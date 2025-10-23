https://sarabic.ae/20251023/القوات-الروسية-تستهدف-منشآت-الطاقة-الداعمة-للصناعات-العسكرية-الأوكرانية--وزارة-الدفاع-1106307323.html

القوات الروسية تستهدف منشآت الطاقة الداعمة للصناعات العسكرية الأوكرانية – وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية، هاجمت منشآت الطاقة المشغلة لمؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية، ومواقع إطلاق الطائرات المسيرة... 23.10.2025

وأفادت الوزارة في بيان: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، منشآت الطاقة التي تدعم تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومصانع تجميع ومواقع تخزين وإطلاق الطائرات المسيرة بعيدة المدى ومستودعات الوقود، بالإضافة إلى مواقع الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 152 منطقة".وأفاد بيان الوزارة بأن "وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، هزمت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات فاراتشينو وإسكريسكوفشينا وكوندراتوفكا وكورتشاكيفكا ولينينسكي في مقاطعة سومي".وتابع بيان الدفاع الروسية: "وعلى محور خاركوف، تم استهداف وحدات من لواء ميكانيكي وفوج هجوم تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات فوفشانسك وديرجاتشي في مقاطعة خاركوف".وأضاف البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، حسّنت مواقعها على طول الخط الأمامي، ودحرت أفراد ومعدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وأردف بيان الدفاع الروسية: "كما حررت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، خطوطًا ومواقع حاكمة، ودحرت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات درونيفكا وإيفانوبول وبازينو وسيفيرسك وفيدوريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".ووفقًا للبيان، حسّنت وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، مواقعها التكتيكية، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات بيليتسكوي وغريشينو وديميتروف وزولوتوي كولوديز وكراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتابع: "توغلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، بعمق في دفاعات العدو، مستهدفة القوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات أوليكسيفكا ويغوريفكا وأوريستوبول في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وفيشنيف وأوسبينوفكا في مقاطعة زابوروجيه".وأردف: "حيّدت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، أكثر من 85 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة و15 سيارة و3 محطات حرب إلكترونية، ومستودعين للإمدادات".وختم البيان: "أسقطت منظومات الدفاع الجوي 3 قنابل موجّهة و293 طائرة مسيرة".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.قذيفة "توليبان" تدمر مركزا أوكرانيا للتحكم بالمسيرات على محور كراسنوارميسك – الدفاع الروسيةالقوات الروسية تسقط 139 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا- وزارة الدفاع

