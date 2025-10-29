إعلام: رئيسة البرلمان الأوروبي تدرس حظر الوصول المحلي إلى موقعي "سبوتنيك" و"آر تي"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
11:34 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تضع خيار الانتقال إلى مشروع "إسرائيل العظمى" على أن تحتفظ لنفسها بالتفوق العسكري
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة الدعم السريع على الفاشر
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
القاهرة تحتضن ملتقى "زمن الأبطال" للأفلام الوثائقية بدار الأوبرا المصرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
17:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
17:47 GMT
13 د
بلا قيود
خبير: مسلسل جرائم الحرب في غزة يتصاعد وإسرائيل تتجاوز كل الاتفاقيات
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
"مبادرة مستقبل الاستثمار" أو "دافوس الصحراء" تحول الرياض لملتقى استثماري عالمي
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: رئيسة البرلمان الأوروبي تدرس حظر الوصول المحلي إلى موقعي "سبوتنيك" و"آر تي"
إعلام: رئيسة البرلمان الأوروبي تدرس حظر الوصول المحلي إلى موقعي "سبوتنيك" و"آر تي"
أفادت وسائل إعلام غربية بأن رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، تدرس إمكانية حظر الوصول إلى مواقع "سبوتنيك" و"آر تي" على شبكات وأجهزة البرلمان الأوروبي،... 29.10.2025
2025-10-29T17:42+0000
2025-10-29T17:42+0000
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102384/19/1023841974_0:0:800:451_1920x0_80_0_0_1dcf82fa00032743dddbbd2c7a958ec3.jpg
ووفقًا لما نشرته تلك الوسائل: "لا تزال مواقع العديد من وسائل الإعلام متاحة رغم عقوبات الاتحاد الأوروبي".وتأتي هذه المبادرة من النائب اللاتفي ريتشارد كولس. وتشمل وسائل الإعلام المقترح تقييد الوصول إليها، "آر تي"، "سبوتنيك"، و"تي في-نوفوستي" (الكيان القانوني لقناة "آر تي")، وهيئة البث التلفزيوني والإذاعي الحكومية الروسية وغيرها.وجاء في تقرير صحيفة "بوليتيكو" أن "ميتسولا تدرس هذه الإمكانية وتستكشف الإجراءات الأخرى التي تتخذها مؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى".وازداد وضع الإعلام الروسي في الغرب تعقيدا في السنوات الأخيرة. ففي عام 2016، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا أكد على ضرورة "التصدي لها" (وسائل الإعلام الروسية)، واعتبر "سبوتنيك" و"آر تي"، "تهديدين رئيسيين"، بحسب زعمه. كما حظر الاتحاد الأوروبي بث أكبر وسائل الإعلام المحلية الروسية، واتخذ القرار دون اللجوء إلى القضاء أو الهيئات التنظيمية الوطنية.وفرض الاتحاد الأوروبي عقوباتٍ على وسائل إعلام روسية رئيسية، ومنعها من البث داخل الاتحاد الأوروبي. وقد اتُخذ هذا القرار دون اللجوء إلى المحاكم أو الهيئات التنظيمية الوطنية في دول الاتحاد الأوروبي، المسؤولة عن أسواقها الإعلامية.الغرب يعترف: العقوبات الجديدة ضد روسيا "بلا جدوى دون واشنطن""روسيا سيغودنيا" تفتح باب التدريب للصحفيين الشباب من العالم الإسلامي
سبوتنيك عربي
الأخبار
ar_EG
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي
17:42 GMT 29.10.2025
© Sputnikشعار وكالة "سبوتنيك"
شعار وكالة سبوتنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية بأن رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، تدرس إمكانية حظر الوصول إلى مواقع "سبوتنيك" و"آر تي" على شبكات وأجهزة البرلمان الأوروبي، حيث لا تزال هذه المواقع متاحة على الرغم من القيود المفروضة على مستوى الاتحاد الأوروبي.
ووفقًا لما نشرته تلك الوسائل: "لا تزال مواقع العديد من وسائل الإعلام متاحة رغم عقوبات الاتحاد الأوروبي".

وأفادت الصحيفة بأن كتلة "المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين" في البرلمان الأوروبي اقترحت حظر الوصول إلى مواقع وسائل الإعلام الروسية الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي، داخل شبكات وأجهزة البرلمان الأوروبي.

وتأتي هذه المبادرة من النائب اللاتفي ريتشارد كولس. وتشمل وسائل الإعلام المقترح تقييد الوصول إليها، "آر تي"، "سبوتنيك"، و"تي في-نوفوستي" (الكيان القانوني لقناة "آر تي")، وهيئة البث التلفزيوني والإذاعي الحكومية الروسية وغيرها.
الروبل والدولار - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
إعلام: الاتحاد الأوروبي يريد استخدام الأصول الروسية المجمدة كقرض لكييف
21 أكتوبر, 04:29 GMT
وجاء في تقرير صحيفة "بوليتيكو" أن "ميتسولا تدرس هذه الإمكانية وتستكشف الإجراءات الأخرى التي تتخذها مؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى".

في الوقت ذاته، تشير الصحيفة إلى أن بعض أعضاء الكتلة عبروا عن قلقهم إزاء الاقتراح، لأنه قد يضع سابقة لحجب المواقع لأسباب غير أمنية، كما أشاروا إلى الصعوبات التقنية والقانونية لتنفيذ مثل هذه القيود.

وازداد وضع الإعلام الروسي في الغرب تعقيدا في السنوات الأخيرة. ففي عام 2016، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا أكد على ضرورة "التصدي لها" (وسائل الإعلام الروسية)، واعتبر "سبوتنيك" و"آر تي"، "تهديدين رئيسيين"، بحسب زعمه. كما حظر الاتحاد الأوروبي بث أكبر وسائل الإعلام المحلية الروسية، واتخذ القرار دون اللجوء إلى القضاء أو الهيئات التنظيمية الوطنية.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوباتٍ على وسائل إعلام روسية رئيسية، ومنعها من البث داخل الاتحاد الأوروبي. وقد اتُخذ هذا القرار دون اللجوء إلى المحاكم أو الهيئات التنظيمية الوطنية في دول الاتحاد الأوروبي، المسؤولة عن أسواقها الإعلامية.
الغرب يعترف: العقوبات الجديدة ضد روسيا "بلا جدوى دون واشنطن"
"روسيا سيغودنيا" تفتح باب التدريب للصحفيين الشباب من العالم الإسلامي
