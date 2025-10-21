https://sarabic.ae/20251021/نائب-لبناني-موضوع-المفاوضات-مع-إسرائيل-لم-يعد-مطروحا-1106235006.html

نائب لبناني: موضوع المفاوضات مع إسرائيل لم يعد مطروحا

نائب لبناني: موضوع المفاوضات مع إسرائيل لم يعد مطروحا

علّق النائب في البرلمان اللبناني رائد برو، على آخر ما تم التوصل إليه بشأن المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، مشيرًا إلى "تصريح رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي...

وقال برو في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "تقديم لبنان لرأيه في هذا الأمر غير نافع وغير مجدي، حتى استشراف رؤية لبنان في السياسة والتفاوض فيه الكثير من الخطأ بالتكتيك والمضمون"، معتبرًا أن "إسرائيل تحاول بعد كل مرحلة، القفز إلى المرحلة التي سبقتها، فهي قفزت من اتفاق 1701 ، وعن الآلية الجديدة، وعن لجنة "الميكانيزم" التي أضاف المبعوث الأمركي توماس باراك نقاطًا جديدة فيها".ولفت برو إلى أن "المقصود بالتفاوض المباشر أو غير المباشر، هو القفز مباشرة من المواضيع الأمنية العسكرية إلى السياسية القادمة، وهذا الموضوع ليس في وارد لبنان، لأنه حتى الآن يوجد أسرى لدى إسرائيل، وأراضيه محتلة".وشدد برو على أن "إسرائيل وبمجرد وجود طائراتها فوق مدينة بيروت باستمرار، ألغت اتفاق 1701 "، مؤكدًا أن "توماس باراك يستطيع قول ما يريد وعلى لبنان أن يعمل لمصلحته".وحول محاولات عزل "حزب الله" سياسيا منذ عشرات السنين، قال برو: "في المعركة الانتخابية تسعى الولايات المتحدة لعزل "حزب الله"، لكن الناس ستثبت العكس".

