التشغيلية والتكتيكية والمركبات الجوية دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، استهدفت وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، مراكز ومنشآت البنية التحتية للطاقة التي تضمن تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومنشأت النقل المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية، ومواقع تخزين إطلاق الطائرات دون طيار البعيدة المدى، وكذلك المواقع المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة".
وبحسب البيان: "حسنت وحدات مجموعة قوات "الجنوب" الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية، ما يصل إلى 220 عسكريا، ومركبات قتالية مدرعة ومدافع ميدانية، وتدمير محطتين للحرب الإلكترونية ومستودع للذخيرة".
وأضافت زارة الدفاع الروسية، في بيانها: "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 200عسكريا،ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، بالإضافة إلى 3 مستودعات للذخيرة".
وتابع البيان: "حسنت وحدات مجموعة قوات "الغرب" الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة مقاطعة خاركوف، وجمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية، ما يصل إلى 230 جنديا ودبابة ومركبات قتالية مدرعة ومدافع ميدانية، تم تدمير ومحطة رادار مضادة للبطاريات أمريكية الصنع، 7 محطات حرب إلكترونية، و3 مستودعات للذخيرة".
وأشار إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 3 قنابل جوية موجهة و129 مسيرة أوكرانية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.