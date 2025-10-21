نائب لبناني: موضوع المفاوضات مع إسرائيل لم يعد مطروحا

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:28 GMT
13 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: المغرب يرفع راية العرب وإفريقيا.. تتويج تاريخي بلقب كأس العالم للشباب
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف سيكون الوضع الجديد للبرنامج النووي الإيراني بعد انتهاء فترة القرار 2231؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كلاسيكو منتظر بين ريال مدريد وبرشلونة... ومانشستر يونايتد يعمّق جراح ليفربول في الدوري
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
12:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
12:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
نائب لبناني: موضوع المفاوضات مع إسرائيل لم يعد مطروحا
وقال برو في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "تقديم لبنان لرأيه في هذا الأمر غير نافع وغير مجدي، حتى استشراف رؤية لبنان في السياسة والتفاوض فيه الكثير من الخطأ بالتكتيك والمضمون"، معتبرًا أن "إسرائيل تحاول بعد كل مرحلة، القفز إلى المرحلة التي سبقتها، فهي قفزت من اتفاق 1701 ، وعن الآلية الجديدة، وعن لجنة "الميكانيزم" التي أضاف المبعوث الأمركي توماس باراك نقاطًا جديدة فيها".ولفت برو إلى أن "المقصود بالتفاوض المباشر أو غير المباشر، هو القفز مباشرة من المواضيع الأمنية العسكرية إلى السياسية القادمة، وهذا الموضوع ليس في وارد لبنان، لأنه حتى الآن يوجد أسرى لدى إسرائيل، وأراضيه محتلة".وشدد برو على أن "إسرائيل وبمجرد وجود طائراتها فوق مدينة بيروت باستمرار، ألغت اتفاق 1701 "، مؤكدًا أن "توماس باراك يستطيع قول ما يريد وعلى لبنان أن يعمل لمصلحته".وحول محاولات عزل "حزب الله" سياسيا منذ عشرات السنين، قال برو: "في المعركة الانتخابية تسعى الولايات المتحدة لعزل "حزب الله"، لكن الناس ستثبت العكس".
حصري
علّق النائب في البرلمان اللبناني رائد برو، على آخر ما تم التوصل إليه بشأن المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، مشيرًا إلى "تصريح رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أعلن فيه رفض إسرائيل أي آلية او صيغة للتفاوض، وبالتالي موضوع المفاوضات لم يعد مطروحًا على طاولة البحث".
وقال برو في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "تقديم لبنان لرأيه في هذا الأمر غير نافع وغير مجدي، حتى استشراف رؤية لبنان في السياسة والتفاوض فيه الكثير من الخطأ بالتكتيك والمضمون"، معتبرًا أن "إسرائيل تحاول بعد كل مرحلة، القفز إلى المرحلة التي سبقتها، فهي قفزت من اتفاق 1701 ، وعن الآلية الجديدة، وعن لجنة "الميكانيزم" التي أضاف المبعوث الأمركي توماس باراك نقاطًا جديدة فيها".
وأضاف برو: "لجنة "الميكانيزم" واضحة وصريحة، وورقة باراك التي وافقت عليها الحكومة واضحة أيضًا، رغم اعتراض "حزب الله" عليها، لكنها تتضمن موضوع الأسرى وخروج إسرائيل من الأراضي اللبنانية، إضافة إلى لملمة آثار الحرب وتداعياتها، لهذا لا يوجد أي شيء جديد للتفاوض حوله، إلا إذا كان هناك إمكانية للبحث حول كيفية التطبيق ما له علاقة بالتوقيت والزمان وآليات العمل الدقيقة".
نواف سلام خلال جلسة حوارية خاصة لمناقشة تداعيات انفجار مرفأ بيروت في الذكرى الخامسة لوقوعه - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
رئيس وزراء لبنان: المفاوضات غير المباشرة في الناقورة وصلت إلى طريق مسدود
أمس, 10:59 GMT
ولفت برو إلى أن "المقصود بالتفاوض المباشر أو غير المباشر، هو القفز مباشرة من المواضيع الأمنية العسكرية إلى السياسية القادمة، وهذا الموضوع ليس في وارد لبنان، لأنه حتى الآن يوجد أسرى لدى إسرائيل، وأراضيه محتلة".
وشدد برو على أن "إسرائيل وبمجرد وجود طائراتها فوق مدينة بيروت باستمرار، ألغت اتفاق 1701 "، مؤكدًا أن "توماس باراك يستطيع قول ما يريد وعلى لبنان أن يعمل لمصلحته".
وصول المبعوث الأمريكي إلى لبنان توم باراك، ونائبته مورغان أورتاغوس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
و‌اشنطن تحذر: إسرائيل قد تتحرك عسكريا إذا لم ينزع لبنان سلاح "حزب الله"
أمس, 09:18 GMT

ودعا إلى "توحيد الخطاب والسردية اللبنانية من نواب ووزراء وأجهزة أمنية، والقول إن لبنان طبّق ما عليه في ما يتعلق بالقرار 1701، ورفع هذه الراية أمام المجتمع الدولي لخوض مواجهة دبلوماسية، لأن لبنان الرسمي غير حاضر لأي مواجهة غير دبلوماسية".

وحول محاولات عزل "حزب الله" سياسيا منذ عشرات السنين، قال برو: "في المعركة الانتخابية تسعى الولايات المتحدة لعزل "حزب الله"، لكن الناس ستثبت العكس".
