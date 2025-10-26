https://sarabic.ae/20251026/بعد-طرد-مهاجمه-الأهلي-المصري-يتحرك-رسميا-ضد-حكم-مباراته-أمام-إيغل-نوار-البوروندي-1106409039.html
بعد طرد مهاجمه.. الأهلي المصري يتحرك رسميا ضد حكم مباراته أمام إيغل نوار البوروندي
بعد طرد مهاجمه.. الأهلي المصري يتحرك رسميا ضد حكم مباراته أمام إيغل نوار البوروندي
سبوتنيك عربي
اتخذ النادي الأهلي المصري، اليوم الأحد، أول موقف رسمي تجاه الحكم السنغالي عيسى سي الذي أدار مباراة فريقه أمام إيغل نوار البوروندي في المواجهة التي أقيمت بينهما... 26.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-26T12:24+0000
2025-10-26T12:24+0000
2025-10-26T12:24+0000
مجتمع
نادي الأهلي
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/0e/1048685306_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e84dc232602a269c6d78aed7ff1e67c4.jpg
وانتهت المباراة بفوز الأهلي بهدف للا شئ وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات، بعد أن كان قد فاز في لقاء الذهاب بنفس النتيجة محققا تفوقا بمجموع المباراتين بهدفين للا شيء.ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي بيانا أكد من خلاله أنه يتظلم بشكل رسمي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اعتراضا على القرارات التحكيمية التي اتخذها الحكم السنغالي عيسى سي خلال مباراة الفريق أمام إيغل نوار البوروندي.وأشار الأهلي في بيانه إلى أن التظلم نص على أن الحكم ارتكب عدة أخطاء مؤثرة خلال اللقاء أبرزها الطرد غير المبرر لمهاجم الفريق نيتس غراديشار إلى جانب تغاضيه عن طرد أحد لاعبي الفريق المنافس الذي اعتدى بوضوح على مدافع الأهلي أحمد رمضان بيكهام.ولفت البيان إلى أن قرارات الحكم أجبرت الفريق الأحمر على استكمال المباراة بنقص عددي لأكثر من 75 دقيقة.وطالب الأهلي المصري في تظلمه المدعوم بمقاطع فيديو موثقة بعدم إيقاف اللاعب غراديشار، مؤكدا أن قرار طرده لم يستند إلى وقائع حقيقية أو مبررات قانونية.ودعا "الكاف" إلى تطبيق مبدأ العدالة وضمان نزاهة ونجاح المسابقات الإفريقية.
https://sarabic.ae/20250703/الأهلي-المصري-يعلن-ضم-محمد-شريف-لمدة-5-سنوات-1102304642.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/0e/1048685306_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b1b838579f52d1ec1460d8b612b27a3f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الأهلي, رياضة
بعد طرد مهاجمه.. الأهلي المصري يتحرك رسميا ضد حكم مباراته أمام إيغل نوار البوروندي
اتخذ النادي الأهلي المصري، اليوم الأحد، أول موقف رسمي تجاه الحكم السنغالي عيسى سي الذي أدار مباراة فريقه أمام إيغل نوار البوروندي في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء أمس السبت.
وانتهت المباراة بفوز الأهلي بهدف للا شئ وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات، بعد أن كان قد فاز في لقاء الذهاب بنفس النتيجة محققا تفوقا بمجموع المباراتين بهدفين للا شيء.
ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي بيانا أكد من خلاله أنه يتظلم بشكل رسمي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اعتراضا على القرارات التحكيمية التي اتخذها الحكم السنغالي عيسى سي خلال مباراة الفريق أمام إيغل نوار البوروندي.
وأشار الأهلي في بيانه إلى أن التظلم نص على أن الحكم ارتكب عدة أخطاء مؤثرة خلال اللقاء أبرزها الطرد غير المبرر لمهاجم الفريق نيتس غراديشار إلى جانب تغاضيه عن طرد أحد لاعبي الفريق المنافس الذي اعتدى بوضوح على مدافع الأهلي أحمد رمضان بيكهام.
ولفت البيان إلى أن قرارات الحكم أجبرت الفريق الأحمر على استكمال المباراة بنقص عددي لأكثر من 75 دقيقة.
وطالب الأهلي المصري
في تظلمه المدعوم بمقاطع فيديو موثقة بعدم إيقاف اللاعب غراديشار، مؤكدا أن قرار طرده لم يستند إلى وقائع حقيقية أو مبررات قانونية.
ودعا "الكاف" إلى تطبيق مبدأ العدالة وضمان نزاهة ونجاح المسابقات الإفريقية.