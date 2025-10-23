https://sarabic.ae/20251023/وزير-المالية-والتنمية-الاقتصادية-السوداني-العقوبات-لن-تعيق-تعاون-بلادنا-مع-روسيا-1106304164.html
وزير المالية والتنمية الاقتصادية السوداني: العقوبات لن تعيق تعاون بلادنا مع روسيا
سبوتنيك عربي
صرح جبريل إبراهيم، وزير المالية والتنمية الاقتصادية السوداني، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، بأن السودان يعتمد على الشركات الروسية للمساعدة في إعادة بناء... 23.10.2025, سبوتنيك عربي
روسيا
أخبار السودان اليوم
حصري
وأعرب إبراهيم عن ثقته في قدرة روسيا والسودان على بناء تعاون مثمر رغم ضغوط العقوبات الغربية، مشيرًا إلى صمود الاقتصاد السوداني، الذي يواصل إنتاج وتصدير النفط والذهب حتى في ظل هذه الظروف الصعبة.كما لم يستبعد الوزير إمكانية انضمام السودان إلى مجموعة الـ"بريكس" مستقبلًا.السودان... هجوم بالمسيرات لليوم الثالث على التوالي يستهدف الخرطومالجيش السوداني يعلن القضاء على مرتزقة أوكرانيين في الفاشر
حصري
صرح جبريل إبراهيم، وزير المالية والتنمية الاقتصادية السوداني، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، بأن السودان يعتمد على الشركات الروسية للمساعدة في إعادة بناء اقتصاده، الذي تضرر بشدة خلال الحرب الأهلية المطوّلة، التي أججها الغرب.
وأعرب إبراهيم عن ثقته في قدرة روسيا والسودان على بناء تعاون مثمر رغم ضغوط العقوبات الغربية، مشيرًا إلى صمود الاقتصاد السوداني، الذي يواصل إنتاج وتصدير النفط والذهب حتى في ظل هذه الظروف الصعبة.
كما لم يستبعد الوزير إمكانية انضمام السودان إلى مجموعة الـ"بريكس" مستقبلًا.
معالي الوزير.. لقد وصلتم إلى روسيا للمشاركة في أسبوع الطاقة الروسي.. بمن التقيتم خلال هذه الفترة وما هي الأهداف الرئيسية لزيارتكم؟
الطاقة عامل أساسي في التنمية الاقتصادية. يشهد السودان حربًا مدمرة، ونحن في حاجة ماسة إلى الكهرباء والنفط لإعادة بناء البلاد، لذلك، تكتسب فعاليات مثل أسبوع الطاقة أهمية كبيرة بالنسبة لنا، لا سيما للاطلاع على آخر التطورات في سوق الطاقة والالتقاء بالشركات الروسية. التقينا بنائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك. ركزت المناقشات على مشاركة الشركات الروسية في إعادة تأهيل البنية التحتية للسودان، بما في ذلك الطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات، بالإضافة إلى شبكات الغاز والكهرباء. كما ناقشنا إمكانية تطوير البنية التحتية لتخزين النفط من خلال إنشاء مرافق تخزين، على سبيل المثال، في بورتسودان نفسها أو على ساحل البحر الأحمر، بما في ذلك التصدير لاحقًا.
تطرقنا أيضا إلى مشاركة الشركات الروسية في قطاع استخراج المعادن، بالإضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري، كصادرات الحبوب والأدوية واللقاحات الروسية، وتوريد المنتجاتر السودانية إلى روسيا.
في سبتمبر/ أيلول (الماضي)، عُقد اجتماع للجنة الحكومية الدولية للتعاون التجاري والاقتصادي بين السودان وروسيا، ووقّعنا عدة بروتوكولات، وناقشنا سبل تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها، ومن بين الشركات التي أبدت اهتمامها بالمشاركة في مشاريع مختلفة في السودان، "زاروبيج نفت" و"روستيخ"، وغيرهما.
وفي اليوم السابق، التقينا بممثلي شركة "سيلوفيي ماشيني"، وهي شركة ذات خبرة سابقة في السودان، وما تزال معداتها موجودة في البلاد، وهم على استعداد للعمل على تحديث الخزانات، وتوريد التوربينات، وزيادة الطاقة الإنتاجية.
جواب
يشهد السودان حربا أهلية فعلية منذ أكثر من عامين.. كيف تُقيّم الوضع الاقتصادي الحالي في البلاد؟ إلى أي مدى عانى اقتصاد البلاد نتيجة للصراع الذي بدأ عام 2023؟
لا شك أن أي دولة نامية تشهد حربًا مدمرة تعاني من شلل اقتصادي. يراهن أعداؤنا على انهيار الاقتصاد، ثم انهيار البلاد. مع ذلك، يتمتع اقتصادنا ببنية قوية للغاية، فهو يعتمد بشكل أساسي على الزراعة، ويزود شعبنا البلاد بجزء كبير من غذائها، رغم سنوات الحرب، السودان غني بالموارد المعدنية. واصلنا استخراج وتصدير ذهبنا، مما سمح لنا بالصمود، بالإضافة إلى تصدير كمية صغيرة من النفط الخام، حيث تضررت مصفاتنا الرئيسية بشدة خلال الحرب.
بالمناسبة، يمر نفط جنوب السودان عبر أراضينا عبر خط أنابيب، ونحصّل الرسوم الجمركية المقابلة من جيراننا. من بين أشياء أخرى، نصدّر كمية كبيرة من المنتجات الزراعية، عباد الشمس والسمسم والقطن ومنتجات الثروة الحيوانية، وكل هذا يدرّ دخلًا.
في الواقع، عانى الاقتصاد بشدة، وانخفضت الإيرادات بشكل حاد، وتراجعت قيمة العملة الوطنية بشكل ملحوظ. ومع ذلك، تمكنا من الصمود. واليوم، تحسن الوضع بشكل ملحوظ مقارنةً بالسنوات السابقة. لقد وضعنا برنامجًا لإنعاش البلاد، ونبحث عن شركاء استراتيجيين مستعدين لدعمنا في هذه العملية.
جواب
فرضت عقوبات غربية على السودان.. ما مدى تأثيرها على العلاقات التجارية واقتصاد البلاد في ظل الحرب؟
لم يفرض مكتب مراقبة الأصول المالية أو البنك المركزي الأوروبي، قيودًا رسمية على السودان، مع ذلك، في الواقع، تتوخى البنوك الدولية الحذر في تعاملاتها معنا، خوفًا من رد فعل أمريكي، وهذا، بطبيعة الحال، يعيق تداول النقد ويعقد العمليات التجارية، وللتغلب على هذه الصعوبات، لا بد من إبرام اتفاقيات مع الدول الشريكة لتسوية المدفوعات بالعملات الوطنية.
ويناقش البنكان المركزيان السوداني والروسي، حاليًا، سبل التعاون في استخدام العملات الوطنية، ومن المرجح أن نضطر إلى البحث عن شركاء من الدول الصديقة للدفع.
وفي نهاية المطاف، سيتم إيجاد آلية لتجاوز هذه القيود، وربما يكون استخدام العملات المشفرة ممكنًا أيضا. على الأرجح، ستُجبر الحكومة على اللجوء إلى البنك المركزي في ظل ضعف العملة الوطنية، مما يؤدي من بين أمور أخرى، إلى ارتفاع الأسعار وهي مشكلة تواجهها جميع الدول المتحاربة، وخاصة الدول النامية، فمن المستحيل تخصيص أموال الميزانية لمشاريع التنمية أثناء الحرب.
الأهم الآن هو تمويل قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، والاحتياجات الإنسانية وبالطبع الجيش. نسعى لحشد جميع الموارد المحلية.
جواب
برأيكم ما هي المساعدة التي يمكن للدول الداعمة للسودان تقديمها لمواجهة تداعيات الحرب؟ هل تتلقون مساعدات كافية من دول الخليج؟
أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر دول الخليج، وخاصةً المملكة العربية السعودية وقطر والكويت وسلطنة عمان، على مساعداتها الهائلة في مواجهة الكارثة الإنسانية التي يمر بها البلد.
لقد أصبح أكثر من 12 مليون شخص لاجئين نتيجة الحرب، واضطر حوالي مليوني شخص إلى الفرار إلى الدول المجاورة، كما قدمت مصر والجزائر وتركيا مساعدات، ونحن ممتنون لها للغاية. علاوة على ذلك، فإن دعم روسيا والصين للسودان على الساحة الدولية بالغ الأهمية بالنسبة لنا، نظرًا لأن الحرب في السودان تُشن من قبل الغرب.
تهدف هذه الأعمال الاستغلالية إلى السيطرة على مواردنا. ومع ذلك، إلى جانب المساعدات الإنسانية، نحتاج الآن إلى دعم تنموي، فكما تعلمون، مساعدة شخص على الصيد أفضل بكثير من مجرد إعطائه السمك، نطلب الآن إمدادات من البذور والأسمدة والوقود لتلبية احتياجاتنا الأساسية من الغذاء.
جواب
قبل الحرب كان السودان يُحرز تقدما في مجال الإعفاء من الديون بموجب مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.. كيف أثّر النزاع المسلح على هذه العملية؟ هل أنتم على تواصل حاليا مع المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي؟
دائمًا ما تكون العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية مسيّسة للغاية، من يرضي الغرب يرضي المؤسسات المالية، والعكس صحيح، فيما يتعلق بمبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، فقد تسارعت وتيرة العمل ووصلنا إلى مرحلة اتخاذ قرار وإلغاء الديون المستحقة على الدول الأعضاء في نادي باريس بالكامل.
وفي منتصف يوليو/ تموز 2021، تمكنا من إلغاء 14 مليار دولار، ولكن منذ أبريل/ نيسان 2022، تم تعليق جميع الإجراءات لأسباب سياسية، حيث اعتبر المشاركون في البرنامج تغيير السلطة في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، انقلابًا عسكريًا.
وعلى الرغم من ذلك، نواصل التعاون مع المؤسسات المالية الدولية في تبادل المعلومات، وفي بعض الأحيان، لتدريب الموظفين، كما نتلقى منحًا من البنك الدولي من خلال جهات خارجية.
على سبيل المثال، خُصص مبلغ 400 مليون دولار للسودان، ولكنه يحول إلى اليونيسف أو برنامج الأغذية العالمي لتنفيذ مشاريع برعاية السودان، ولا ينبغي أن ننسى بنك التنمية الأفريقي أيضا، فحتى هناك، غالبية المساهمين غربيون، مما يؤثر بشكل كبير على سياسة المنظمة في تقديم الدعم للسودان بهذه الطريقة.
جواب
لا يزال السودان مدينا لروسيا على قروض منحت خلال الحقبة السوفيتية.. ما هو المبلغ الدقيق للديون المستحقة لموسكو اليوم؟
ليس على السودان ديون كبيرة لروسيا، نحن نتحدث عن دين يتراوح بين 5 و10 ملايين دولار متبقي من الحقبة السوفيتية، ولكن لنكن صريحين، هذا المبلغ ضئيل للغاية بالنسبة لدولة مثل روسيا، هناك أيضا دين يقدر بحوالي 12 مليون دولار، لكننا لم نتمكن من تحويل هذه الأموال مباشرة إلى موسكو، لذلك قررنا إيداعها في حساب روسيا لدى بنكنا المركزي، حيث لا تزال موجودة حتى اليوم. التقيت بزملائي الروس لمناقشة سبل تحويل هذه الأموال.
جواب
يمتلك السودان احتياطيات هائلة من الذهب.. ومع ذلك يزعم الكثيرون أن قوات التدخل السريع المتمردة تسيطر على الرواسب الرئيسية وتستخدمها لتمويل القتال.. ما مدى صحة هذا الادعاء؟ وما هو دخل الحكومة من تعدين الذهب؟
يسيطر المتمردون على منجم ذهب واحد فقط في جنوب دارفور، وبخلاف ذلك، لا ينتجون شيئًا. ينتج أكثر من 80% من الذهب من قبل منقبي المعادن التقليديين، يبيع البعض الذهب لشركات مختلفة وللحكومة، بينما يهربه آخرون إلى الخارج، أما شركات الامتياز المملوكة للدولة أو شركات معالجة نفايات الذهب، فتدفع نسبة من مبيعاتها للحكومة.
نتلقى من 20% إلى 25% من إنتاج الذهب من الشركات الرسمية، والذي يذهب مباشرةً إلى وزارة المالية.
عائدات الذهب كبيرة جدًا، لكننا نسعى جاهدين لفرض سيطرة كاملة على تعدين الذهب، من بين أمور أخرى، نسعى لتنظيم صادرات الذهب من خلال البنك المركزي، وربما الحفاظ عليها لتجميع احتياطيات لاستخدامها مستقبلًا في الحصول على قروض أجنبية.
جواب
هل يفكر السودان في الانضمام إلى تكتلات اقتصادية جديدة مثل مجموعة "بريكس"؟
لم يتلقَّ السودان دعوةً رسميةً للانضمام إلى مجموعة الـ"بريكس"، لكننا ندرس جميع الخيارات المتاحة. بالطبع، علينا أولًا معرفة نظرة الدول الأخرى إلى انضمامنا. قد لا تكون مهتمةً، أو ربما تشترط انضمام دولٍ ذات اقتصاداتٍ أكثر تقدمًا إلى الـ"بريكس" أو غيرها من المجموعات. بشكل عام، وكما ذكرتُ، يدرس السودان مثل هذه الخيارات، إلى جانب تطوير علاقاته التجارية مع الدول الأفريقية باستخدام العملات الوطنية، بالإضافة إلى تحالفاتٍ اقتصاديةٍ متنوعة.
جواب
