https://sarabic.ae/20251021/نائب-لبناني-موضوع-المفاوضات-مع-إسرائيل-لم-يعد-مطروحا-1106235006.html
نائب لبناني: موضوع المفاوضات مع إسرائيل لم يعد مطروحا
نائب لبناني: موضوع المفاوضات مع إسرائيل لم يعد مطروحا
سبوتنيك عربي
علّق النائب في البرلمان اللبناني رائد برو، على آخر ما تم التوصل إليه بشأن المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، مشيرًا إلى "تصريح رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي... 21.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-21T08:30+0000
2025-10-21T08:30+0000
2025-10-21T08:30+0000
لبنان
إسرائيل
أخبار حزب الله
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/08/1105753402_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_272fa05a581366dda886494fbc11029d.jpg
وقال برو في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "تقديم لبنان لرأيه في هذا الأمر غير نافع وغير مجدي، حتى استشراف رؤية لبنان في السياسة والتفاوض فيه الكثير من الخطأ بالتكتيك والمضمون"، معتبرًا أن "إسرائيل تحاول بعد كل مرحلة، القفز إلى المرحلة التي سبقتها، فهي قفزت من اتفاق 1701 ، وعن الآلية الجديدة، وعن لجنة "الميكانيزم" التي أضاف المبعوث الأمركي توماس باراك نقاطًا جديدة فيها".ولفت برو إلى أن "المقصود بالتفاوض المباشر أو غير المباشر، هو القفز مباشرة من المواضيع الأمنية العسكرية إلى السياسية القادمة، وهذا الموضوع ليس في وارد لبنان، لأنه حتى الآن يوجد أسرى لدى إسرائيل، وأراضيه محتلة".وشدد برو على أن "إسرائيل وبمجرد وجود طائراتها فوق مدينة بيروت باستمرار، ألغت اتفاق 1701 "، مؤكدًا أن "توماس باراك يستطيع قول ما يريد وعلى لبنان أن يعمل لمصلحته".وحول محاولات عزل "حزب الله" سياسيا منذ عشرات السنين، قال برو: "في المعركة الانتخابية تسعى الولايات المتحدة لعزل "حزب الله"، لكن الناس ستثبت العكس".
https://sarabic.ae/20251020/رئيس-وزراء-لبنان-المفاوضات-غير-المباشرة-في-الناقورة-وصلت-إلى-طريق-مسدود-1106201011.html
https://sarabic.ae/20251020/واشنطن-تحذر-إسرائيل-قد-تتحرك-عسكريا-من-جانب-واحد-إذا-لم-يتحرك-لبنان-وينزع-سلاح-حزب-الله-1106196606.html
لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/08/1105753402_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_47322ccd673466fe50c5511a48edfe9f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله, تقارير سبوتنيك, حصري
لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله, تقارير سبوتنيك, حصري
نائب لبناني: موضوع المفاوضات مع إسرائيل لم يعد مطروحا
حصري
علّق النائب في البرلمان اللبناني رائد برو، على آخر ما تم التوصل إليه بشأن المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، مشيرًا إلى "تصريح رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أعلن فيه رفض إسرائيل أي آلية او صيغة للتفاوض، وبالتالي موضوع المفاوضات لم يعد مطروحًا على طاولة البحث".
وقال برو في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "تقديم لبنان لرأيه في هذا الأمر غير نافع وغير مجدي، حتى استشراف رؤية لبنان في السياسة والتفاوض فيه الكثير من الخطأ بالتكتيك والمضمون"، معتبرًا أن "إسرائيل تحاول بعد كل مرحلة، القفز إلى المرحلة التي سبقتها، فهي قفزت من اتفاق 1701
، وعن الآلية الجديدة، وعن لجنة "الميكانيزم" التي أضاف المبعوث الأمركي توماس باراك نقاطًا جديدة فيها".
وأضاف برو: "لجنة "الميكانيزم" واضحة وصريحة، وورقة باراك التي وافقت عليها الحكومة واضحة أيضًا، رغم اعتراض "حزب الله" عليها، لكنها تتضمن موضوع الأسرى وخروج إسرائيل من الأراضي اللبنانية، إضافة إلى لملمة آثار الحرب وتداعياتها، لهذا لا يوجد أي شيء جديد للتفاوض حوله، إلا إذا كان هناك إمكانية للبحث حول كيفية التطبيق ما له علاقة بالتوقيت والزمان وآليات العمل الدقيقة".
ولفت برو إلى أن "المقصود بالتفاوض المباشر أو غير المباشر، هو القفز مباشرة من المواضيع الأمنية العسكرية إلى السياسية القادمة، وهذا الموضوع ليس في وارد لبنان، لأنه حتى الآن يوجد أسرى لدى إسرائيل
، وأراضيه محتلة".
وشدد برو على أن "إسرائيل وبمجرد وجود طائراتها فوق مدينة بيروت باستمرار، ألغت اتفاق 1701 "، مؤكدًا أن "توماس باراك يستطيع قول ما يريد وعلى لبنان أن يعمل لمصلحته".
ودعا إلى "توحيد الخطاب والسردية اللبنانية من نواب ووزراء وأجهزة أمنية، والقول إن لبنان طبّق ما عليه في ما يتعلق بالقرار 1701، ورفع هذه الراية أمام المجتمع الدولي لخوض مواجهة دبلوماسية، لأن لبنان الرسمي غير حاضر لأي مواجهة غير دبلوماسية".
وحول محاولات عزل "حزب الله" سياسيا
منذ عشرات السنين، قال برو: "في المعركة الانتخابية تسعى الولايات المتحدة لعزل "حزب الله"، لكن الناس ستثبت العكس".