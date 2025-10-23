https://sarabic.ae/20251023/القوات-الروسية-تستهدف-منشآت-الطاقة-الداعمة-للصناعات-العسكرية-الأوكرانية--وزارة-الدفاع-1106307323.html
القوات الروسية تستهدف منشآت الطاقة الداعمة للصناعات العسكرية الأوكرانية – وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية، هاجمت منشآت الطاقة المشغلة لمؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية، ومواقع إطلاق الطائرات المسيرة...
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
وزارة الدفاع الروسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية، هاجمت منشآت الطاقة المشغلة لمؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية، ومواقع إطلاق الطائرات المسيرة بعيدة المدى.
وأفادت الوزارة في بيان: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، منشآت الطاقة التي تدعم تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومصانع تجميع ومواقع تخزين وإطلاق الطائرات المسيرة بعيدة المدى ومستودعات الوقود، بالإضافة إلى مواقع الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 152 منطقة".
وأفاد بيان الوزارة بأن "وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، هزمت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات فاراتشينو وإسكريسكوفشينا وكوندراتوفكا وكورتشاكيفكا ولينينسكي في مقاطعة سومي".
وتابع بيان الدفاع الروسية: "وعلى محور خاركوف، تم استهداف وحدات من لواء ميكانيكي وفوج هجوم تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات فوفشانسك وديرجاتشي في مقاطعة خاركوف".
وبحسب البيان، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 195 فردا من العسكريين، ومركبة قتالية مدرعة و15 سيارة ومدفع هاوتزر من طراز "إم 198" عيار 155 ملم أمريكي الصنع، ومحطة حرب إلكترونية و4 مستودعات إمداد".
وأضاف البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، حسّنت مواقعها على طول الخط الأمامي، ودحرت أفراد ومعدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وذكر البيان أن "خسائر العدو بلغت أكثر من 230 جنديا، و16 سيارة و3 قطع مدفعية ميدانية، وتم تدمير6 مراكز للحرب الإلكترونية و5 مستودعات ذخيرة".
وأردف بيان الدفاع الروسية: "كما حررت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، خطوطًا ومواقع حاكمة، ودحرت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات درونيفكا وإيفانوبول وبازينو وسيفيرسك وفيدوريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 145 جنديا، ودبابة و3 مركبات قتالية مدرعة و3 سيارات وقطعتي مدفعية غربيتي الصنع عيار 155 ملم، ومحطة حرب إلكترونية ومستودع إمداد.
ووفقًا للبيان، حسّنت وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، مواقعها التكتيكية، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات بيليتسكوي وغريشينو وديميتروف وزولوتوي كولوديز وكراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضاف بيان الدفاع الروسية: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 535 جنديًا، ودبابة و4 مركبات قتالية مدرعة من صنع الناتو، و3 شاحنات بيك آب ومدفعا".
وتابع: "توغلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، بعمق في دفاعات العدو، مستهدفة القوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات أوليكسيفكا ويغوريفكا وأوريستوبول في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وفيشنيف وأوسبينوفكا في مقاطعة زابوروجيه".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 390 جنديا، و3 مركبات قتالية مدرعة و10 سيارات ومحطتي رادار مضادتين للبطاريات.
وأردف: "حيّدت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، أكثر من 85 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة و15 سيارة و3 محطات حرب إلكترونية، ومستودعين للإمدادات".
وختم البيان: "أسقطت منظومات الدفاع الجوي 3 قنابل موجّهة و293 طائرة مسيرة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.