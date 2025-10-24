عربي
القوات الروسية تحرر 4 بلدات في جمهورية دونيتسك ومقاطعتي خاركوف ودنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع
خبير في الشأن الروسي: الولايات المتحدة لن تدخل بحرب مع روسيا من أجل أوروبا
خبير في الشأن الروسي: الولايات المتحدة لن تدخل بحرب مع روسيا من أجل أوروبا
خبير في الشأن الروسي: الولايات المتحدة لن تدخل بحرب مع روسيا من أجل أوروبا

تحدث الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية والخبير في الشأن الروسي من بيروت، الدكتور جيرار ديب، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، عن محاولات أوروبا توسيع الأزمة الأوكرانية، معتبرًا أن "داخل الاتحاد الأوروبي من لديه عداوة كبيرة مع روسيا مقابل من تربطه صداقة متينة بها".
وأكد أن "اللاعب الأساسي هو الأمريكي"، لافتًا إلى "تقرير يؤكد أن إدارة ترامب لن تسمح بأي تدهور في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة".
وقال إن "ترامب لن ينجر إلى أي صراع مع روسيا ولن يقوم به بدلاً عن أوروبا، بل بالعكس يريد محاسبتها"، مشيرًا إلى "تأكيد الرئيس بوتين أن العقوبات جدية لكنها لن تؤثر على روسيا بل خلقت لها أسواقًا وعلاقات جديدة".

ورأى أن "الأوروبي هو الذي حفّز زيلينسكي، الذي ليس له لا ناقة ولا جمل، في هذه الأزمة"، مشيرًا إلى أن "الاتحاد الأوروبي يحاول أن يحجز له مكانة في العالم المتعدد الأقطاب إن وصل إليه، وإن لم يصل يريد أن يعيد بناء علاقة متوازية مع اللاعب الأمريكي لأنه شعر أنه بوصول ترامب الهوية الأوروبية بدأت في الضياع".
ديب أكد أن "الأمريكي لن يدخل بحرب مع روسيا من أجل أوروبا"، موضحًا أن "بوتين على اقتناع أن القيم والأخلاق جزء وهوية من المجتمع وهذا ما يسعى إليه الرئيس الأمريكي، وبالتالي هذا الجزء من التلاقي يمنع تواجدهما في مسارين مختلفين"، قائلًا إن "الرؤية الاستراتيجية مع الأمريكي تتلاقى مع الرؤية الروسية".
وشدد على أن "الروسي لا يهدد الأمن القومي الأمريكي، لكن الأوروبي يحاول العثور على هوية له في هذا العالم"، معتبرًا أنه "طالما هناك استغلال أوروبي للورقة الأوكرانية واعتمادها على أنها ورقة ضغط ستبقى أوكرانيا دون استقلالية وهوية"، لافتًا إلى أن "الحل الأمثل أن يقوم ترامب بالانسحاب من حلف الناتو ويضع الأوروبي أمام معضلة أساسية عسكرية هذه المرة".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح، أمس الخميس، بأن العقوبات الجديدة ضد روسيا لن يكون لها تأثير كبير على اقتصاد البلاد.
وأوضح بوتين: "العقوبات الجديدة ضد روسيا لن يكون لها تأثير كبير على الواقع الاقتصادي للبلاد".
وأردف بوتين: "العقوبات الجديدة هي محاولة للضغط على روسيا، ولا تفعل أي دولة تحترم نفسها أي شيء تحت الضغط".
وأشار بوتين إلى أنه "من المؤكد أن روسيا تملك بامتياز الشعور بأنها ضمن هذه القائمة من الدول والشعوب التي تحترم نفسها".
ووصف بوتين العقوبات الأمريكية بأنها "عمل غير ودي لا يعزز العلاقات الروسية الأمريكية".

وقال: "إذا تحدثنا عن الجانب السياسي، فهذا بالطبع عمل غير ودي تجاه روسيا، وهذا أمر بديهي. لا يعزز العلاقات الروسية الأمريكية، التي بدأت للتو بالتعافي".

وذكّر الرئيس بوتين بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض أكبر عدد من العقوبات على روسيا خلال ولايته الرئاسية الأولى.
