https://sarabic.ae/20251020/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-لينينو-في-جمهورية-دونتيسك-الشعبية--الدفاع-الروسية-1106197345.html

القوات الروسية تحرر بلدة لينينو في جمهورية دونتيسك الشعبية- الدفاع الروسية

القوات الروسية تحرر بلدة لينينو في جمهورية دونتيسك الشعبية- الدفاع الروسية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن الجيش الروسي حرر بلدة لينينو في جمهورية دونتيسك الشعبية. 20.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-20T09:36+0000

2025-10-20T09:36+0000

2025-10-20T09:53+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/07/1067403272_0:27:2501:1433_1920x0_80_0_0_e23c738aea91fc78fc8326c76ce76da9.jpg

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة الأعمال الهجومية النشطة، قامت وحدات من مجموعة قوات "المركز" بتحرير بلدة لينينو في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبحسب البيان: "حسنت وحدات مجموعة قوات "الجنوب" الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية، ما يصل إلى 220 عسكريا، ومركبات قتالية مدرعة ومدافع ميدانية، وتدمير محطتين للحرب الإلكترونية ومستودع للذخيرة".وأضافت زارة الدفاع الروسية، في بيانها: "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 200عسكريا،ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، بالإضافة إلى 3 مستودعات للذخيرة".وأشار إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 3 قنابل جوية موجهة و129 مسيرة أوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية."سو-34" تستهدف معقلا محصنا للقوات المسلحة الأوكرانية بضربة دقيقة- الدفاع الروسية

https://sarabic.ae/20251020/هاتف-جندي-أوكراني-ساعد-القوات-الروسية-في-تدمير7-معاقل-أوكرانية--الدفاع-الروسية-1106193788.html

https://sarabic.ae/20251008/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-نوفوغريغوروفكا-في-مقاطعة-زابوريجه--الدفاع-الروسية-1105750251.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا