ترامب يتوقع نتيجة جيدة من اجتماعه مع الرئيس الصيني في 30 أكتوبر
سبوتنيك عربي
ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يتوقع نتيجة إيجابية من اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جين، بينغ في 30 أكتوبر/ تشرين الأول. 23.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-23T21:00+0000
2025-10-23T21:00+0000
2025-10-23T21:00+0000
الصين
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
وقال ترامب في البيت الأبيض تعليقًا على الاجتماع المرتقب مع الزعيم الصيني: "أعتقد أن كل شيء سينتهي على خير، وسيكون الجميع سعداء للغاية".وتعليقا على العقوبات الأخيرة من واشنطن ضد موسكو، علق المتحدث باسم السفارة الصينية بأن "الصين لا توافق على فرض عقوبات أحادية الجانب لا تستند إلى القانون الدولي ولا يوافق عليها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الحوار والمفاوضات هما السبيل الوحيد الواضح للخروج من الأزمة الأوكرانية، الإكراه والضغط لن يفضيا إلى حل".
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
2025
سبوتنيك عربي
الأخبار
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
الصين, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب يتوقع نتيجة جيدة من اجتماعه مع الرئيس الصيني في 30 أكتوبر
ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يتوقع نتيجة إيجابية من اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جين، بينغ في 30 أكتوبر/ تشرين الأول.
وقال ترامب في البيت الأبيض تعليقًا على الاجتماع المرتقب مع الزعيم الصيني: "أعتقد أن كل شيء سينتهي على خير، وسيكون الجميع سعداء للغاية".
أكدت السفارة الصينية في واشنطن، اليوم الخميس، أنه ينبغي على الدول الأخرى عدم التدخل في التعاون الصيني الروسي.
وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ليو بينغيو، في تصريح لـ"سبوتنيك": "إن التعاون الثنائي الاعتيادي بين الصين وروسيا ليس موجهًا ضد دول أخرى، وينبغي على الدول الأخرى عدم التدخل فيه".
وتعليقا على العقوبات الأخيرة من واشنطن ضد موسكو، علق المتحدث باسم السفارة الصينية بأن "الصين لا توافق على فرض عقوبات أحادية الجانب لا تستند إلى القانون الدولي ولا يوافق عليها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الحوار والمفاوضات هما السبيل الوحيد الواضح للخروج من الأزمة الأوكرانية، الإكراه والضغط لن يفضيا إلى حل".