مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
بعد طرد مهاجمه.. الأهلي المصري يتحرك رسميا ضد حكم مباراته أمام إيغل نوار البوروندي
اتخذ النادي الأهلي المصري، اليوم الأحد، أول موقف رسمي تجاه الحكم السنغالي عيسى سي الذي أدار مباراة فريقه أمام إيغل نوار البوروندي في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء أمس السبت.
وانتهت المباراة بفوز الأهلي بهدف للا شئ وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات، بعد أن كان قد فاز في لقاء الذهاب بنفس النتيجة محققا تفوقا بمجموع المباراتين بهدفين للا شيء.
ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي بيانا أكد من خلاله أنه يتظلم بشكل رسمي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اعتراضا على القرارات التحكيمية التي اتخذها الحكم السنغالي عيسى سي خلال مباراة الفريق أمام إيغل نوار البوروندي.
وأشار الأهلي في بيانه إلى أن التظلم نص على أن الحكم ارتكب عدة أخطاء مؤثرة خلال اللقاء أبرزها الطرد غير المبرر لمهاجم الفريق نيتس غراديشار إلى جانب تغاضيه عن طرد أحد لاعبي الفريق المنافس الذي اعتدى بوضوح على مدافع الأهلي أحمد رمضان بيكهام.
ولفت البيان إلى أن قرارات الحكم أجبرت الفريق الأحمر على استكمال المباراة بنقص عددي لأكثر من 75 دقيقة.
وطالب الأهلي المصري في تظلمه المدعوم بمقاطع فيديو موثقة بعدم إيقاف اللاعب غراديشار، مؤكدا أن قرار طرده لم يستند إلى وقائع حقيقية أو مبررات قانونية.
ودعا "الكاف" إلى تطبيق مبدأ العدالة وضمان نزاهة ونجاح المسابقات الإفريقية.
