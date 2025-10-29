https://sarabic.ae/20251029/إعلام-رئيسة-البرلمان-الأوروبي-تدرس-حظر-الوصول-المحلي-إلى-موقعي-سبوتنيك-وآر-تي-1106533624.html
أفادت وسائل إعلام غربية بأن رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، تدرس إمكانية حظر الوصول إلى مواقع "سبوتنيك" و"آر تي" على شبكات وأجهزة البرلمان الأوروبي،... 29.10.2025, سبوتنيك عربي
ووفقًا لما نشرته تلك الوسائل: "لا تزال مواقع العديد من وسائل الإعلام متاحة رغم عقوبات الاتحاد الأوروبي".وتأتي هذه المبادرة من النائب اللاتفي ريتشارد كولس. وتشمل وسائل الإعلام المقترح تقييد الوصول إليها، "آر تي"، "سبوتنيك"، و"تي في-نوفوستي" (الكيان القانوني لقناة "آر تي")، وهيئة البث التلفزيوني والإذاعي الحكومية الروسية وغيرها.وجاء في تقرير صحيفة "بوليتيكو" أن "ميتسولا تدرس هذه الإمكانية وتستكشف الإجراءات الأخرى التي تتخذها مؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى".وازداد وضع الإعلام الروسي في الغرب تعقيدا في السنوات الأخيرة. ففي عام 2016، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا أكد على ضرورة "التصدي لها" (وسائل الإعلام الروسية)، واعتبر "سبوتنيك" و"آر تي"، "تهديدين رئيسيين"، بحسب زعمه. كما حظر الاتحاد الأوروبي بث أكبر وسائل الإعلام المحلية الروسية، واتخذ القرار دون اللجوء إلى القضاء أو الهيئات التنظيمية الوطنية.وفرض الاتحاد الأوروبي عقوباتٍ على وسائل إعلام روسية رئيسية، ومنعها من البث داخل الاتحاد الأوروبي. وقد اتُخذ هذا القرار دون اللجوء إلى المحاكم أو الهيئات التنظيمية الوطنية في دول الاتحاد الأوروبي، المسؤولة عن أسواقها الإعلامية.الغرب يعترف: العقوبات الجديدة ضد روسيا "بلا جدوى دون واشنطن""روسيا سيغودنيا" تفتح باب التدريب للصحفيين الشباب من العالم الإسلامي
إعلام: رئيسة البرلمان الأوروبي تدرس حظر الوصول المحلي إلى موقعي "سبوتنيك" و"آر تي"
أفادت وسائل إعلام غربية بأن رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، تدرس إمكانية حظر الوصول إلى مواقع "سبوتنيك" و"آر تي" على شبكات وأجهزة البرلمان الأوروبي، حيث لا تزال هذه المواقع متاحة على الرغم من القيود المفروضة على مستوى الاتحاد الأوروبي.
ووفقًا لما نشرته تلك الوسائل: "لا تزال مواقع العديد من وسائل الإعلام متاحة رغم عقوبات الاتحاد الأوروبي".
وأفادت الصحيفة بأن كتلة "المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين" في البرلمان الأوروبي اقترحت حظر الوصول إلى مواقع وسائل الإعلام الروسية الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي، داخل شبكات وأجهزة البرلمان الأوروبي.
وتأتي هذه المبادرة من النائب اللاتفي ريتشارد كولس. وتشمل وسائل الإعلام المقترح تقييد الوصول إليها، "آر تي"، "سبوتنيك"، و"تي في-نوفوستي" (الكيان القانوني لقناة "آر تي")، وهيئة البث التلفزيوني والإذاعي الحكومية الروسية وغيرها.
وجاء في تقرير صحيفة "بوليتيكو" أن "ميتسولا تدرس هذه الإمكانية وتستكشف الإجراءات الأخرى التي تتخذها مؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى".
في الوقت ذاته، تشير الصحيفة إلى أن بعض أعضاء الكتلة عبروا عن قلقهم إزاء الاقتراح، لأنه قد يضع سابقة لحجب المواقع لأسباب غير أمنية، كما أشاروا إلى الصعوبات التقنية والقانونية لتنفيذ مثل هذه القيود.
وازداد وضع الإعلام الروسي
في الغرب تعقيدا في السنوات الأخيرة. ففي عام 2016، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا أكد على ضرورة "التصدي لها" (وسائل الإعلام الروسية)، واعتبر "سبوتنيك" و"آر تي"، "تهديدين رئيسيين"، بحسب زعمه. كما حظر الاتحاد الأوروبي بث أكبر وسائل الإعلام المحلية الروسية، واتخذ القرار دون اللجوء إلى القضاء أو الهيئات التنظيمية الوطنية.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوباتٍ على وسائل إعلام روسية رئيسية، ومنعها من البث داخل الاتحاد الأوروبي. وقد اتُخذ هذا القرار دون اللجوء إلى المحاكم أو الهيئات التنظيمية الوطنية في دول الاتحاد الأوروبي، المسؤولة عن أسواقها الإعلامية.