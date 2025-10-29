https://sarabic.ae/20251029/نائبة-أمريكية-على-واشنطن-أن-تسعى-إلى-السلام-والازدهار-وليس-تمويل-الدمار-1106537020.html

نائبة أمريكية: على واشنطن أن تسعى إلى السلام والازدهار وليس تمويل الدمار

صرحت عضوة الكونغرس الأمريكي، آنا بولينا لونا، أن اجتماعها مع كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون... 29.10.2025, سبوتنيك عربي

وقالت لونا لوكالة "سبوتنيك": "في نهاية هذا الأسبوع، التقيت مع كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي، لدعم جهود الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا. ورغم خيبة أمل صقور الحرب في الكونغرس وبيروقراطيي الاتحاد الأوروبي الذين استفادوا من الفوضى، كانت محادثاتنا مثمرة".وأشارت لونا إلى أنه ينبغي على الولايات المتحدة الأمريكية أن تسعى جاهدةً لتحقيق السلام والازدهار، لا تمويل الدمار، وقالت: "ينبغي لأمريكا أن تسعى جاهدةً لتحقيق السلام والازدهار، لا تمويل الدمار".وتابعت: "لست من أشد مؤيدي الحرب. على عكس العديد من زملائي المحافظين الجدد في واشنطن، كنت طفلة عندما انتهت الحرب الباردة. لقد ولى ذلك العصر، وليس لدى الشعب الأمريكي أي مصلحة في عودته".وفي وقت سابق، وصرح رئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، بأنه سيتم تنظيم لقاء بين أعضاء الكونغرس الأمريكي وممثلي مجلس الدوما الروسي قريبًا، لافتا إلى أنه سيكون حوارا مهما بين برلمانيي البلدين.وذكر دميترييف، أن الجانب الروسي أبلغ نظراءه الأمريكيين بمعلومات حول اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع هيئة الأركان العامة صباح يوم الأحد.المبعوث الرئاسي الروسي: الاتفاق لتسوية الأزمة الأوكرانية بات قريبا وقمة بوتين وترامب ستعقد لاحقادميترييف: إمكانية التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة لا تزال قائمة

