https://sarabic.ae/20251023/المدعية-العامة-لولاية-نيويورك-تدعو-لتوثيق-انتهاكات-قوات-الهجرة---1106304500.html
المدعية العامة لولاية نيويورك تدعو لتوثيق انتهاكات قوات الهجرة
المدعية العامة لولاية نيويورك تدعو لتوثيق انتهاكات قوات الهجرة
سبوتنيك عربي
دعت المدّعية العامة لولاية نيويورك، ليتيشيا جيمس، سكان الولاية إلى توثيق أي انتهاكات ترتكبها قوات الهجرة الفيدرالية (ICE)، عقب مداهمة أمنية استهدفت بائعين... 23.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-23T08:43+0000
2025-10-23T08:43+0000
2025-10-23T08:48+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
أفريقيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104559/33/1045593316_0:0:2999:1688_1920x0_80_0_0_910494657e74741aa1b871d0f6264130.jpg
وأعلنت جيمس أن مكتبها سيستقبل الصور والفيديوهات والتقارير عبر "نموذج الإبلاغ عن الإجراءات الفيدرالية"، مؤكدةً التزامها بحماية حقوق سكان نيويورك من "الخوف والترهيب"، وفقا لوسائل إعلام غربية. المداهمة، التي نفذتها قوات الأمن الداخلي (DHS)، الثلاثاء، في شارع كانال، أسفرت عن توقيف تسعة أشخاص من دول أفريقية، من بينهم مالي والسنغال، للاشتباه في إقامتهم غير القانونية، وبعضهم لديه سوابق جنائية. كما ألقي القبض على خمسة آخرين بتهم تتعلق بالاعتداء على عناصر إنفاذ القانون وعرقلة العدالة. تأتي هذه المداهمة ضمن حملة هجرة موسعة تستهدف مدنًا كبرى مثل نيويورك وشيكاغو، مع خطط لنشر أكثر من 100 عميل فيدرالي إضافي في سان فرانسيسكو.وأثارت الحملة انتقادات حادة من منظمات حقوقية ومسؤولين محليين، الذين يتهمون قوات "ICE" بالتمييز العرقي واعتقال أشخاص دون سجلات جنائية. وردًا على مبادرة جيمس، اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلوغلين، أن توثيق الانتهاكات "يشبه عرقلة العدالة". في المقابل، يرى الديمقراطيون أن هذه الخطوة ضرورية لمواجهة "الاستهداف السياسي" وسوء تطبيق الحماية الدستورية. وكانت أمريكا قد أعلنت، في مارس/آذار الماضي، عن إنهائها الوضع القانوني لمئات الآلاف من المهاجرين، مانحة إياهم مهلة أسابيع لمغادرة البلاد.وتتماشى الخطوة الجديدة مع تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتنفيذ أكبر حملة ترحيل في تاريخ البلاد، والحد من الهجرة، خاصة من دول أمريكا اللاتينية. ويؤثر هذا القرار الذي صدر، في مارس الماضي، على نحو 532 ألف مهاجر من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، الذين دخلوا أمريكا بموجب برنامج أطلقه الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، قبل توسيعه في يناير/ كانون الثاني 2023.من جانبها، دعت منظمة "Welcome.US"، التي تدعم طالبي اللجوء، المتضررين إلى طلب المشورة القانونية فورا. وكان برنامج "CHNV" الذي أُعلن عنه في يناير 2023، قد سمح بدخول 30 ألف مهاجر شهريا من الدول الأربع لمدة عامين، بهدف توفير مسار "آمن وإنساني" لتخفيف الضغط على الحدود، لكن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أكدت أن البرنامج مؤقت بطبيعته ولا يمنح حق الإقامة الدائمة. يأتي هذا القرار في ظل تصعيد ترامب لسياسات الهجرة، إذ استخدم منتصف مارس الماضي، تشريعا نادرا من حقبة الحرب لنقل أكثر من 200 مهاجر فنزويلي، يُعتقد أنهم ينتمون لعصابات، إلى السلفادور، التي عرضت احتجازهم مقابل رسوم.
https://sarabic.ae/20251010/محكمة-أمريكية-توقف-مؤقتا-قرار-ترامب-نشر-الحرس-الوطني-شيكاغو-1105818864.html
https://sarabic.ae/20250516/الحرس-الوطني-الأمريكي-سيساعد-وزارة-الأمن-الداخلي-في-ترحيل-المهاجرين-1100594352.html
https://sarabic.ae/20251006/تقارير-أوامر-لشرطة-شيكاغو-بعدم-التدخل-في-اشتباكات-بين-المتظاهرين-والحرس-الوطني-1105662487.html
https://sarabic.ae/20250906/حاكم-إلينوي-يصف-ترامب-بـالديكتاتور-بعد-تلويحه-باستخدام-القوات-في-شيكاغو-1104583387.html
الولايات المتحدة الأمريكية
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104559/33/1045593316_270:0:2999:2047_1920x0_80_0_0_95c90e819a3d8ed7dbf64e20c6e8ce05.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, أفريقيا
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, أفريقيا
المدعية العامة لولاية نيويورك تدعو لتوثيق انتهاكات قوات الهجرة
08:43 GMT 23.10.2025 (تم التحديث: 08:48 GMT 23.10.2025)
دعت المدّعية العامة لولاية نيويورك، ليتيشيا جيمس، سكان الولاية إلى توثيق أي انتهاكات ترتكبها قوات الهجرة الفيدرالية (ICE)، عقب مداهمة أمنية استهدفت بائعين متجولين في مانهاتن.
وأعلنت جيمس أن مكتبها سيستقبل الصور والفيديوهات والتقارير عبر "نموذج الإبلاغ عن الإجراءات الفيدرالية"، مؤكدةً التزامها بحماية حقوق سكان نيويورك
من "الخوف والترهيب"، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وأضافت أن المبادرة تهدف إلى ضمان احترام الحقوق المدنية خلال العمليات الأمنية.
المداهمة، التي نفذتها قوات الأمن الداخلي (DHS)، الثلاثاء، في شارع كانال، أسفرت عن توقيف تسعة أشخاص من دول أفريقية، من بينهم مالي والسنغال، للاشتباه في إقامتهم غير القانونية، وبعضهم لديه سوابق جنائية.
كما ألقي القبض على خمسة آخرين بتهم تتعلق بالاعتداء على عناصر إنفاذ القانون وعرقلة العدالة.
لكن النائب الديمقراطي دان غولدمان وصف العملية بأنها "هجوم عشوائي"، نفذه "عشرات العملاء المقنعين"، مشيرًا إلى أن مكتبه تدخل لإطلاق سراح أربعة مواطنين أمريكيين احتجزوا عن طريق الخطأ.
تأتي هذه المداهمة ضمن حملة هجرة موسعة تستهدف مدنًا كبرى مثل نيويورك وشيكاغو
، مع خطط لنشر أكثر من 100 عميل فيدرالي إضافي في سان فرانسيسكو.
وأثارت الحملة انتقادات حادة من منظمات حقوقية ومسؤولين محليين، الذين يتهمون قوات "ICE" بالتمييز العرقي واعتقال أشخاص دون سجلات جنائية.
وردًا على مبادرة جيمس، اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلوغلين، أن توثيق الانتهاكات "يشبه عرقلة العدالة".
في المقابل، يرى الديمقراطيون أن هذه الخطوة ضرورية لمواجهة "الاستهداف السياسي" وسوء تطبيق الحماية الدستورية.
وكانت أمريكا قد أعلنت، في مارس/آذار الماضي، عن إنهائها الوضع القانوني لمئات الآلاف من المهاجرين، مانحة إياهم مهلة أسابيع لمغادرة البلاد.
وتتماشى الخطوة الجديدة مع تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
، بتنفيذ أكبر حملة ترحيل في تاريخ البلاد، والحد من الهجرة، خاصة من دول أمريكا اللاتينية.
ويؤثر هذا القرار الذي صدر، في مارس الماضي، على نحو 532 ألف مهاجر من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، الذين دخلوا أمريكا بموجب برنامج أطلقه الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، قبل توسيعه في يناير/ كانون الثاني 2023.
وبحسب وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، فإن هؤلاء المهاجرين سيفقدون حمايتهم القانونية بعد 30 يوما من نشر القرار في السجل الفيدرالي، ما يعني أن عليهم مغادرة البلاد بحلول 24 نيسان/ أبريل المقبل، ما لم يحصلوا على وضع هجرة بديل، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
من جانبها، دعت منظمة "Welcome.US"، التي تدعم طالبي اللجوء، المتضررين إلى طلب المشورة القانونية فورا.
وكان برنامج "CHNV" الذي أُعلن عنه في يناير 2023، قد سمح بدخول 30 ألف مهاجر شهريا من الدول الأربع لمدة عامين، بهدف توفير مسار "آمن وإنساني" لتخفيف الضغط على الحدود، لكن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية
أكدت أن البرنامج مؤقت بطبيعته ولا يمنح حق الإقامة الدائمة.
يأتي هذا القرار في ظل تصعيد ترامب لسياسات الهجرة، إذ استخدم منتصف مارس الماضي، تشريعا نادرا من حقبة الحرب لنقل أكثر من 200 مهاجر فنزويلي، يُعتقد أنهم ينتمون لعصابات، إلى السلفادور، التي عرضت احتجازهم مقابل رسوم.