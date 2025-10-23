وزير المالية والتنمية الاقتصادية السوداني: العقوبات لن تعيق تعاون بلادنا مع روسيا

معالي الوزير.. لقد وصلتم إلى روسيا للمشاركة في أسبوع الطاقة الروسي.. بمن التقيتم خلال هذه الفترة وما هي الأهداف الرئيسية لزيارتكم؟

الطاقة عامل أساسي في التنمية الاقتصادية. يشهد السودان حربًا مدمرة، ونحن في حاجة ماسة إلى الكهرباء والنفط لإعادة بناء البلاد، لذلك، تكتسب فعاليات مثل أسبوع الطاقة أهمية كبيرة بالنسبة لنا، لا سيما للاطلاع على آخر التطورات في سوق الطاقة والالتقاء بالشركات الروسية. التقينا بنائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك. ركزت المناقشات على مشاركة الشركات الروسية في إعادة تأهيل البنية التحتية للسودان، بما في ذلك الطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات، بالإضافة إلى شبكات الغاز والكهرباء. كما ناقشنا إمكانية تطوير البنية التحتية لتخزين النفط من خلال إنشاء مرافق تخزين، على سبيل المثال، في بورتسودان نفسها أو على ساحل البحر الأحمر، بما في ذلك التصدير لاحقًا.

تطرقنا أيضا إلى مشاركة الشركات الروسية في قطاع استخراج المعادن، بالإضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري، كصادرات الحبوب والأدوية واللقاحات الروسية، وتوريد المنتجاتر السودانية إلى روسيا.

في سبتمبر/ أيلول (الماضي)، عُقد اجتماع للجنة الحكومية الدولية للتعاون التجاري والاقتصادي بين السودان وروسيا، ووقّعنا عدة بروتوكولات، وناقشنا سبل تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها، ومن بين الشركات التي أبدت اهتمامها بالمشاركة في مشاريع مختلفة في السودان، "زاروبيج نفت" و"روستيخ"، وغيرهما.

وفي اليوم السابق، التقينا بممثلي شركة "سيلوفيي ماشيني"، وهي شركة ذات خبرة سابقة في السودان، وما تزال معداتها موجودة في البلاد، وهم على استعداد للعمل على تحديث الخزانات، وتوريد التوربينات، وزيادة الطاقة الإنتاجية.