بمئات القطارات الحديثة... خطة سككية ضخمة في المغرب استعدادا لمونديال 2030
بمئات القطارات الحديثة... خطة سككية ضخمة في المغرب استعدادا لمونديال 2030
كشف وزير النقل واللوجستيك المغربي، عبد الصمد قيوح، عن خطة لتحديث الأسطول السككي الوطني المغربي تتضمن اقتناء 168 قطارا جديدا، بما في ذلك 18 قطارا فائق السرعة،
وقال قيوح خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية في مجلس النواب المغربي: "في إطار مخطط تحديث الأسطول السككي الوطني في أفق سنة 2030، ومن أجل المساهمة في إنجاح احتضان وتنظيم المملكة لمنافسات كأس العالم لكرة القدم، يعمل المكتب الوطني للسكك الحديدية على اقتناء 168 قطارا جديدا، منها 18 قطارا فائق السرعة".وكشف قيوح عن تحديث 346 عربة قطار واقتناء 60 عربة جديدة، إضافة إلى اقتناء 30 قاطرة من الجيل الجديد المزوّدة بنظام توليد كهرباء بدرجة 380 فولت.وأشار إلى أن "ما بين سنتي 2015 و2024، سجلت بلادنا انخفاضا يفوق 15,64 % في نسبة الوفيات الناجمة عن حوادث السير لكل فئات مستعملي الطرق مجتمعين، باستثناء فئة الدراجات النارية التي سجلت ارتفاعا بنسبة 63,04 %، وهذا الإشكال يهم كل المتدخلين في مسألة السلامة الطرقية"، بحسب موقع "هسبريس" المغربي.
كشف وزير النقل واللوجستيك المغربي، عبد الصمد قيوح، عن خطة لتحديث الأسطول السككي الوطني المغربي تتضمن اقتناء 168 قطارا جديدا، بما في ذلك 18 قطارا فائق السرعة، استعدادا لاستضافة المغرب كأس العالم 2030.
وقال قيوح خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية في مجلس النواب المغربي: "في إطار مخطط تحديث الأسطول السككي الوطني في أفق سنة 2030، ومن أجل المساهمة في إنجاح احتضان وتنظيم المملكة لمنافسات كأس العالم لكرة القدم، يعمل المكتب الوطني للسكك الحديدية على اقتناء 168 قطارا جديدا، منها 18 قطارا فائق السرعة".
وكشف قيوح عن تحديث 346 عربة قطار واقتناء 60 عربة جديدة، إضافة إلى اقتناء 30 قاطرة من الجيل الجديد المزوّدة بنظام توليد كهرباء بدرجة 380 فولت.
وحول جهود الحد من حوادث السير وضمان السلامة الطرقية، قال قيوح إن "الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، التي أُنشئت سنة 2020، أُنيط بها التنسيق مع كل الفاعلين داخل حقل السلامة الطرقية، من درك ملكي وأمن وطني ووقاية مدنية ووزارتي الداخلية والصحة، لوضع منظومة شمولية تتضمن تصورا جماعيا لكل هذه الهيئات، في إطار مجلس إدارة الوكالة الذي يجتمع وجوبا مرتين في السنة".
وأشار إلى أن "ما بين سنتي 2015 و2024، سجلت بلادنا انخفاضا يفوق 15,64 % في نسبة الوفيات الناجمة عن حوادث السير لكل فئات مستعملي الطرق مجتمعين، باستثناء فئة الدراجات النارية التي سجلت ارتفاعا بنسبة 63,04 %، وهذا الإشكال يهم كل المتدخلين في مسألة السلامة الطرقية"، بحسب موقع "هسبريس" المغربي.