https://sarabic.ae/20251029/القوات-الروسية-تدمر-مخزن-ذخيرة-أوكرانيا-على-محور-كراماتورسك-دروزكوفكا--وزارة-الدفاع--1106503944.html

القوات الروسية تدمر مخزن ذخيرة أوكرانيا على محور كراماتورسك دروزكوفكا- وزارة الدفاع

القوات الروسية تدمر مخزن ذخيرة أوكرانيا على محور كراماتورسك دروزكوفكا- وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن طائرة استطلاع مسيرة من الفرقة السادسة التابعة لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية، دمرت مخزن ذخيرة ومدفع هاوتزر من طراز "دي 20" عيار... 29.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-29T06:46+0000

2025-10-29T06:46+0000

2025-10-29T06:46+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/04/1105603416_0:163:3064:1887_1920x0_80_0_0_fbb9fc497d4ccb33269318fe2d00948c.jpg

وجاء في بيان الدفاع الروسية أنه "بعد إرسال إحداثيات الهدف إلى مشغلي الطائرات المسيرة، تم توجيه ضربة دقيقة إلى موقع العدو".وتجدر الإشارة إلى أن وحدات الطائرات المسيرة التابعة لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية، تواصل تحديد مواقع المدفعية الأوكرانية والاشتباك معها بفعالية، ما يقلل من كثافة النيران على خطوط المواجهة.ويعتبر محور كراماتورسك - دروزكوفكا، من المحاور المهمة جدا في منطقة العملية العسكرية الخاصة، حيث تعتبر المدينتان بمثابة مركز إقليمي لمنطقة دونيتسك.وأضافت الدفاع الروسية في بيانها: "ألحقت طائرات العمليات التكتيكية والطائرات المسيرة وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، أضرارًا بمنشآت الطاقة ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري، وعربات السكك الحديدية المشاركة في نقل وحدات القوات المسلحة الأوكرانية إلى مناطق القتال في دونباس. بالإضافة إلى ذلك، تضرر مطار عسكري ومواقع إطلاق طائرات مسيرة بعيدة المدى ونقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في 158 منطقة".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20251029/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-100-طائرة-مسيرة-أوكرانية-ليلا---وزارة-الدفاع-1106501749.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم