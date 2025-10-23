القوات الروسية تستهدف منشآت الطاقة الداعمة للصناعات العسكرية الأوكرانية – وزارة الدفاع

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: روسيا ليست مجرد شريك للجزائر.. بل "صانعة قرار" في المحافل الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
المتحدث باسم تحالف السيادة: الانتخابات البرلمانية المقبلة اختبار حقيقي لمستقبل الديمقراطية في العراق
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
لغز تسارع الاحتباس الحراري، وحصار الكون داخل ثقب أسود، وداء السكري من النوع الخامس، وذكاء اصطناعي بقدرات تفكير متقدمة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251023/القوات-الروسية-تستهدف-منشآت-الطاقة-الداعمة-للصناعات-العسكرية-الأوكرانية--وزارة-الدفاع-1106307323.html
القوات الروسية تستهدف منشآت الطاقة الداعمة للصناعات العسكرية الأوكرانية – وزارة الدفاع
القوات الروسية تستهدف منشآت الطاقة الداعمة للصناعات العسكرية الأوكرانية – وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية، هاجمت منشآت الطاقة المشغلة لمؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية، ومواقع إطلاق الطائرات المسيرة... 23.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-23T09:59+0000
2025-10-23T10:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
وزارة الدفاع الروسية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/19/1061576105_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_891df6604b6e2b85efd0f12b6645e630.jpg
وأفادت الوزارة في بيان: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، منشآت الطاقة التي تدعم تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومصانع تجميع ومواقع تخزين وإطلاق الطائرات المسيرة بعيدة المدى ومستودعات الوقود، بالإضافة إلى مواقع الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 152 منطقة".وأفاد بيان الوزارة بأن "وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، هزمت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات فاراتشينو وإسكريسكوفشينا وكوندراتوفكا وكورتشاكيفكا ولينينسكي في مقاطعة سومي".وتابع بيان الدفاع الروسية: "وعلى محور خاركوف، تم استهداف وحدات من لواء ميكانيكي وفوج هجوم تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات فوفشانسك وديرجاتشي في مقاطعة خاركوف".وأضاف البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، حسّنت مواقعها على طول الخط الأمامي، ودحرت أفراد ومعدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وأردف بيان الدفاع الروسية: "كما حررت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، خطوطًا ومواقع حاكمة، ودحرت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات درونيفكا وإيفانوبول وبازينو وسيفيرسك وفيدوريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".ووفقًا للبيان، حسّنت وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، مواقعها التكتيكية، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات بيليتسكوي وغريشينو وديميتروف وزولوتوي كولوديز وكراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتابع: "توغلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، بعمق في دفاعات العدو، مستهدفة القوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات أوليكسيفكا ويغوريفكا وأوريستوبول في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وفيشنيف وأوسبينوفكا في مقاطعة زابوروجيه".وأردف: "حيّدت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، أكثر من 85 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة و15 سيارة و3 محطات حرب إلكترونية، ومستودعين للإمدادات".وختم البيان: "أسقطت منظومات الدفاع الجوي 3 قنابل موجّهة و293 طائرة مسيرة".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.قذيفة "توليبان" تدمر مركزا أوكرانيا للتحكم بالمسيرات على محور كراسنوارميسك – الدفاع الروسيةالقوات الروسية تسقط 139 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا- وزارة الدفاع
09:59 GMT 23.10.2025 (تم التحديث: 10:40 GMT 23.10.2025)
© Sputnik . Russian Defence Ministry  / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق صاروخ منظومة إسكندر لتدمير حظائر الطائرات بالمعدات العسكرية والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، 25 أبريل 2022
إطلاق صاروخ منظومة إسكندر لتدمير حظائر الطائرات بالمعدات العسكرية والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، 25 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
© Sputnik . Russian Defence Ministry
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية، هاجمت منشآت الطاقة المشغلة لمؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية، ومواقع إطلاق الطائرات المسيرة بعيدة المدى.
وأفادت الوزارة في بيان: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، منشآت الطاقة التي تدعم تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومصانع تجميع ومواقع تخزين وإطلاق الطائرات المسيرة بعيدة المدى ومستودعات الوقود، بالإضافة إلى مواقع الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 152 منطقة".
وأفاد بيان الوزارة بأن "وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، هزمت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات فاراتشينو وإسكريسكوفشينا وكوندراتوفكا وكورتشاكيفكا ولينينسكي في مقاطعة سومي".
المروحية الثقيلة مي-26 خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) في مدينة سان بطرسبورغ، 24 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
الأقوى والأضخم.. قدرات خارقة لمروحيات "مي-26" الروسية
21 أكتوبر, 14:14 GMT
وتابع بيان الدفاع الروسية: "وعلى محور خاركوف، تم استهداف وحدات من لواء ميكانيكي وفوج هجوم تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات فوفشانسك وديرجاتشي في مقاطعة خاركوف".

وبحسب البيان، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 195 فردا من العسكريين، ومركبة قتالية مدرعة و15 سيارة ومدفع هاوتزر من طراز "إم 198" عيار 155 ملم أمريكي الصنع، ومحطة حرب إلكترونية و4 مستودعات إمداد".

وأضاف البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، حسّنت مواقعها على طول الخط الأمامي، ودحرت أفراد ومعدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".

وذكر البيان أن "خسائر العدو بلغت أكثر من 230 جنديا، و16 سيارة و3 قطع مدفعية ميدانية، وتم تدمير6 مراكز للحرب الإلكترونية و5 مستودعات ذخيرة".

في هذه الصورة المنشورة المأخوذة من مقطع فيديو نشرته الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع الروسية يوم 26 أكتوبر 2022، يتم اختبار صاروخ يارس الباليستي العابر للقارات كجزء من التدريبات النووية الروسية من موقع الإطلاق في بليسيتسك، شمال غرب روسيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
لحظة إطلاق صاروخ "يارس" العابر للقارات خلال تدريب للقوات النووية الاستراتيجية الروسية
أمس, 12:13 GMT
وأردف بيان الدفاع الروسية: "كما حررت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، خطوطًا ومواقع حاكمة، ودحرت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات درونيفكا وإيفانوبول وبازينو وسيفيرسك وفيدوريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 145 جنديا، ودبابة و3 مركبات قتالية مدرعة و3 سيارات وقطعتي مدفعية غربيتي الصنع عيار 155 ملم، ومحطة حرب إلكترونية ومستودع إمداد.

ووفقًا للبيان، حسّنت وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، مواقعها التكتيكية، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات بيليتسكوي وغريشينو وديميتروف وزولوتوي كولوديز وكراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
أطقم الطاقم القتالي لنظام قاذف اللهب الثقيل سولنتسيبيك يطلقون النار على أحد مواقع التدريب التابعة لوزارة الدفاع الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحيد مجموعة هجومية لقوات نظام كييف في مقاطعة سومي- وزارة الدفاع
05:11 GMT

وأضاف بيان الدفاع الروسية: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 535 جنديًا، ودبابة و4 مركبات قتالية مدرعة من صنع الناتو، و3 شاحنات بيك آب ومدفعا".

وتابع: "توغلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، بعمق في دفاعات العدو، مستهدفة القوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات أوليكسيفكا ويغوريفكا وأوريستوبول في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وفيشنيف وأوسبينوفكا في مقاطعة زابوروجيه".

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 390 جنديا، و3 مركبات قتالية مدرعة و10 سيارات ومحطتي رادار مضادتين للبطاريات.

وأردف: "حيّدت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، أكثر من 85 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة و15 سيارة و3 محطات حرب إلكترونية، ومستودعين للإمدادات".
وختم البيان: "أسقطت منظومات الدفاع الجوي 3 قنابل موجّهة و293 طائرة مسيرة".

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
قذيفة "توليبان" تدمر مركزا أوكرانيا للتحكم بالمسيرات على محور كراسنوارميسك – الدفاع الروسية
القوات الروسية تسقط 139 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا- وزارة الدفاع
