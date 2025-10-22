عربي
أمساليوم
بث مباشر
وزير الخارجية الأمريكي يعتزم زيارة إسرائيل خلال الأيام المقبلة
سبوتنيك عربي
وقالت الوزارة في بيان إن الوزير روبيو سيعمل مع الشركاء للبناء على الزخم التاريخي نحو سلام دائم وتكامل بالشرق الأوسط.وأضافت أن روبيو سيسافر بعد ذلك إلى ماليزيا واليابان وكوريا الجنوبية في الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر/ تشرين الأول.والثلاثاء، وصل جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، إلى إسرائيل في زيارة طارئة تهدف إلى "إنقاذ" اتفاق وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن زيارة فانس، "تأتي في إطار جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنقاذ الهدنة التي تم التوصل إليها قبل أيام فقط، ضمن خطة البيت الأبيض لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين في غزة".واستضافت مدينة شرم الشيخ المصرية في 13 تشرين الأول/أكتوبر الجاري قمة دولية برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب وبحضور قادة أكثر من 20 دولة، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.ووقع كل من ترامب والسيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال القمة، على وثيقة شاملة بشأن إنهاء الحرب بقطاع غزة.وأطلقت حركة حماس الفلسطينية، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20 محتجزًا، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكدة أنها تواصل العمل لتحديد مواقع الجثث المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل، التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري.
وزير الخارجية الأمريكي يعتزم زيارة إسرائيل خلال الأيام المقبلة

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء أن الوزير ماركو روبيو سيجري زيارة لإسرائيل في الفترة من 22 إلى 25 أكتوبر/ تشرين الأول، لدعم التنفيذ الناجح لخطة ترمب لإنهاء الصراع بغزة.
وقالت الوزارة في بيان إن الوزير روبيو سيعمل مع الشركاء للبناء على الزخم التاريخي نحو سلام دائم وتكامل بالشرق الأوسط.
نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
فانس يصل إلى إسرائيل لـ"إنقاذ" اتفاق الهدنة في غزة
أمس, 12:33 GMT
وأضافت أن روبيو سيسافر بعد ذلك إلى ماليزيا واليابان وكوريا الجنوبية في الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر/ تشرين الأول.
والثلاثاء، وصل جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، إلى إسرائيل في زيارة طارئة تهدف إلى "إنقاذ" اتفاق وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن زيارة فانس، "تأتي في إطار جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنقاذ الهدنة التي تم التوصل إليها قبل أيام فقط، ضمن خطة البيت الأبيض لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين في غزة".
واستضافت مدينة شرم الشيخ المصرية في 13 تشرين الأول/أكتوبر الجاري قمة دولية برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب وبحضور قادة أكثر من 20 دولة، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ووقع كل من ترامب والسيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال القمة، على وثيقة شاملة بشأن إنهاء الحرب بقطاع غزة.
وأطلقت حركة حماس الفلسطينية، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20 محتجزًا، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكدة أنها تواصل العمل لتحديد مواقع الجثث المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل، التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري.
