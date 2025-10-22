https://sarabic.ae/20251022/وزير-الخارجية-الأمريكي-يعتزم-زيارة-إسرائيل-خلال-الأيام-المقبلة-1106298090.html

وزير الخارجية الأمريكي يعتزم زيارة إسرائيل خلال الأيام المقبلة

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء أن الوزير ماركو روبيو سيجري زيارة لإسرائيل في الفترة من 22 إلى 25 أكتوبر/ تشرين الأول، لدعم التنفيذ الناجح لخطة ترمب... 22.10.2025, سبوتنيك عربي

وقالت الوزارة في بيان إن الوزير روبيو سيعمل مع الشركاء للبناء على الزخم التاريخي نحو سلام دائم وتكامل بالشرق الأوسط.وأضافت أن روبيو سيسافر بعد ذلك إلى ماليزيا واليابان وكوريا الجنوبية في الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر/ تشرين الأول.والثلاثاء، وصل جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، إلى إسرائيل في زيارة طارئة تهدف إلى "إنقاذ" اتفاق وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن زيارة فانس، "تأتي في إطار جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنقاذ الهدنة التي تم التوصل إليها قبل أيام فقط، ضمن خطة البيت الأبيض لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين في غزة".واستضافت مدينة شرم الشيخ المصرية في 13 تشرين الأول/أكتوبر الجاري قمة دولية برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب وبحضور قادة أكثر من 20 دولة، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.ووقع كل من ترامب والسيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال القمة، على وثيقة شاملة بشأن إنهاء الحرب بقطاع غزة.وأطلقت حركة حماس الفلسطينية، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20 محتجزًا، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكدة أنها تواصل العمل لتحديد مواقع الجثث المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل، التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري.

