برلماني جزائري: من حق الدولة الجزائرية سحب الجنسية لمن أثبت "الخيانة العظمى" للبلد

برلماني جزائري: من حق الدولة الجزائرية سحب الجنسية لمن أثبت "الخيانة العظمى" للبلد

أفاد البرلماني عن حزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، هشام صفر، وهو واحد من أكبر أحزاب الموالاة في الجزائر، بأن مقترح قانون سحب الجنسية هذا لم يعاد طرحه، وأنه... 29.10.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف صفر لوكالة "سبوتنيك" أن توقيت طرح القانون، هو استجابة للرسالة التي قدمها الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في لقائه الدوري الأخير مع الصحافة حين قال: "علينا أن نتعاون ضد خائني البيت".وجاء اقتراح هذا القانون ليدرج أحكاما تنص على إمكانية تجريد كل جزائري من الجنسية الجزائرية لمواجهة المخاطر الناتجة عن هذه الانحرافات، وأضاف: "القوانين الجزائرية، خاصة قانون الإجراءات الجزائية يتيح للعدالة بمتابعة كل واقعة موصوفة بأنها جناية يعاقب عليها في القانون الجزائري، يرتكبها الجزائري خارج الإقليم الوطني، وكل واقعة موصوفة بأنها جنحة، سواء في نظر القانون الجزائري، أو في نظر تشريع البلد الذي ارتكبت فيه، فيجوز المتابعة من أجلها والحكم فيها في الجزائر إذا كان مرتكبها جزائري، وقانون الإجراءات الجزائية ذهب بعيدا، حيث تجيز المتابعة والمحاكمة لكل أجنبي وفقا لأحكام القانون الجزائري، لكل أجنبي ارتكب خارج الإقليم الجزائري، بصفته فاعلا أصليا أو محرضا في جناية أو جنحة ضد الدولة الجزائرية، والإضرار بمصالحها".وقام النائب بإيداع مقترح القانون، يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول، لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، مقدما شروحات حول فحواه وتم قبوله، وتم تبليغ الحكومة بهذا المقترح، ستبدي الحكومة الجزائرية رأيها، خلال آجال لا تتجاوز شهرين من تاريخ التبليغ.وفي السياق ذاته، قال المحلل السياسي العربي زواق لوكالة "سبوتنيك"، إن "مشروع قانون سحب الجنسية للأشخاص الذين أثبتوا عداءهم للجزائر وثبتت خيانتهم للوطن، لن يكون سببا في تناقص الخيانة العظمى والانضمام لشبكات ومنظمات تصنفها الجزائر إرهابية، لأنهم أصلا لا يعتبرون أنفسهم جزائريين، مثلما يحدث مع فرحات مهني"، وفق كلماته.وأضاف: "شخصيا لا أجد تفسيرا لطرح الموضوع، الذي يخون بلده يفترض أن يحاكم بتهمة الخيانة العظمى لا أن تسحب منه الجنسية، هناك خونة لا يعتبرون أنفسهم أصلا جزائريين، وبالتالي هذا الموضوع مجرد دعاية سياسية أعتقد أن الجزائر أكبر منها بكثير".وأكد المتحدث أن حماية الجزائر وحماية استقرارها هو عمل مختلف الجهات الأمنية والقضائية، في حال ثبتت الخيانة العظمة ضد البلد.

