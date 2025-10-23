ترامب يتوقع نتيجة جيدة من اجتماعه مع الرئيس الصيني في 30 أكتوبر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: روسيا ليست مجرد شريك للجزائر.. بل "صانعة قرار" في المحافل الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
المتحدث باسم تحالف السيادة: الانتخابات البرلمانية المقبلة اختبار حقيقي لمستقبل الديمقراطية في العراق
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
لغز تسارع الاحتباس الحراري، وحصار الكون داخل ثقب أسود، وداء السكري من النوع الخامس، وذكاء اصطناعي بقدرات تفكير متقدمة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب ألغى قمة بودابست لأنها كانت ستشكل إهانة وصفعة في وجه الاتحاد الأوروبي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا.. هل تمهد العملية الأمنية في إدلب لإنهاء ملف المخيمات والمقاتلين الأجانب؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251023/ترامب-يتوقع-نتيجة-جيدة-من-اجتماعه-مع-الرئيس-الصيني-في-30-أكتوبر-1106333716.html
ترامب يتوقع نتيجة جيدة من اجتماعه مع الرئيس الصيني في 30 أكتوبر
ترامب يتوقع نتيجة جيدة من اجتماعه مع الرئيس الصيني في 30 أكتوبر
سبوتنيك عربي
ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يتوقع نتيجة إيجابية من اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جين، بينغ في 30 أكتوبر/ تشرين الأول. 23.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-23T21:00+0000
2025-10-23T21:00+0000
الصين
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/06/1101396903_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_40f5795fcab6f22c5c5710f465ac8743.jpg
وقال ترامب في البيت الأبيض تعليقًا على الاجتماع المرتقب مع الزعيم الصيني: "أعتقد أن كل شيء سينتهي على خير، وسيكون الجميع سعداء للغاية".وتعليقا على العقوبات الأخيرة من واشنطن ضد موسكو، علق المتحدث باسم السفارة الصينية بأن "الصين لا توافق على فرض عقوبات أحادية الجانب لا تستند إلى القانون الدولي ولا يوافق عليها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الحوار والمفاوضات هما السبيل الوحيد الواضح للخروج من الأزمة الأوكرانية، الإكراه والضغط لن يفضيا إلى حل".
https://sarabic.ae/20251023/البيت-الأبيض-ترامب-يعتزم-لقاء-مع-نظيريه-الصيني-والكوري-الجنوبي-الأسبوع-المقبل-1106330662.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/06/1101396903_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_92949ebcd3069877a22f610ba50a14f2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصين, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب يتوقع نتيجة جيدة من اجتماعه مع الرئيس الصيني في 30 أكتوبر

21:00 GMT 23.10.2025
© AP Photoالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يتوقع نتيجة إيجابية من اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جين، بينغ في 30 أكتوبر/ تشرين الأول.
وقال ترامب في البيت الأبيض تعليقًا على الاجتماع المرتقب مع الزعيم الصيني: "أعتقد أن كل شيء سينتهي على خير، وسيكون الجميع سعداء للغاية".
أكدت السفارة الصينية في واشنطن، اليوم الخميس، أنه ينبغي على الدول الأخرى عدم التدخل في التعاون الصيني الروسي.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
البيت الأبيض: ترامب يعتزم لقاء مع نظيريه الصيني والكوري الجنوبي الأسبوع المقبل
18:34 GMT
وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ليو بينغيو، في تصريح لـ"سبوتنيك": "إن التعاون الثنائي الاعتيادي بين الصين وروسيا ليس موجهًا ضد دول أخرى، وينبغي على الدول الأخرى عدم التدخل فيه".
وتعليقا على العقوبات الأخيرة من واشنطن ضد موسكو، علق المتحدث باسم السفارة الصينية بأن "الصين لا توافق على فرض عقوبات أحادية الجانب لا تستند إلى القانون الدولي ولا يوافق عليها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الحوار والمفاوضات هما السبيل الوحيد الواضح للخروج من الأزمة الأوكرانية، الإكراه والضغط لن يفضيا إلى حل".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала