هاتف جندي أوكراني ساعد القوات الروسية في تدمير7 معاقل أوكرانية- الدفاع الروسية
هاتف جندي أوكراني ساعد القوات الروسية في تدمير7 معاقل أوكرانية- الدفاع الروسية
أكد جندي من مجموعة قوات "الجنوب"، يحمل رمز النداء "مغنوفيني"، أن القوات الروسية قامت بتدمير ما يصل إلى سبعة معاقل أوكرانية بعد تلقي إحداثيات من هاتف حندي أوكراني قُتل.
هاتف جندي أوكراني ساعد القوات الروسية في تدمير7 معاقل أوكرانية- الدفاع الروسية
أكد جندي من مجموعة قوات "الجنوب"، يحمل رمز النداء "مغنوفيني"، أن القوات الروسية قامت بتدمير ما يصل إلى سبعة معاقل أوكرانية بعد تلقي إحداثيات من هاتف حندي أوكراني قُتل.
وقال الجندي لوكالة "سبوتنيك": "وجدتُ هاتفًا بحوزته (الجندي المقتول) عليه علامات تشير إلى مواقع تحصيناتهم. نقلتُ المعلومات إلى قائدي عبر الراديو، فلاحظوا ذلك وأكدوا وجود العدو في تلك المواقع".
ووفقا له، فإن البيانات التي تم الحصول عليها سمحت لقوات المدفعية الروسية بالقضاء على ما يقرب من ستة إلى سبعة مواقع محصنة للعدو.
في السابق، حصل جندي يحمل علامة نداء "مغنوفيني" على لقب بطل روسيا لبطولته وتفانيه خلال العملية العسكرية الخاصة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.