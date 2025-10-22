https://sarabic.ae/20251022/نتنياهو-تمكنا-من-عزل-حماس-ونجحنا-في-إعادة-الرهائن-1106274056.html

نتنياهو: تمكنا من عزل "حماس" ونجحنا في إعادة الرهائن

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، بأن "العمل يتم مع الولايات المتحدة لتحقيق السلام"، مضيفًا أن الجانبين "سيناقشان المراحل التالية...

وأضاف نتنياهو، في مؤتمر صحفي مع نائب الرئيس الأمريكي، أن "إسرائيل ستعمل على نزع سلاح "حماس" وتقويضها تمامًا"، متابعًا: "لقد تمكنا من عزل "حماس" ونجحنا في إعادة المحتجزين".واستضافت مدينة شرم الشيخ المصرية، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قمة دولية برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبحضور قادة أكثر من 20 دولة، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وأطلقت حركة حماس الفلسطينية، في 13 أكتوبر الجاري، سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20 محتجزًا، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكدة أنها تواصل العمل لتحديد مواقع الجثث المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل، التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري.إعلام: البيت الأبيض يحاول منع نتنياهو من الانسحاب من اتفاق غزةأبو مرزوق لـ"سبوتنيك": الفلسطينيون قادرون على ضمان الأمن في أراضيهم

