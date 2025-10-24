https://sarabic.ae/20251024/خبير-في-الشأن-الروسي-الولايات-المتحدة-لن-تدخل-بحرب-مع-روسيا-من-أجل-أوروبا-1106346706.html

خبير في الشأن الروسي: الولايات المتحدة لن تدخل بحرب مع روسيا من أجل أوروبا

تحدث الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية والخبير في الشأن الروسي من بيروت، الدكتور جيرار ديب، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، عن محاولات أوروبا توسيع...

حصري

وأكد أن "اللاعب الأساسي هو الأمريكي"، لافتًا إلى "تقرير يؤكد أن إدارة ترامب لن تسمح بأي تدهور في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة".ورأى أن "الأوروبي هو الذي حفّز زيلينسكي، الذي ليس له لا ناقة ولا جمل، في هذه الأزمة"، مشيرًا إلى أن "الاتحاد الأوروبي يحاول أن يحجز له مكانة في العالم المتعدد الأقطاب إن وصل إليه، وإن لم يصل يريد أن يعيد بناء علاقة متوازية مع اللاعب الأمريكي لأنه شعر أنه بوصول ترامب الهوية الأوروبية بدأت في الضياع".وشدد على أن "الروسي لا يهدد الأمن القومي الأمريكي، لكن الأوروبي يحاول العثور على هوية له في هذا العالم"، معتبرًا أنه "طالما هناك استغلال أوروبي للورقة الأوكرانية واعتمادها على أنها ورقة ضغط ستبقى أوكرانيا دون استقلالية وهوية"، لافتًا إلى أن "الحل الأمثل أن يقوم ترامب بالانسحاب من حلف الناتو ويضع الأوروبي أمام معضلة أساسية عسكرية هذه المرة".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح، أمس الخميس، بأن العقوبات الجديدة ضد روسيا لن يكون لها تأثير كبير على اقتصاد البلاد.وأوضح بوتين: "العقوبات الجديدة ضد روسيا لن يكون لها تأثير كبير على الواقع الاقتصادي للبلاد".وأشار بوتين إلى أنه "من المؤكد أن روسيا تملك بامتياز الشعور بأنها ضمن هذه القائمة من الدول والشعوب التي تحترم نفسها".ووصف بوتين العقوبات الأمريكية بأنها "عمل غير ودي لا يعزز العلاقات الروسية الأمريكية".وذكّر الرئيس بوتين بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض أكبر عدد من العقوبات على روسيا خلال ولايته الرئاسية الأولى.

