القوات الروسية تدمر مخزن ذخيرة أوكرانيا على محور كراماتورسك دروزكوفكا- وزارة الدفاع
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورمشاهد من عمل اطقم الهاون لمجموعات قوات "المركز" في منطقة العملية العسكرية الخاصة، القوات الروسية
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن طائرة استطلاع مسيرة من الفرقة السادسة التابعة لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية، دمرت مخزن ذخيرة ومدفع هاوتزر من طراز "دي 20" عيار 152 ملم للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كراماتورسك - دروزكوفكا.
وجاء في بيان الدفاع الروسية أنه "بعد إرسال إحداثيات الهدف إلى مشغلي الطائرات المسيرة، تم توجيه ضربة دقيقة إلى موقع العدو".
وبحسب البيان، "تسببت الضربة التي نفذتها الطائرة المسيرة الهجومية على الذخيرة المخزنة بالقرب من المدفع في انفجارها، ما أدى إلى تدمير مدفع الهاوتزر وموقع إطلاقه بالكامل".
وتجدر الإشارة إلى أن وحدات الطائرات المسيرة التابعة لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية، تواصل تحديد مواقع المدفعية الأوكرانية والاشتباك معها بفعالية، ما يقلل من كثافة النيران على خطوط المواجهة.
ويعتبر محور كراماتورسك - دروزكوفكا، من المحاور المهمة جدا في منطقة العملية العسكرية الخاصة، حيث تعتبر المدينتان بمثابة مركز إقليمي لمنطقة دونيتسك.
وكانت الدفاع الروسية، أفادت أمس الثلاثاء، بأن "وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، واصلت تقدمها وحسّنت الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 210 جنود، ومركبات قتالية مدرعة ومدافع ميدانية، وتم تدمير محطة حرب إلكترونية ومستودعين للذخيرة ومستودع للوقود".
وأضافت الدفاع الروسية في بيانها: "ألحقت طائرات العمليات التكتيكية والطائرات المسيرة وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، أضرارًا بمنشآت الطاقة ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري، وعربات السكك الحديدية المشاركة في نقل وحدات القوات المسلحة الأوكرانية إلى مناطق القتال في دونباس. بالإضافة إلى ذلك، تضرر مطار عسكري ومواقع إطلاق طائرات مسيرة بعيدة المدى ونقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في 158 منطقة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.